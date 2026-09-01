/இந்தியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த டிரம்ப்... அமெரிக்காவில் இனி வேலையில்லை - அதிரடி முடிவு

அமெரிக்காவில் பணியாற்றி வரும் H-1B விசா வைத்துள்ள வெளிநாட்டினரின் துணைவர்களுக்கு (Spouses) வழங்கப்பட்டு வந்த பணி அனுமதியை (H-4 EAD) ரத்து செய்ய டொனால்ட் டிரம்ப் தலைமையிலான அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இதனால், அமெரிக்காவில் உள்ள ஏராளமான குடும்பங்கள் பாதிப்படைய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அதிலும் குறிப்பாக, பெம்களை கடுமையாக பாதிக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை, குறிப்பிட்ட H-4 விசா வைத்துள்ளவர்களின் வேலை அனுமதி அட்டையை (EAD) பெற தகுதிபெறும் பிரிவில் இருந்து அவர்களை நீக்குவதற்கான திட்டப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதனாலேயே அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்திய குடும்பங்களுக்கு பேரதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
எனினும், H4 விசா வைத்துள்ளவர்கள் வேலை அனுமதி அட்டையை பெற தகுதிபெறும் பிரிவில் இருந்து H1B விசா வைத்திருப்பவர்களின் கணவன் அல்லது மனைவி ஆகியோரை நீக்குவதற்கான திட்டம் ஒழுங்குமுறைப் பட்டியலில்தான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பணி அனுமதி உடனடியாக ரத்து செய்யப்படவில்லை. அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறை முறைப்படி பொது அறிவிப்பை வெளியிட்டு, பொதுமக்களின் கருத்துகளை கேட்டறிந்த பின்னரே இறுதி முடிவை அறிவிக்கும்.
அதுவரை செல்லுபடியாகும் பணி அனுமதி வைத்துள்ள H-4 விசா வைத்துள்ள துணைவர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றலாம். டொனால்ட் டிரம்ப் இதை தனது முதல் ஆட்சிக் காலத்திலேயே, அதாவது 2017ஆம் ஆண்டிலேயே செய்ழதற்கு முயற்சித்தார். ஆனால், அப்போது அது முழுமை பெறவில்லை. 2021ஆம் ஆண்டில் அந்த முடிவு கைவிடப்பட்டது.