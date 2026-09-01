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இந்தியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த டிரம்ப்... அமெரிக்காவில் இனி வேலையில்லை - அதிரடி முடிவு

அமெரிக்காவில் H-1B விசா வைத்துள்ள வெளிநாட்டினரின் துணைவர்களுக்கு 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து வழங்கப்பட்டு வந்த பணி அனுமதியை, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முடிவெடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Sep 01, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:56 AM IST
இந்தியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த டிரம்ப்... அமெரிக்காவில் இனி வேலையில்லை - அதிரடி முடிவு
Image Credit: HIB Visa | File Image: Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இந்தியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த டிரம்ப்... அமெரிக்காவில் இனி வேலையில்லை - அதிரடி முடிவு
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