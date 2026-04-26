ஜஸ்ட் மிஸ்! உயிர் தப்பிய டிரம்ப்.. வெள்ளை மாளிகையில் துப்பாக்கிச் சூடு.. ஷாக் வீடியோ!

Trump Event Shooting Update: அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் இருக்கிறார். இவருக்கு எப்போதுமே பலத்த பாதுகாப்பு இருக்கும். இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான், டிரம்ப பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவின் வாஷிங்கடனில் உள்ள ஹில்டன் ஹோட்டலில் பத்திரிகையாளர்களுக்கான வருடாந்திர இரவு விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. இந்த விருந்தில் அதிபர் டிரம்ப், அவரது மனைவி மெலானியா டிரம்ப், ஜே.டி வேன்ஸ் ஆகியோர் அங்கு இருந்தனர்.
டிரம்ப் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச் சூடு
அப்போது, இந்த நிகழ்ச்சியில் திடீரென துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிக்க வந்த மர்ம நபர் திடீரென துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி இருக்கிறார். திடீரென துப்பாக்கிச் சத்தத்தை கேட்டதை அடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் மேசைக்கு கீழ் பதுங்கிக் கொண்டனர். இதனை அடுத்து, டிரம்ப், உயர்மட்ட அதிகாரிகள், நூற்றுக்கணக்கான சிறப்பு விருந்தினர்கள் அங்கிருந்து பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.
டிரம்பிற்கு எந்த ஒரு காயமும் ஏற்படவில்லை. அவர் பத்திரமாகவே வெளியேற்றப்பட்டார். தகவலின்படி, ஐந்து முதல் எட்டு தோட்டங்கள் சுடப்பட்ட சத்தத்தை அங்கிருந்தவர்கள் கேட்டதாக கூறினர். ஒரே ஒரு நபர் தான் துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளன்ர. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, 100க்கு கணக்கான பத்திரிகையாளர்கள், பிரபலங்கள் மற்றும் தலைவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு, வெள்ளை மாளிகை காலி செய்யப்பட்டது. வெள்ளை மாளிகையில் தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் நிறுத்தப்பட்டனர். ஹோட்டலுக்கு வெளியேவும் பாதுகாப்ப பலப்படுத்தப்பட்டது. இதனால், அங்கு பெரும் பரபரபரப்பு ஏற்பட்டது.
துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக டிரம்ப் கூறுகையில், வெள்ளை மாளிகையில் ஒரு மறக்க முடியாத மாலைப்பொழுது. ரகசிய சேவையும் சட்ட அமலாக்க துறையும் ஒரு அற்புதமான வேலையை செய்தன. அவர்கள் விரைவாகவும், தைரியமாகவும் செயல்பட்டனர். துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் கைது செய்யப்பட்டார். நிகழ்ச்சியை தொடர வேண்டும் என பரிந்துரைத்துள்ளேன்.
துப்பாக்சிச் சூடு நடத்திய சந்தேக நபர் தன்னைக் கொல்ல முயன்றவர். ஆனால் அவரை அதிகாரிகள் தடுத்தனர். அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள். அந்த சந்தேக நபர் பத்திரிக்கையாளர் விழாவில் ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரியை சட்டார். அவர் மனநோயாளியாக இருப்பார். நிகழ்ச்சியை தொடர நான் பரிந்துரைத்துள்ளேன். ஆனால், சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளின் அறிவுறுத்தல்கக்கு நாங்கள் முழுமையாக கட்டுப்படுவோம். அவர்கள் விரையில் ஒரு முடிவை எடுப்பார்கள்” என்று கூறினார்.
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் யார்?
கைதான நபர் 30 வயது என்பதும், அவர் கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. ஆயுதங்களுடன் வெள்ளை மாளிகையில் நுழைந்தார் என்பது தெரியவந்துள்ளது. தகவலின்படி, கைதான நபர் பிரதான நுழைவாயிலுக்கு அருகில் உள்ள காந்தமானியை நோக்கி ஓடி ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரியை நோக்கி சுட்டார் என்பது தெரியவந்தது. இந்த நபர் ஹில்டன் ஹோட்டலில் விருந்தினராக தங்கி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அந்த நபரிடம் ஒரு ஷாட்கன், ஒரு கைத்துப்பாக்கி மற்றும் பல கூர்மையான கத்திகள் மீட்கப்பட்டதாக அதிகாரிக கூறினர். அந்த சந்தேக நபர் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் வீடியோவை டிரம்ப் தனது சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்துக் கொண்டார். மேலும், புகைப்படத்தையும் அவர் வெளியிட்டார்.
டிரம்ப் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதற்கு பல்வேறு தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பிரதமர் மோடி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் மோடி, ”வாஷிங்கடன் டிசி ஹோட்டலில் சமீபத்தில் நடந்த பாதுகாப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து, அதிபர் டிரம்ப், துணை அதிபர் உள்ளிட்டோர் பாதுகாப்பாக காயமின்றி வெளியேறினர் என்பதை அறிந்து நிம்மதி அடைந்தேன். அவர்கள் தொடர்ந்து பாதுகாப்பாகவும் நலமுடனும் இருக்க வேண்டும். ஜனநாயகத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை. அது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கண்டிக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
பரபரப்பு சம்பவம்
டிரம்ப் பங்கேற்றும் நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்படுவது இது முதல்முறையல்ல. 2024 ஜூலை மாதம் பென்சில்வேனியாவில் நடந்த ஒரு தேர்தல் பேரணியில் டிரம்ப் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது, அவரை நோக்கி பலமுறை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது. துப்பாக்கி குண்டு அவரது காதுக்கு அருகில் சென்றது. இந்த சம்பவத்தில் அருகில் இருந்த ஒருவர் கொல்லப்பட்டார். மேலும், டிரம்ப் உட்பட பலரும் காயம் அடைந்தனர். டிரம்பை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய 20 வயதான தாமஸ் குரூக்ஸை போலீசார் சுட்டுக் கொன்றனர்.
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.
(Source: Unrestricted Pool via Reuters)
— ANI (@ANI) April 26, 2026
