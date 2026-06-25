/வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: பலியான உயிர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? கரண்ட் அப்டேட்ஸ்..

Venezula Earthquake Death Toll : அதிகாலை 3.35 மணியளவில், வெனிசுலாவின் மத்திய மற்றும் கடலோரப்பகுதிகளில், 39 வினாடிகளே ஏற்பட்ட தொடர் 2 சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் காரணமாக, உலக மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். இந்த நிலநடுக்கமானது, ரிக்டர் அலவுகோளில், சுமார் 7.1 மற்றும் 7.5 ஆக பதிவாகியிருந்ததாக அமெரிக்காவின் சுனாமி எச்சரிக்கை அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது.
வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தால், பல்வேறு கட்டடங்கள் இடிந்து தரைமட்டம் ஆகியிருக்கின்றன. இதில், இடிபாடுகளில் சிக்கி இருப்பவர்களை மீட்கும் பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகிறது.
இந்த நிலநடுக்கம், சரியாக கராகஸ் அருகே 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் தாக்கியது. இதையடுத்து, வெனிசுலாவின் இடைக்கால அதிபராக இருக்கும் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் அவசர நிலையை அறிவித்ததோடு, இந்த நிலநடுக்கங்களால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்ததோடு, பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
வெனிசுலாவில் அடுத்தடுத்து பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.— தமிழ் மார்க்ஸ் (@tamilmarxorg) June 25, 2026
7.1 மற்றும் 7.5 என்ற ரிக்டர் அளவு இரு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது
குண்டு வீசப்பட்டதை போல அந்த நாடே உருக்குலைந்து போயுள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான கட்டங்கள் அடுக்கு… pic.twitter.com/ohlqWC4eOF
குறிப்பாக, வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தால் அந்த பகுதியின் முக்கியமான சர்வதேச நுழைவாயிலான சைமன் பொலிவார் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் உள்கட்டமைப்பில் கடும் சேதம் ஏற்பட்டதை அடுத்து, அதன் கூரையின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்திருப்பதால், விமான நிலையமும் மூடப்படும் என்று ரோட்ரிக்ஸ் கூறியிருக்கிறார்.
வெனிசுலாவில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக, உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 32ஆக இருக்கிறது. தற்போது வரை 700க்கும் மேற்பட்டோர், இந்த நிலநடுக்கத்தால் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இறப்பு எண்ணிக்கை சுமார் 10,000 முதல் ஒரு லட்சம் வரை இருக்கலாம் என்றும் அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ஏன் என்பது குறித்து தற்போது ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருப்பவர்களை அப்புறப்படுத்தும் பணிகளிலும் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்ததையொட்டி, பிரதமர் மோடி வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் பதிவில், ”வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட கடுமையான நிலநடுக்கங்களால் ஏற்பட்டுள்ள பேரழிவைக் கண்டு ஆழ்ந்த துயரம் கொள்கிறேன்.
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…
இந்திய மக்களின் சார்பில், வெனிசுலா அரசாங்கத்திற்கும் மக்களுக்கும், குறிப்பாகத் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையப் பிரார்த்திப்பதோடு, இக்கடினமான சூழலில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருடனும் நாங்கள் உறுதுணையாக நிற்கிறோம். சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க இந்தியா தயாராக உள்ளது” என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.