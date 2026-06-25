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வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: பலியான உயிர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? கரண்ட் அப்டேட்ஸ்..

Venezula Earthquake Death Toll : வெனிசுலாவில், அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்கள் காரணமாக, அங்கிருக்கும் மக்கள் பெருமளவில் அச்சமடைந்துள்ளனர். கூடவே, இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் விவரமும் தெரிய வந்துகொண்டே இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:54 PM IST
வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: பலியான உயிர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? கரண்ட் அப்டேட்ஸ்..
Image Credit: Venezula Earthquake Death Toll | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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