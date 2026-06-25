/Explained வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: ஏன் ஏற்படுகிறது? இந்தியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய பாடங்கள்

Earthquake Explained In Tamil: உலகம் முழுவதும் இயற்கை பேரிடர்கள் தொடர்ந்து மனித சமூகத்திற்கு சவாலாக இருந்து வருகின்றன. சமீபத்தில் தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் மீண்டும் ஒருமுறை உலக நாடுகளின் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்பியுள்ளது. கரீபியன் மற்றும் தென் அமெரிக்க டெக்டானிக் தட்டுகளின் எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வெனிசுலா, நிலநடுக்க அபாயம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
இந்த வெனிசுலா நிலநடுக்கம் சம்பவம் என்பது "நிலநடுக்கம் ஏன் ஏற்படுகிறது?", "ஏன் விஞ்ஞானிகளால் முன்கூட்டியே கணிக்க முடியவில்லை?", "இந்தியா எவ்வளவு தயாராக உள்ளது?" போன்ற முக்கிய கேள்விகளை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
வெனிசுலா அமைந்துள்ள பகுதி இரண்டு பெரிய டெக்டானிக் தட்டுகளின் சந்திப்புப் பகுதியாகும். இந்த தட்டுகள் தொடர்ந்து நகர்வதால் நிலத்தின் அடிப்பகுதியில் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. அந்த அழுத்தம் திடீரென வெளிப்படும் போது நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது.
இந்த நிகழ்வு உலக நாடுகளுக்கு ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கையாகவும், குறிப்பாக இந்தியா போன்ற நிலநடுக்க அபாயம் அதிகம் உள்ள நாடுகளுக்கு விழிப்புணர்வாகவும் அமைந்துள்ளது.
நிலநடுக்கம் என்பது பூமியின் மேற்பரப்பில் திடீரென ஏற்படும் அதிர்வாகும். பூமியின் வெளிப்புற அடுக்குகளில் உள்ள பாறைகள் நகரும்போது சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் திடீரென வெளியேறுவதால் இந்த அதிர்வு உருவாகிறது.
நிலநடுக்கத்திற்கான முக்கிய காரணங்கள்
பூமியின் வெளிப்புற அடுக்கு "லித்தோஸ்பியர்" எனப்படும். இது ஒரே துண்டாக இல்லாமல் பல பெரிய தட்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அம்சம்
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விளக்கம்
|டெக்டானிக் தட்டுகள்
|பூமியின் வெளிப்புற பெரிய பாறைத் துண்டுகள்
|நகர்வு வேகம்
|ஆண்டுக்கு சில சென்டிமீட்டர்கள்
|மோதல்
|நிலநடுக்கம் மற்றும் மலை உருவாக்கம்
|பிரிவு
|பிரிவு புதிய கடலடி உருவாக்கம்
|உராய்வு
|அழுத்தம் சேமிக்கப்படுதல்
டெக்டானிக் தட்டுகள் சந்திக்கும் பகுதிகளில் பாறைகள் உடைந்து உருவாகும் விரிசல்களே பிழைக் கோடுகள்.
இந்த பிழைக் கோடுகளில் நீண்டகாலமாக சேமிக்கப்பட்ட அழுத்தம் திடீரென வெளிவரும் போது நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது.
வானிலை முன்னறிவிப்புகளைப் போல நிலநடுக்கங்களை இன்னும் துல்லியமாக கணிக்க முடியவில்லை. அவர்களுக்கு முன் இருக்கும் சிக்கல்கள் என்ன? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
கடந்த சில தசாப்தங்களில் உலகை உலுக்கிய நிலநடுக்கங்கள் பல நாடுகளின் பேரிடர் மேலாண்மை கொள்கைகளை மாற்றியமைத்துள்ளன.
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ஆண்டு
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நாடு
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உயிரிழப்பு
|1976
|சீனா (Tangshan)
|2.42 லட்சத்திற்கும் மேல்
|2004
|இந்தியப் பெருங்கடல் சுனாமி
|2 லட்சத்திற்கும் மேல்
|2010
|ஹைட்டி
|2.2 லட்சத்திற்கும் மேல்
|2011
|ஜப்பான்
|19,000க்கும் மேல்
|2023
|துருக்கி - சிரியா
|50,000க்கும் மேல்
இந்திய தரநிலைகள் பணியகம் (BIS) மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் (NDMA) வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்தியாவின் சுமார் 59 சதவீத நிலப்பரப்பு நிலநடுக்க அபாயம் கொண்டதாகும்.
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மண்டலம்
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அபாய நிலை
|Zone II
|குறைந்த அபாயம்
|Zone III
|மிதமான அபாயம்
|Zone IV
|அதிக அபாயம்
|Zone V
|மிக அதிக அபாயம்
இந்திய அரசு மற்றும் NDMA பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட சமீபத்திய நிலநடுக்கம், இயற்கையின் சக்தியை மீண்டும் உலகிற்கு நினைவூட்டியுள்ளது. இன்றுவரை விஞ்ஞானத்தால் நிலநடுக்கங்களை துல்லியமாக கணிக்க முடியவில்லை என்றாலும், அதன் தாக்கத்தை பெருமளவில் குறைக்க முடியும் என்பது உலக அனுபவங்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டிட பாதுகாப்பு, நவீன எச்சரிக்கை அமைப்புகள், பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு மற்றும் வலுவான பேரிடர் மேலாண்மை ஆகியவை மட்டுமே எதிர்கால பேரழிவுகளில் உயிர்களையும் சொத்துகளையும் காப்பாற்றும். இந்தியா போன்ற நிலநடுக்க அபாயம் அதிகம் உள்ள நாடுகள், வெனிசுலா போன்ற சம்பவங்களில் இருந்து பாடம் கற்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.