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Explained வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: ஏன் ஏற்படுகிறது? இந்தியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய பாடங்கள்

Venezuela Earthquake: வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் உலகளவில் நில அதிர்வு அபாயம் குறித்து மீண்டும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நிலநடுக்கத்தை துல்லியமாக கணிக்க முடியாத நிலை தொடர்கிறது. இந்தியாவில் சுமார் 59% நிலப்பரப்பு நிலநடுக்க அபாய மண்டலத்தில் உள்ள நிலையில், பாதுகாப்பு கட்டிடங்கள், விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்பதை இந்த நிகழ்வு நினைவூட்டுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:44 PM IST
Explained வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: ஏன் ஏற்படுகிறது? இந்தியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய பாடங்கள்
Image Credit: AI Generated | Earthquake Explained In TamilSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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