/வெனிசுலா நிலநடுக்கம் : 14,000 கி.மீ., தள்ளியிருந்தாலும்... இந்தியாவுக்கு பாதிப்புகள் இருக்கு!

Venezuela Earthquake, Impact On India : வெனிசுலா நாட்டின் கரீபியன் கடற்கரை பகுதியில், யாராகுய் மாகாணத்தில் உள்ள மோரோன் நகருக்கு அருகில் ஒரே நிமிட இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து 7.2 மற்றும் 7.5 ஆக இரண்டு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் நேற்று (ஜூன் 25) ஏற்பட்டது.
1900ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு வெனிசுலாவை தாக்கிய மிக மோசமான நிலநடுக்கம் இது. இந்த நிலநடுக்கத்தால் வெனிசுலாவின் பல்வேறு மாகாணங்களில் கட்டங்கள் சேதமடைந்துள்ளன, மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது. விமான போக்குவரத்தும் கூட தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் காரணமாக இதுவரை 235 பேர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளனர். ஏராளமானார் வீடுகளை இழந்துள்ளனர். மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
வெனிசுலா நாட்டில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள், உள்கட்டமைப்பு சேதங்களுக்கு இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருந்தார்.
இந்தியா எப்போதும் வெனிசுலாவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும்; தேவையான உதவிகளை வழங்க தயாராக இருப்பதாகவும் இந்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, இந்தியாவில் இருந்து சுமார் 14 ஆயிரம் கி.மீ., தூரத்தில் இருக்கும் வெனிசுலாவில் ஏற்பட்டுள்ள நிலநடுக்கமும் அதைத் தொடர்ந்த பாதிப்பும், எப்படி இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
கடும் இயற்கை பேரிடரில் சிக்கி உள்ள வெனிசுலா நாடுதான், உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் இருப்பை கொண்ட நாடாகும். அதன் பிரதான வருவாய் என்பது எண்ணெய் துறையிடம் இருந்து வருவதுதான். அப்படியிருக்க, எண்ணெய் கட்டமைப்புகள் இந்த நிலநடுக்கத்தில் எந்தளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டன என்ற கேள்விகள் சர்வதேச அளவில் எழுந்தன.
அந்த வகையில், முக்கிய கச்சா எண்ணெய் கிணறுகள் அமைந்திருக்கும் பகுதிகள் நிலநடுக்க மையப் புள்ளிகளில் இருந்து சற்று தள்ளியிருப்பதால் பெரிய அளவிலான நேரடி பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட தகவலின்படி தெரிகிறது.
அதேநேரத்தில் அங்கு நிலவும் கடுமையான மின்தடை மற்றும் எண்ணெய் குழாய்கள் சேதங்கள் காரணமாக, எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பணிகள் கணிசமாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என சர்வதேச எரிசக்தி நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.