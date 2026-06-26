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வெனிசுலா நிலநடுக்கம் : 14,000 கி.மீ., தள்ளியிருந்தாலும்... இந்தியாவுக்கு பாதிப்புகள் இருக்கு!

Venezuela Earthquake : வெனிசுலா நாட்டில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக இதுவரை 235 பேர் பலியாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெனிசுலா நிலநடுக்கத்தால் இந்தியாவுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 26, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:35 PM IST
வெனிசுலா நிலநடுக்கம் : 14,000 கி.மீ., தள்ளியிருந்தாலும்... இந்தியாவுக்கு பாதிப்புகள் இருக்கு!
Image Credit: Image Credit : Venezuela Earthquake, Impact On India | Image Source : Gemini AISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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