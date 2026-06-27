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வெனிசுலாவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்... பலி எண்ணிக்கை 920 ஆக உயர்வு

Venezuela Earthquake : வெனிசுலாவில் இரண்டு நாள்கள் முன் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக 920 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 26) அன்று 4.9 ரிக்டர் அளவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:31 AM IST
வெனிசுலாவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்... பலி எண்ணிக்கை 920 ஆக உயர்வு
Image Credit: Image Credit : Venezuela Earthquake | Image Source : AFP/ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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