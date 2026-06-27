/வெனிசுலாவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்... பலி எண்ணிக்கை 920 ஆக உயர்வு

Venezuela Earthquake : வெனிசுலாவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு நாள்கள் முன் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் ஏற்கெனவே கடுமையான பாதிப்புகளை மக்கள் எதிர்கொண்டனர்.
920 பேர் உயிரிழப்பு#Venezuela | #Earthquake | #ZeeTamilNews pic.twitter.com/mpLEPcJk3v— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) June 27, 2026
உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 920 ஆக உயர்ந்திருக்கும் சூழலில், 4.9 ரிக்டர் அளவில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 26) அன்று ஏற்பட்டிருக்கும் நிலநடுக்கம் மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வெனிசுலாவின் வடக்கு கடற்கரை பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்த வலு குறைந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலநடுக்கங்களை கண்காணிக்கும் நிறுவனமான EMSC இதுகுறித்து அதன் சமூக வலைதள பதிவில், சமீபத்திய நிலநடுக்கம் வடக்கு வெனிசுலாவின் மாராகே நகரின் வடமேற்கு பகுதியில் 61 கி.மீ., தொலைவில் பதிவாகி உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை வெனிசுலா நிலநடுக்கம் காரணமாக 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 920 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளனர். எக்கச்சக்கமானோர் வீடுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் இருந்து வெனிசுலாவுக்கு நிவாரண உதவிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.