/வெனிசுலாவை உலுக்கிய நிலநடுக்கங்கள்.. ஒரு லட்சம் பேர் பலி? சுனாமி எச்சரிக்கை

Venezuela Earthquake Latest Update: வெனிசுலா நாட்டில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்திய நேரப்படி, அதிகாலை 3.30 மணிக்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஒரே நிமிடத்தில் 7.1 ரிக்டரில் அளவிலும், அடுத்து 7.5 ரிக்டரிலும் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. வெனிசுலா நாட்டில் நூற்றாண்டில் இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பயங்கரமான நிலநடுக்கத்தால் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் உலுக்கியுள்ளது. இதனால், மக்கள் பீதியிடைந்துள்ளனர்.
பல்வேறு இடங்களில் கட்டிடங்கள் தரைமட்டமாகியுள்ளன. இதனால், அந்நாட்டிற்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வெனிசுலாவில் ஏற்பட்டுள்ள நிலநடுக்கத்தால் ஒரு லட்சம் பேர் வரை உயிரிழக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நிலநடுக்கங்கள் 39 வினாடிகளுக்குள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டன. தலைநகர் கராகஸில் இருந்து சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கராபோபோ மாகாணத்தில் நிலநடுக்கத்தின் மையம் இருந்தது.
அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு யைமத்தின் கூற்றுப்படி, கடந்த 126 ஆண்டுகளில் வெனிசுலாவை தாக்கிய மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் இதுவாகும். இதற்கு முந்தைய மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் 1900ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்டது. அப்போது, 7.7 ரிக்டர் அளவுகோலில் ஏற்பட்டது. இதனால், தலைநகர கராகஸில் கட்டிடங்கள் சேதம் அடைந்தன. மேலும், கரீபியின் பகுதிகளில் சில இடங்களில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா புவியியல் ஆய்வு மையம் 10,000 முதல் ஒரு லட்சம் வரை உயிரிழப்புகள் ஏற்படலாம் என கணித்துள்ளது.
தலைநகர் கராகஸில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் பல கட்டிடங்கள் இடித்து விழுந்தன. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளன. இதில் பலரும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர். நிலநடுக்கத்தை அடுத்து, மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக தீயணைப்புப் படையினர், காவல்துறை மற்றும் பேரிடர் நிவாரணக் குழுக்கள் உடனடியாக களமிறக்கப்பட்டன. பல்வேறு இடங்களில் மீட்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. இன்னும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.
வெனிசுலா நாடு, தென் அமெரிக்க தட்டு, கரீபியின் தட்டு ஆகிய இரண்டு பெரிய புவித் தட்டுகளின் எல்லைப் பகுதியில் உள்ளது. இந்த தட்டகள் ஒன்றுடன் ஒன்று நகரும்போது, நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது. வெனிசுலா நாட்டின் வடக்கு மற்றம் வடகிழக்கு பகுதிகள், குறிப்பாக கரீபியக் கடலோர பகுதிகள் நிலநடுக்கம் அதிகம் உள்ள இடங்களாக கருதப்படுகிறது. இதனால், அங்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகிறது.
1967ஆம் ஆண்டு வெனிசுலா நாட்டின் கராகஸில் ஏற்பட்ட 6.6 ரிகட்ர் அளவிலான நிலநடுக்கத்தால் 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். முன்னதாக, 1812ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் 30,000 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த நிலையில், நூற்றாண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வெனிசுலா நாட்டில் இன்று (ஜூன் 25,2026) சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. வெனிசுலாவின் வராற்றில் மிகப்பெரிய பேரழிவுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.