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வெனிசுலாவை உலுக்கிய நிலநடுக்கங்கள்.. ஒரு லட்சம் பேர் பலி? சுனாமி எச்சரிக்கை

Venezuela Earthquake Latest Update: வெனிசுலா நாட்டில் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரே நிமிடத்தில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அந்நாட்டிற்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:51 AM IST
வெனிசுலாவை உலுக்கிய நிலநடுக்கங்கள்.. ஒரு லட்சம் பேர் பலி? சுனாமி எச்சரிக்கை
Image Credit: Venezuela Earthquake Latest UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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வெனிசுலாவை உலுக்கிய நிலநடுக்கங்கள்.. ஒரு லட்சம் பேர் பலி? சுனாமி எச்சரிக்கை
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