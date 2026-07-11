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வியட்நாம் படகு விபத்து : 8 தமிழர்கள் உள்பட 15 பேர் பலி - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

Vietnam Boat Accident : வியட்நாமில் இந்தியர்கள் பயணித்த படகு விபத்தில் சிக்கியதில் 8 தமிழர்கள் உட்பட 15 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவத்தின் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:52 PM IST
வியட்நாம் படகு விபத்து : 8 தமிழர்கள் உள்பட 15 பேர் பலி - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு
Image Credit: Vietnam Boat Accident | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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