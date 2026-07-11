/வியட்நாம் படகு விபத்து : 8 தமிழர்கள் உள்பட 15 பேர் பலி - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

Vietnam Boat Accident : வியட்நாம் நாட்டில் இந்தியர்கள் பலர் பயணித்த சுற்றுலா படகு கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது. விபத்தில் பழனியை சேர்ந்த ஒருவர் உட்பட தமிழர்கள் 8 பேர் உயிரிழந்தனர். மொத்தம் 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வியட்நாம் நாட்டின் பு குவாக் தீவுக்கு அருகே உள்ளூர் நேரப்படி இன்று (ஜூலை 11) காலை சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு படகு ஒன்று சென்றது.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 17 பேர், ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் உட்பட 32 பேர் மற்றும் 4 பணியாளர்கள் என 36 பேர் அதில் பயணம் செய்ததாக தெரிகிறது.
ஹான் மே ருட் ங்கோய் கடற்கரையில் இருந்து சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் அந்த படகு மூழ்கி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படகு கவிழ்ந்ததில் சுற்றுலா பயணிகள் அனைவரும் கடலில் மூழ்கினர்.
விபத்து ஏற்பட்டபோது கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்பட்டதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. இருப்பினும் படகு விபத்து ஏற்பட்டதன் காரணம் என்ன என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை, விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
#WATCH | A tourist boat carrying several Indian nationals capsized near Phu Quoc Island, Vietnam.— ANI (@ANI) July 11, 2026
Video Source: Voice of Vietnam (VOV) https://t.co/lF8oA6zwci pic.twitter.com/Ko9GUUuUKY
விபத்து ஏற்பட்டதும் உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். சுயநினைவின்றி இருந்தவர்களை சிபிஆர் முறை மூலம் காப்பாற்ற அங்கிருந்த மீட்புப்படையினர் முயன்றனர்.
இந்த விபத்தில் மொத்தம் 15 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சேர்ந்த 44 வயதான முருகபிரபுவும் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Extremely saddened to learn about the tragic news of a boat accident involving Indian nationals near Phu Quoc, Vietnam.— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
My sincere condolences to the families who lost their loved ones. My prayers for the early recovery of the injured survivors.
Our Embassy and Consulate are…
முருகபிரபு மற்றும் நிர்மல்குமார் ஆகிய இருவரும் பழனியில் லாவா (Lava) செல்போன் நிறுவனத்தின் விநியோகஸ்தர்களாக இருந்தனர். இவர்களது சிறப்பான வணிக செயல்பாட்டிற்காக, லாவா நிறுவனம் அவர்களை வியட்நாம் நாட்டிற்கு சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றது.
இந்நிலையில், முருகபிரபு படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார். அவரது உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவரும் பணிகள் நடந்துவருவதாக இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் உறவினர்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், கட்டுப்பாட்டு அறைகளை அமைந்துள்ளதாக வியாட்நாம் தலைநகர் ஹனோய் நகரில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
வியாட்நாமில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் X தளத்தில், "வியாட்நாம் நாட்டில் ஃபு குவோக் தீவுக்கு அருகே, பல இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு கவிழ்ந்த ஒரு துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது" என பதிவிட்டுள்ளது.
தகவல் மற்றும் உதவிகளை வழங்குவதற்காக ஹோ சி மின் நகரில் இந்திய துணைத் தூதரகத்திலும், ஹனோய் நகரில் உள்ள தூதரகத்திலும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாட்டு அறைகளுக்கான எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
ஹோ சி மின் துணை தூதரகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்புகொள்ள: +84 36 281 7930, +84 91 552 3714, +84 33 452 0414.
ஹனோய் கட்டுப்பாட்டை அறையை தொடர்புகொள்ள: +84 91 308 9165