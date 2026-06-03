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Viral Video: 4 பேரை கடித்து குதறிய கரடி! பதரவைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள்.. ஜப்பானில் நடந்தது என்ன?

Japan Bear Attack Viral Video: ஜப்பானின் புகுஷிமா பகுதியில் குடியிருப்பு மற்றும் தொழிற்சாலைக்குள் புகுந்த கரடி 4 பேரைத் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட கரடி இன்னும் பிடிபடாததால் மக்கள் இன்னும் பிதியில் உள்ளனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:57 PM IST
Viral Video: 4 பேரை கடித்து குதறிய கரடி! பதரவைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள்.. ஜப்பானில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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