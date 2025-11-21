English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • மிஸ் யுனிவர்ஸ் மேடையில் தவறி விழுந்த அழகி! வைரலாகும் வீடியோ..எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்?

மிஸ் யுனிவர்ஸ் மேடையில் தவறி விழுந்த அழகி! வைரலாகும் வீடியோ..எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்?

Miss Jamaica Fall Video : 2025ஆம் ஆண்டின் மிஸ் யுனிவர்ஸ் அழகிப்பாேட்டி, சமீபத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில், மெக்ஸிகோ அழகி பட்டம் வென்றார். இப்போட்டி நடக்கையில், ஒரு அழகி தவறி விழுந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 21, 2025, 12:18 PM IST
  • மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025 போட்டி
  • கீழே விழுந்த ஜமைக்கா அழகி!
  • வைரலாகும் வீடியோ

Trending Photos

தியேட்டரில் &#039;டல்&#039; அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
camera icon6
Harish Kalyan
தியேட்டரில் 'டல்' அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மினி ஏலத்தில் கோடிகளை குவிக்கப்போகும் 7 சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள்... காத்திருக்கும் CSK
camera icon8
CSK
மினி ஏலத்தில் கோடிகளை குவிக்கப்போகும் 7 சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள்... காத்திருக்கும் CSK
இதுவரை மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய அழகிகள்! லிஸ்ட்ல இத்தனை பேரா..
camera icon7
Miss Universe 2025
இதுவரை மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய அழகிகள்! லிஸ்ட்ல இத்தனை பேரா..
மிஸ் யுனிவர்ஸ் மேடையில் தவறி விழுந்த அழகி! வைரலாகும் வீடியோ..எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்?

Miss Jamaica Fall Video : பிரபஞ்ச அழகியை தேர்ந்தெடுக்கும் போட்டி, தாய்லாந்தில் நடைபெற்றது. இதில் மெக்சிகோவை சேர்ந்த பெண், பிரபஞ்ச அழகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதற்கு முன்பு நடந்த போட்டிகளில், பல்வேறு நாட்டைச் சேர்ந்த அழகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025:

74ஆவது மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டி, தாய்லாந்தில் நடைபெற்றது. இதில் அமெரிக்கா, தாய்லாந்து, மெக்சிகோ உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்த அழகிகள் பங்கேற்றனர். கடந்த சில நாட்களாக நடந்துவரும் இந்த போட்டியில், ramp walk, கலாச்சார உடை அணிந்து மக்கள் மண் தோன்றுவது போன்ற பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. 

கிழே விழுந்த அழகி!

மிஸ் யுனிவர்ஸ் அழகிப்போட்டியில், ஜமைக்காவை சேர்ந்த கேப்ரியல் ஹெண்ட்ரி என்கிற அழகி கலந்து கொண்டார். கடந்த நவம்பர் 19ஆம் தேதியன்று நடந்த போட்டியில் அவர், மேடையில் ரேம்ப் வாக் செய்த போது மேடையில் இருந்து கீழே விழுந்தார். இது, அந்த அழகிப்போட்டியின் தொடக்கநிலை சுற்றாகும். இதில், அழகிகள் நீண்டு செங்குத்தாக இருக்கும் ராம்ப் மேடையில், நடந்து வந்து, பின்பு திரும்ப செல்ல வேண்டும். அப்படி நடக்கும் போதுதான், இந்த அழகி தனது காலை மேடைக்கு அருகில் இருக்கும் இடைவெளியில் வைத்துவிட்டார். இதனால், கால் இடறி கீழே விழுந்து விட்டார்.

வைரல் வீடியோ:

இது குறித்து வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில், ஆரஞ்சு நிற ஆடையணிந்து வரும் ஜமைக்கா அழகி கால் இடறி கீழே விழுவதும், பின்பு அவரை ஸ்ட்ரெச்சரில் சிலர் தூக்கி செல்வதும் பதிவாகி இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் அவர் ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு செல்லப்பட, அடுத்தடுத்து பிற நாட்டு அழகிகள் மேடையில் ஏறி நடக்கின்றனர். அந்த ஷோவும் அப்படியே நிகழ்கிறது.

அழகிக்கு என்ன ஆனது?

28 வயதான ஜமைக்கா நாட்டின் அழகி கேப்ரியலுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான எந்த அடியும் படவில்லை என்று, அவர் பக்கத்தில் இருந்து அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. அவரை பற்றி நலம் விசாரித்த அனைவருக்கும் நன்றி என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவர் குறித்து இணையத்தில் பேசி வரும் மக்கள், இவர் அனைத்து போட்டிகளிலும் நன்றாக தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொண்டதாகவும் அவர் இப்படி விழுந்ததை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் கூறி வருகின்றனர். மிஸ் யுனிவர்ஸ் ஆகியிருக்க வேண்டிய அவர், இப்போது இப்படி மேடையில் விழுந்த காரணத்திற்காக நினைவில் வைத்துக்கொள்ளப்படுவார் என்றும் பலர் கூறி வருகின்றனர்.

மிஸ் யுனிவர்ஸ் யார்?

மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்தை, மெக்ஸிக்கோ நாட்டு அழகி, ஃபாத்திமா போஷ் வென்றுள்ளார். 25 வயதான இவர், இப்போது ஃபேஷன் டிசைனிங் படித்து வருகிறார். ரன்னர் அப் பட்டத்தை தாய்லாந்தை சேர்ந்த ப்ரவீனார் சிங் வென்றார். இரண்டாவது ரன்னர் அப் பட்டத்தை ஸ்டெஃபனி ஆப்சாலி என்கிற வெனிசுலா நட்டு அழகி வென்றார். இந்திய அழகியான மனிகா விஸ்வகர்மா, டாப் 12 அழகிகளில் ஒருவராக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | டாப் 10 உலக அழகிகள்: லிஸ்டில் ஒரே ஒரு இந்திய நடிகை! யார் அவர் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | இதுவரை மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய அழகிகள்! லிஸ்ட்ல இத்தனை பேரா..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Miss Universe 2025Miss JamaicaGabrielle HendryViral Video

Trending News