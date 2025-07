விமானத்தில் திடீரென பற்றிய தீ! உயிரை பிடித்துக்கொண்டு ஓடிய பயணிகள்-வைரல் வீடியோ

Watch Video American Plane Catches Fire At Denver : அமெரிக்காவின் டென்வர் விமான நிலையத்தில், விமானம் புறப்படத் தயாரான நிலையில், ரன் வேயில் சென்றபோது திடீரென தீ பற்றியதால் விமானிகள் பீதியடைந்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் அவசர வழி வழியாக வெளியேறினர். சாதுர்யமாக செயல்பட்டதால் மிகப்பெரிய விபத்து மற்றும் உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுகுறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.

அமெரிக்காவின் டென்வர் விமான நிலையத்தில், சனிக்கிழமையன்று, அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ்க்கு சொதமான, போயிங் 737 MAX 8 என்ற விமாமனம், மியாமிக்கு புறப்படுவதற்காக தயார் நிலையில் இருந்தது.

இந்த விமானத்தில் 173 பயணிகள் இருந்தனர். இதையடுத்து ரன்வேயில், வேகமாக சென்றபோது, தரையிறங்கும் கியர் செயலிழப்பால் தீப்பிடித்து ஓடுபாதையில் புகை ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, விமானி துரிதமாக செயல்பட்டு, விமானத்தை உடனடியாக நிறுத்திவிட்டு, அவசர வழி வழியாக, பயணிகள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

தீ பற்றியதன் காரணமாக அப்பகுதியில் புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது. இந்த விமானத்தில் சென்ற 173 பயணிகளும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர். ஒருவருக்கு மட்டும் லேசான காயம் ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில், பயணிகள் ஒவ்வொருவராக விமானத்தில் இருந்து உயிரை பிடித்துக்கொண்டு இறங்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Boeing?

If so ...it should be banned

July 27, 2025