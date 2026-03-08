English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • காமேனியின் மகன் இருக்காரா...? இறந்துவிட்டாரா...? ஈரான் உச்சபட்ச தலைவரின் கதி என்ன?

Mojtaba Khamenei Latest News Updates: ஈரானின் புதிய உச்சபட்ச தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும், அயத்துல்லா அலி காமேனியின் மகன் மொஜ்தபா காமேனியின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 8, 2026, 04:43 PM IST
  • ஈரானின் 1300க்கும் மேற்பட்டோர் பலி
  • அயத்துலா அலி காமேனி 37 ஆண்டுகளாக உச்ச தலைவராக இருந்தார்.
  • அவர் பிப். 28ஆம் தேதி கொல்லப்பட்டார்.

Mojtaba Khamenei Latest News Updates: இஸ்ரேல் - அமெரிக்க நாடுகள் இணைந்து ஈரானை சுமார் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக தொடர்ந்து தாக்கி வருகிறது. ஈரானின் ராணுவம், கடற்படை, விமானப் படை கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து, இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தொடர்ந்து தாக்குதல் தொடுத்தது.

தரைமட்டமாகும் ஈரானின் கட்டமைப்புகள்

ஈரானின் விமானப் படை முழுமையாக காலியாகிவிட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியிருந்தார். மேலும், ஈரானிடம் இருந்த 32 போர் கப்பல்களும் கடலில் மூழ்கடிக்கப்பட்டதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்தார். ஈரான் ராணுவத்தின் கதையும் முடிந்துவிட்டதாக அவர் கூறினார். அதேபோல், முதல் இரண்டு கட்ட தலைவர்களையும் ஈரான் இழந்துவிட்டது என்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்களே தற்போது இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

1300+ பேர் பலி

இந்நிலையில், ஈரானின் எண்ணெய் கிடங்கை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்கதல் நடத்தியிருக்கிறது. ஈரானின் ராணுவ கட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்தும் இஸ்ரேலின் முயற்சியில் இது முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. இவை ஒருபுறம், ஈரானின் மீது தனது முதல் வான்வழித் தாக்குதலை கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவும் தொடங்கிய அன்றே, 37 ஆண்டுகளாக ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவராக இருந்த அயத்துல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார். இது ஈரானுக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது. கடந்த ஒரு வார காலமாக, போர் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டு 1300க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக Al Jazeera ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

உச்சபட்ச தலைவரான மொஜ்தபா காமேனி

அயத்துலா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு 40 நாள்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என ஈரான் அரசு தெரிவித்தது. மேலும், இஸ்ரேலுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் உரிய பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் ஈரான் கடுமையான எச்சரிக்கையை கொடுத்தது. தொடர்ந்து அயத்துலா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, 88 மதகுருமார்கள் அடங்கிய வல்லுநர் சபை புதிய உச்சபட்ச தலைவராக அலி காமேனியின் 2வது மகனான மொஜ்தபா காமேனியை தேர்வு செய்ததாக கூறப்பட்டது. ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படையின் ஆதரவின் காரணமாக மொஜ்தபா இந்த உச்ச பொறுப்பை பெற்றார் என தகவல்கள் தெரிவித்தன.

ஆனால், அன்றில் இருந்து தற்போது மொஜ்தபா காமேனியை காணவில்லை என்றே செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது, இதுவரை அவர் பொதுவெளியில் தோன்றவும் இல்லை அல்லது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கையும் கூட வெளியிடவில்லை. ஈரானிய அரசும் கூட அவர் குறித்த அதன் ஊடகங்களில் எவ்வித செய்திகளையும் வெளியிடவில்லை. ஈரானில் அடுத்து உச்சபட்ச தலைவர் நியமிக்கப்பட்டார், அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா எச்சரித்திருந்தது.

இஸ்ரேல் கொடுத்த எச்சரிக்கை

இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரான இஸ்ரேல் காட்ஸ் இதுகுறித்து கூறுகையில், "ஈரானிய பயங்கரவாத ஆட்சியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தலைவரும் இஸ்ரேல் நாட்டை அழிக்கவும்; அமெரிக்கா, சுதந்திரமான உலக நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியத்தின் மறற நாடுகளை அச்சுறுத்தவும்; ஈரானிய மக்களை அடக்கவதும்தான் அவர்களின் டார்கெட் ஆகும். அவரது பெயர் என்ன?, அவர் எங்கு மறைந்திருக்கிறார் என்பது முக்கியமல்ல.

Operation Roaring Lion, நடவடிக்கையின் நோக்கங்களில் ஒரு பகுதியாக, இந்த பணியை (தலைவரை கொல்வது) நிறைவேற்ற அனைத்து வழிகளிலும் தயாராகவும், செயல்படவும் பிரதமரும் நானும் இஸ்ரேலிய ராணுவத்தை அறிவுறுத்தியுள்ளோம். ஈரானின் ஆட்சி திறன்களையும் நசுக்கவும், ஈரானிய மக்கள் அதன் அரசை தூக்கியெறிந்து, அதை மாற்றுவதற்கான நிலைமைகளை உருவாக்கவும், எங்கள் கூட்டாளியான அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து முழு பலத்துடன் செயல்படுவோம்" என தெரிவித்திருந்தார்.

மனைவி, மகன் பலி...

தற்போது உச்சபட்ச தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படும் மொஜ்தபா குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களும் இதுவரை வரவில்லை. அவரது தந்தையான அயத்துலா அலி காமேனி அவரது அலுவலக வளாகத்திலேயே இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் வான்வழித் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட நிலையில், அந்த தாக்குதலில் இருந்து மொஜ்தபா உயிர் பிழைத்தார் என சில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. ஆனால், மொஜ்தபா காமேனியின் மனைவி சஹ்ரா ஹடாத் -அடெல் மற்றும் அவரது மகன் ஆகியோர் அந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | மெயின் பாயிண்ட்டை அடித்த இஸ்ரேல்... ஈரான் எண்ணெய் கிடங்கில் அட்டாக் - இதுவே முதல்முறை

மேலும் படிக்க | சோலி முடிஞ்சது... ஈரானின் ராணுவம், கடற்படை அழிந்துவிட்டன - டிரம்ப் தடாலடி

மேலும் படிக்க | Khamenei Death | ஈரான் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி கொலை: இந்தய வெளியுறவுச் செயலாளர் நேரில் இரங்கல்!

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

