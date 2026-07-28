/Explained | நிலநடுக்கம் Vs பூகம்பம்: இரண்டும் ஒன்றா? ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா?

Tremor Vs Earthquake : நிலநடுக்கம்-பூகம்பம், இவை இரண்டில், எந்த வார்த்தை அதிக அளவிலான பாதிப்பை குறிக்கிறது? எந்த வார்த்தையை, எங்கு பயன்படுத்தினால் சரியாக இருக்கும். இரு சொற்களும் ஒரே நிகழ்வை குறிக்கிறதா? இதற்கு அரிவியல் ரீதியாக வேறு ஏதேனும் வேறுபாடு இருக்கிறதா இது குறித்து முழுமையாக இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
நிலநடுக்கம் என்பது, பூமிக்கடியில் அழுத்தம் அதிகமாகி, இதனால் சக்தி வெளியேற்றபட்டு, நிலத்தட்டுகள் எனக்கூறப்படும் Plates நகர்வதால் பூமியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் திடீர் அதிர்வுதான் இந்த வார்த்தையை குறிக்கிறது. இது, டெக்னோக் எனும் தட்டுகளின் இயக்கம், பாறைகள் உடைவது, நில அதிர்வு அலைகள் உருவாவதை காண்பிக்கிறது. Earthquake என்கிற ஆங்கில சொல்லைதான், பொதுவாக தமிழில் நிலநடுக்கம் என்கிறோம். இது, இயற்கையாக நிகழந்தாலும், மனிதர்களால் நிகழ்ந்தாலும் Earthquake-நில நடுக்கம்/நில அதிர்வு என்றே சொல்லப்படுகிறது. ஆங்கிலத்தில் இதற்கு earthquake, Earthquake, Tremor, shaking போன்ற பல வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. ரிக்டர் அளவுகோலில், 3 புள்ளி அளவு வந்தாலும், அது நிலநடுக்கமாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. இது, 8 புள்ளியை தாண்டினால் பேரழிவு ஏற்படும். ஆனால் அந்த புள்ளியை தாண்டினாலும் அது நிலநடுக்கம் என்றே அறியப்படுகிறது.
பூகம்பத்திற்கும் நில நடுக்கத்திற்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றுமில்லை. பூமிக்கு அடியில் இருக்கும் பாறை அடுக்குகள் திடீரென நகர்வதால் அல்லது உடைவதால் ஏற்படும் ஆற்றல் வெளியேறி, பூமியின் மேற்பரப்பு அதிரும் ஒரு இயற்கை நிகழ்வு, பூகம்பம் என சொல்லப்படுகிறது. பூமியின் மேலடுக்கு, பல பெரிய பாறைத்தட்டுகளாக இருக்கிறது. இவை ஒன்றோடு ஒன்று உரசிக்கொண்டு நகரும் போது, அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. அழுத்தம் அதிகரிக்கையில், பாறைகள் திடீரென உடையும் போதும் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி, அலைகளாக வெளியேறி நிலத்தை அதிரச்செய்கிறது. ரிக்டர் அளவுகோல் மூலம் இது அளவிடப்படுகிறது. பூகம்பத்தை பொறுத்தவரை 3க்கும் மேல் ரிக்டர் அளவு கோலில் அதிகமானால், வீடுகள், கட்டிடங்கள், பாலங்கள் இடிந்து விழுந்து பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
பூமியின் புவித்தட்டுகள், மேற்பரப்பிற்கு கீழ் இருக்கும் எரிமலைக்குழம்புக்கு மேலே நகர்ந்து, அடிக்கடி ஒன்றோடு ஒன்று மோதும். இதனால் உருவாகும் நில அதிர்வு அலைகள், மேற்பரப்பில் எதிரொலிக்கின்றன.
மனித நடவடிக்கைகளாலும், தற்செயலான அதிர்வுகளாலும் புவி வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள கிடங்குகளில், குளிர்ந்த நீர் செலுத்தப்படும் போது, இத்தகைய அதிர்வுகள் பெரும்பாலும் ஏற்படுகின்றன. அப்போது, பூமியின் இயல்பான வெப்பத்தால், இந்த நீர் கொதித்து, நீரூற்றாக வெளியேறுகிறது.
அணு ஆயுத சோதனைகள், மிகவும் அழிவுத்தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன. இவை, மனிதர்கள் மற்றும் வனவிலங்குகள் இல்லாத இடத்தில் நடத்தப்பட வேண்டும். இவை சக்திவாய்ந்தவை என்பதால், புவித்தட்டுகளில் (Tectonic Plates) தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி, சிறிய அளவிலான நிலநடுக்கங்களை உருவாக்கும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
வீடுகள், கட்டிடங்கள், நகர்ப்புற மயமாக்கப்பட்டிருக்கும் இடங்களில் இருக்கும் பல பரிமாணங்கள் இடிந்து விழுவது, நில அதிர்வுகளுக்கு காரணமாகிறது.
உயரமான நிலங்களாக கருதப்பௌட்ம் குன்றுகள், மலைகள் போன்றவை நிலநடுக்கத்தால் சீரழிந்து, பனிச்சரிவுகளை உருவாக்கும். இவை மக்களை அப்படியே புதைக்கும் திறன் கொண்டவை.
மிகவும் வலிமையான நிலநடுக்கங்கள், தங்கள் அதிர்வுகளை கடலுக்கு அடியில் செலுத்தினால், கடல்நீரை பொங்க செய்கின்றன. இதனால், சுனாமி எனும் ராட்சத பேரலை உருவாகிறது.
நிலநடுக்கங்கள், நில அதிர்வுகள் ஆகியவை பூமியின் மேற்பரப்பை அதிரச்செய்யும், அல்லது நகரச்செய்யும் இயற்கையான புவியியல் நிகழ்வுகளாகும். இருப்பினும், இவை இரண்டும் அவற்றின் தீவிரம், அளவு மற்றும் அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய சேதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன.
நிலநடுக்கங்கள், நில அதிர்வுகளை விட அதிக மற்றும் பெரிய அளவிலான நில அசைவுகளை ஏற்படுத்துபவை. நில அதிர்வுகள் பொதுவாக, சிறியதாகவும் குறைவான தீவிரத்தன்மை கொண்டவையாகவும் இருக்கின்றன.
சமீபத்தில் ஜப்பானில் ரிக்டர் அளவு 7.2ல் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அங்குள்ள கடலோர பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தால், கிட்டத்தட்ட 60க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஜூன் 24ஆம் தேதியன்று, வெனிசுலாவில் 7.5 ரிக்டர் அளவு கொண்ட இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தாக்கியது. இந்த நிலநடுக்கம், 10 கி.மீ ஆழத்தில் நிலத்துக்கு அடியில் ஏற்பட்டது. இதில், கராகாஸ், அரகுவா, கராபோபோ உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடும் சேதம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏராளமான கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன. தற்போது வரை, 5,500க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஒரு மாதங்களை கடந்தும், உயிரிழந்தவர்களையும் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. இன்னும் நிறைய பேர் இதில் உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
மியான்மரில், கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் 7.7 ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் மாண்டலே மற்றும் சாகைங் பகுதிகளை தாக்கியது. இதில், 3,600க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இதைத்தாண்டி பல்வேறு கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன.