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Explained | நிலநடுக்கம் Vs பூகம்பம்: இரண்டும் ஒன்றா? ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா?

Tremor Vs Earthquake : நிலநடுக்கத்திற்கும் பூகம்பத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? இரண்டும் தாக்கினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? இதோ முழு விவரம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:18 PM IST
Explained | நிலநடுக்கம் Vs பூகம்பம்: இரண்டும் ஒன்றா? ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா?
Image Credit: Tremor Vs Earthquake | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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