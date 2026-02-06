Epstein Files என்றால் என்ன? மனித மாமிசம், பாலியல் வன்புணர்வு..தோண்ட தோண்ட கொடூரம்..

Epstien Files : அமெரிக்காவில், சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபராக கருதப்பட்டவர் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன். பாலியல் தேவைகளுக்காக ஆள் கடத்தல் குற்றச்சாட்டுகளில் கைது செய்யப்பட்ட இவர், 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி நியூயார்க் சிறையில் உயிரிழந்தார். ஆனால் அவரது மரணத்திற்கு பிறகும், அவர் வைத்திருந்த கோப்புகள், நம்மை சுற்றியிருக்கும் பிரபலங்கள் குறித்த பகீர் உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன.
What Is Epstien Files? | எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் என்றால் என்ன?
அமெரிக்காவை சேர்ந்த பெரும் பணக்கார் ஆன ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன், வயது வராத சிறுமிகள், பெண்களை பாலியல் கடத்தலில் ஈடுபடுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைதானார். இவரது பாலியல் கடத்தல் வழக்கு தொடர்பாக, அமெரிக்க நீதித்துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற குழுவினர் 3 மில்லியன், அதாவது 30 லட்ச பக்கங்களை கொண்ட எப்ஸ்டீன் கோப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்களில், எப்ஸ்டீனுடன் தொடர்பில் இருந்த உலகப்புகழ் பெற்ற அரசியல் தலைவர்கல், அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், தொழிலதிபர்கள் என பலரது பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
எப்ஸ்டீன், ஒரு சிறுமையை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய குற்றத்துக்காக தண்டிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். 2019ல் சிரையிலேயே அவர் உயிரிழந்ததும் மர்மமான முறையில்தான். இவர், தான் செய்த அனைத்து கிரிமினல் நடவடிக்கைகளை கோப்பாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இதில், பல்வேறு போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் உள்ளிட்ட, மெயில், கடிதங்கள் என பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன.
எப்ஸ்டீன், பாலியல் உறவுக்காக பயன்படுத்தும் பெரிய வலையமைப்பை நடத்தியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட போது, அதனை அவர் மறுத்தார். இதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் வெளிப்படைத்தன்மையை பெருமளவில் அங்கீகரித்தன.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், இது குறித்த மசோதாவில் கையெழுத்து போட்ட பின்பு, எப்ஸ்டீன் மீதான குற்றவியல் விசாரணைகள் கோப்புகள் வெளியிட உத்தரவு வெளியானது. இதில் ட்விஸ்ட் என்னவென்றால், எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் ட்ரம்பின் பெயரும் இருக்கிறது.
மனித மாமிசம் சாப்பிட்டார்களா?
எப்ஸ்டீன் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர்கள், பிறந்த குழந்தைகளை சடங்கு ரீதியாக பலி கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. எப்ஸ்டீன், தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களுடன் Code Word-ல் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அதில் அவர், Cream Cheese-ஐ குழந்தைகளுடன் ஒப்பிட்டு, அவை சாப்பிட இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில், நர மாமிசம் சாப்பிடும் நடைமுறையான ‘Cannibalism’ என்கிற வார்த்தை, எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் சுமார் பல முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் இருந்த பெயர்கள்:
எப்ஸ்டீனுடன் நட்பு பாராட்டிய பிரபலங்கள், அவருடன் தொடர்பில் இருந்த பிரபலங்களின் பெயர்கள் இந்த கோப்புகளில் இடம் பெற்றுள்ளது. பில் க்ளிண்டன், டொனால்ட் ட்ரம்ப், லேரி சம்மர்ஸ், ப்ரின்ஸ் ஆண்ட்ரூ, ராபர்ட் கென்னடி ஜுனியர், பில் கேட்ஸ், எலன் மஸ்க், மைக்கில் ஜாக்ஸன், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் உள்ளிட்ட பல பெயர்கள் இதில் இருக்கின்றன.
இந்தியர்களின் பெயர் உள்ளதா?
இந்திய இயக்குநரான அனுராக் காஷ்யப், நடிகை நந்திதா தாஸ், மீரா நாயர் உள்ளிட்ட பலர் குறித்த வார்த்தை பரிமாற்றங்கள் எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் இருக்கின்றன. ஆனால், இவற்றிற்கும் பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. அனுராக் காஷ்யப், தான் எப்ஸ்டீனை வாழ்நாளில் சந்தித்ததே இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார். இந்த எப்ஸ்டீன் கோப்புகளை தோண்ட தோண்ட, இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் வெளிவரும் என்று இது குறித்து பேசும் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.
