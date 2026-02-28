English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • எங்கே போனார் கமேனி? நிலைகுலைந்த ஈரான்!அதிபர் டிரம்ப் கொடுத்த அதிரடி 'Confirm' செய்தி

எங்கே போனார் கமேனி? நிலைகுலைந்த ஈரான்!அதிபர் டிரம்ப் கொடுத்த அதிரடி 'Confirm' செய்தி

Iran-Israel War Latest Update: பிப்ரவரி 28, 2026 அன்று, ஈரானின் அணுசக்தி மற்றும் ராணுவ மையங்களை இலக்கு வைத்து இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா கூட்டுத் தாக்குதலைத் நடத்தின. டெஹ்ரானில் உள்ள ஜனாதிபதி வளாகம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சகங்கள் தாக்கப்பட்ட நிலையில், உச்ச தலைவர் கமேனி ரகசிய இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:55 PM IST
  • "Operation Shield of Judah" என்ற பெயரில் இஸ்ரேல் அதிரடித் தாக்குதலைத் தொடங்கியது.
  • அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நேரடிப் போர் நடவடிக்கையை உறுதிப்படுத்தினார்.
  • ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனி பாதுகாப்பான இடத்திற்கு தப்பியோட்டம்.

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026 எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon8
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026 எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
ரொம்ப கம்மி விலையில் ஷீரடி சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC 3 நாள் டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
ரொம்ப கம்மி விலையில் ஷீரடி சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC 3 நாள் டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
camera icon7
local holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
camera icon6
Lunar Eclipse 2026
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
எங்கே போனார் கமேனி? நிலைகுலைந்த ஈரான்!அதிபர் டிரம்ப் கொடுத்த அதிரடி 'Confirm' செய்தி

ஈரான் இஸ்ரேல் போர் செய்திகள்: மத்திய கிழக்கில் நீண்ட நாட்களாக நிலவி வந்த பதற்றம் இன்று போராக வெடித்தது. ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டம் மற்றும் பிராந்திய அச்சுறுத்தல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து ஈரானின் முக்கிய நகரங்கள் மீது இன்று (சனிக்கிழமை) அதிகாலை முதல் அதிரடித் தாக்குதலைத் தொடங்கியுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டுத் தாக்குதல்

இன்று அதிகாலை, இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து ஈரானின் தலைநகர் டெஹ்ரான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் "Operation Shield of Judah" என்ற பெயரில் அதிரடித் தாக்குதலைத் தொடங்கியுள்ளன.

யூதாவின் கேடயம்" (Shield of Judah) அட்டாக்

இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படைகள் இந்த ராணுவ நடவடிக்கைக்கு "யூதாவின் கேடயம்" என்று பெயரிட்டுள்ளன. இன்று அதிகாலை ஈரானின் தலைநகர் டெஹ்ரான் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கெர்மன்ஷா, லோரெஸ்தான், தப்ரிஸ், இஸ்பஹான் மற்றும் கராஜ் ஆகிய நகரங்களில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த ஏவுகணைகள் தாக்கியதில் பெரும் வெடிப்புச் சத்தங்கள் கேட்டன என பொதுமக்கள் தெரிவித்ததாக ஊடகங்கள் கூறியுள்ளன.

அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உறுதிப்படுத்தல்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ செய்தியில், "ஈரான் மீது அமெரிக்க ராணுவம் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலைத் (Major combat operations) தொடங்கியுள்ளது" என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டம் மற்றும் ஏவுகணைத் தளங்களை அழிப்பதே இதன் நோக்கம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் தகவல்

இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ், "இஸ்ரேலின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்த காரணிகளை அகற்ற இந்தத் தாக்குதல் அவசியமானது" என்று கூறியுள்ளார். இஸ்ரேல் நாடு முழுவதும் தற்போது அவசர நிலை (State of Emergency) பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

ஈரானில் என்ன நடக்கிறது?

டெஹ்ரானில் உள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சகம், உளவுத்துறை அலுவலகங்கள், அணுசக்தித் துறை (AEOI) மற்றும் பார்ச்சின் (Parchin) ராணுவ தளம் ஆகியவற்றின் மீது ஏவுகணைகள் தாக்கியுள்ளன. இதன் காரணமாக ஈரான் வான்பரப்பு முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது. டெஹ்ரான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் மின்சாரம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வருகின்றன. ஈரான் இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் பட்சத்தில், போர் மேலும் தீவிரமடையக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

ஈரானில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான முக்கிய நகரங்கள் எவை?

டெஹ்ரான்நகரில் உள்ள அமைச்சகங்கள் மற்றும் முக்கிய அலுவலகங்கள் அருகே குண்டுவெடிப்பு. அதேபோல இஸ்பஹான் நகரின் அணுசக்தி ஆய்வு மையம் அருகே தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக செய்தி ஊடகங்கள் தெரிவித்து வருகின்றன. மேலும் கர்மான்ஷா & தப்ரிஸ் நகரில் உள்ள ஏவுகணைத் தளங்கள் இலக்கு வைக்கப்பட்டன எனவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி எங்கே?

தாக்குதல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி, தான் இருந்த அலுவலகத்திலிருந்து பாதுகாப்பான மற்றும் ரகசியமான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் தாக்குதல்களால் ஈரானிய மக்களும், அந்நாட்டு அரசின் ஆதரவாளர்களும் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர். 86 வயதான ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி, உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதால் டெஹ்ரானில் இருந்து மிகவும் ரகசியமான மற்றும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் (Reuters) செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் கடந்த சில நாட்களாக அவர் பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்காத நிலையில், தற்போது அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்பது குறித்த மர்மம் நீடிக்கிறது.

மேலும் படிக்க - அபுதாபி மீது ஏவுகணை தாக்குதல்... முறியடித்த கத்தார் - அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் ஈரான்

மேலும் படிக்க - அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு

மேலும் படிக்க - ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்... அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம் - உற்று கவனிக்கும் அமெரிக்கா

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Iran Israel War 2026TehranDonald TrumpOperation Shield of JudahAyatollah Khamenei

Trending News