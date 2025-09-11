Kulman Ghising: நேபாளத்திற்கு விடியல் வருமா? பிரதமர் ரேஸில் குல்மான் கீசிங் - யார் இவர்?

Kulman Ghising Nepal Interim PM: நேபாளத்தில் சமூக வலைதளங்களுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, Gen Z என பொதுவாக அழைக்கப்படும் இளந்தலைமுறையினர் ஒன்றிணைந்து அரசை எதிர்த்து கடுமையான போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்களின் போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததன் காரணமாக இதுவரை 34 பேர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1000 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
Kulman Ghising: இடைக்கால அரசு
Gen Z போராட்டத்தின் விளைவாக, அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்த கேபி சர்மா ஒலி பதவியை ராஜினாமா செய்து, நாட்டை விட்டே வெளியேறிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசும் கவிழ்க்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேபாளில் இடைக்கால அரசை யார் வழிநடத்தப்போகிறார் என்பேத பெரிய கேள்வியாக வலம்வந்துகொண்டிருந்தது. அடுத்த தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன்னர், நாட்டை சரியான பாதையில் கொண்டுச் செல்ல இடைக்கால அரசை அமைப்பது முக்கியம் என Gen Z இயக்கத்தினர் முடிவெடுத்தனர். இந்த இடைக்கால அரசுக்கு தலைமையேற்கப் போவது யார் என்ற கேள்விதான் தற்போதும் உள்ளது.
Kulman Ghising: குல்மான் கீசிங்கிற்கு வாய்ப்பு
தலைநகர் காத்மண்டு மேயர் பலேன் ஷா மற்றும் அந்நாட்டின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சுஷிலா கார்கி ஆகியோர் இடைக்கால அரசின் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்காமல் ஒதுங்கிக்கொண்ட நிலையில், தற்போது குல்மான் கீசிங் என்பவரது பக்கம் திரும்பியிருக்கிறது.
நேபாள மின்சார ஆணையத்தின் முன்னாள் தலைவரும், பொறியாளருமான குல்மான் கீசிங் நேர்மையானவராக அந்நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களிடம் மதிப்பு பெற்றவராக திகழ்கிறார். எனவே இடைக்கால அரசின் தலைவராக குல்மான் கீசிங் பதவியேற்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்து தேர்தல் நடைபெறும் வரை நேர்மையான மற்றும் நாட்டு மக்களால் அதிகம் அறியப்படும் குல்மான் தலைவராக பொறுப்பேற்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Nepal Interim Council: நேபாள இடைக்கால அரசின் தலைவர்?
பலேன் ஷா இந்த இடைக்கால அரசுக்கு தலைவராக முதலில் பொறுப்பேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் பொதுவெளியில் தான் இதில் போட்டியிடவில்லை என அறிவித்தார். சுஷிலா கார்கிக்கும் பெரிய ஆதரவு இருந்தது. ஆனால், அரசியலமைப்பு மற்றும் சட்ட தடைகள், அவருடைய தயக்கம் காரணமாகவும் அவர் பொறுப்பேற்க மறுத்துவிட்டார். 70 வயதாகும் காரணத்தால் அவர் Gen Z இயக்கத்திற்கு தலைமையேற்பது சரியாக இருக்காது என்றும் அவர் கருதி உள்ளார்.
Gen Z இளைஞர்கள் அடங்கிய ஒரு குழு, ராணுவ தலைமையகத்தை தொடர்புகொண்டு, இடைக்கால அரசை அமைப்பதற்கு தற்போது நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தையில் இணைந்துகொள்ளும்படி கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெலியாகி உள்ளன.
Nepal Interim Council: அரசியல் வெற்றிடம்
நாட்டின் நாடாளுமன்றம், பிரதமர் இல்லம் ஆகிய முக்கிய இடங்கள் தாக்கப்பட்டு தீக்கரையாகி உள்ளன. நேபாள அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த பெரிய வெற்றிடத்தை நிரப்பப்போவது யார் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. கடந்த திங்கட்கிழமையில் இருந்து நாடு முழுவதும் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது. 3 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட நேபாளத்தில் அரசு கலைக்கப்பட்டதால் ராணுவம் தற்போது அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ளது.
Kulman Ghising: யார் இந்த குல்மான் கீசிங்?
நேபாளத்தின் மின்சார ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்த பொறியாளர் குல்மான் கீசிங், அந்நாட்டில் பல ஆண்டுகள் நீடித்து வந்த மின்சார தட்டுப்பாடு பிரச்னையை முடிவுக்கு கொண்டுவந்ததால் மக்களால் அதிகம் கொண்டாடப்பட்டவர் ஆவார். இவர் 1970ஆம் ஆண்டு ராமேச்சாப் நகரின் பெத்தான் என்ற குக்கிராமத்தில் பிறந்தவர். குக்கிராமத்தில் பிறந்து நாட்டின் முக்கிய இடத்திற்கு உயர் தனது தீவிர உழைப்பால் உயர்ந்துள்ளார்.
குல்மான் கீசிங் இந்தியாவின் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள பிராந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் மின் பொறியியல் படித்தார். தொடர்ந்து நேபாளில் உள்ள புல்சௌக் பொறியியல் கல்லூரியில் பயின்றார். இவர் எம்பிஏ படிப்பையும் நிறைவு செய்திருக்கிறார். மேலும், இவரது தலைமைத்துவத்தால் நன்கு அறியப்பட்டவர் ஆவார்.
Kulman Ghising: மின்வெட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தவர்
குல்மான் கீசிங், நேபாளத்தின் மின்சார ஆணையத்தில் கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு மின் பொறியாளராக பணியாற்ற தொடங்கினார். அங்கு அவர் தொழில்நுட்ப ரீதியிலும், நிர்வாக ரீதியிலும் பெரியளவில் அனுபவம் பெற்றார். குறிப்பாக, நீர்மின் நிலையம் அமைக்கும் பணிகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். மின்சார ஆணையத்தின் தலைவராக 2016ஆம் ஆண்டில் குல்மான் கீசிங் பொறுப்பேற்றபோது ஒரு நாளில் 18 மணிநேரம் நேபாள் மின்வெட்டை சந்தித்த வந்த காலகட்டமாகும். அதாவது, அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுவதால் தொழில், கல்வி மட்டுமின்றி மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது.
Kulman Ghising: பிரதமர் ஆவாரா குல்மான் கீசிங்?
ஆனால், கீசிங் அதில் பெரிய சீர்த்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு மின்வெட்டு பிரச்னையை மட்டும் போக்கவில்லை, நேபாள மின்சார ஆணையத்தையே லாபகரமானதாக மாற்றியமைத்தது. Gen Z இளைஞர்கள் ஊழலுக்கு எதிராகவும், வேலைவாய்பின்மைக்கு எதிராகவும், தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் நிலையில் ஊழலற்ற நல்லாட்சியை கொடுக்க குல்மான் கீசிங் மீது அவர்கள் அதிகம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர்.
ஒருவேளை, குல்மான் கீசிங் இடைக்கால அரசின் தலைவராக பொறுப்பேற்கும்பட்சத்தில் இந்த இக்கட்டான கட்டத்தில் இருந்து நாட்டை மீட்டெடுத்து பல்வேறு தளங்களில் சீர்த்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடி அவர் மீது இருக்கும். நாட்டின் கடினமான சூழலை பொறுப்பாக கையாண்டு லட்சக்கணக்கானோரின் நம்பிக்கையை சம்பாதிக்க அவருக்கு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. நிலையான இடைக்கால அரசை நிர்வகிக்கும்பட்சத்தில், அடுத்து வெளிப்படையான அரசை அமைக்கவும் அது வழிவகை செய்யலாம்.
