நேபாளத்தில் முதல் பெண் பிரதமர்! அரசியல் பின்புலம் இல்லாதவர்..யார் இந்த சுசீலா கார்கி?

Who Is Nepal's First Woman PM Sushila Karki : நேபாளத்தில், சமூக வலைதளங்களின் தடைக்கு எதிராக தொடங்கிய GenZ போராட்டம், பின்னர் ஊழல் அரசுக்கு எதிரான போராட்டமாக உருவெடுத்தது. பல ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்ட இந்த போராட்டத்தில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, இது வன்முறையாக உருவெடுத்தது. அரசியல் தலைவர்களின் இல்லங்களுக்கு தீ வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பிரதமர் சர்மா ஒலி, தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். சமூக வலைதளங்களுக்கு எதிராக இருக்கும் தடை நீங்கி, இப்போது நிலைமை ஓரளவிற்கு கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
முதல் பெண் பிரதமர்:
சர்மா ஒலியின் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து, புதிய இடைக்கால பிரதமராக சுசீலா கார்கி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த முடிவை எடுத்ததற்கு பின்னால், ஜனாதிபதி ராமச்சந்திர பாடுவேல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சுசீலா கார்கி, நேபாளத்தின் முதல் பெண் பிரதமர் ஆவார். இவரைப்பற்றிய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
யார் இவர்?
சுசீலா கார்கிக்கு, தற்போது 73 வயது ஆகிறது. இவர், எந்தவித அரசியல் பின்புலமும் இல்லாதவர். நேபாளத்தின், முதல் பெண் தலைமை நீதிபதியாக, ஜூலை 2016 முதல், ஜூன் 2017 வரை இவர் பதவிக்காலத்தில் இருந்தார். ஊழலுக்கு எதிராக நடக்கும் குற்றங்களுக்கு, கடுமையான தண்டனைகள் கொடுக்கும் இவருக்கு, ஆதரவாளர்கள் எவ்வளவு அதிகமோ, அதே அளவிற்கு எதிர்பாளர்களும் அதிகம். நேபாளத்தில் GenZ போராட்டம் வலுத்த போது, பலர் இவரை இடைக்கால பிரதமராக நியமிக்க வேண்டும் என்று சுசீலாவின் பெயரை கூறினர். இப்போது அது நிறைவேறி இருப்பதை தொடர்ந்து, இதற்கு ஆதரவும் பெருகி வருகிறது.
படிப்பும்-வேலையும்..
சுசீலா, 1952ல் கிழக்கு நேபாளத்தில் பிறந்தார். இவருடன் பிறந்தவர்கள் மட்டும் 7 பேர், இவர்தான் முத்தவர். 1959ல் நேபாளத்தின் ஜனாதிபதியாக இருந்த பிஷ்வேஷ்வர் பிரசாத்துடன் இவர்கள் குடும்பம் நெருங்கிய நட்பு பாராட்டியது. 1972ல் தனது முதல் பட்டப்படிப்பை முடித்த கார்கி, பின்னர் மேற்படிப்பை பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றார். 1978ல் காத்மாண்டுவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டம் பயின்றார்.
சில காலம் ஆசிரியராக வேலை பார்த்த இவர், பின்பு வழக்கறிஞராக பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பித்தார். 2009ல் தற்காலிக நீதிபதியானார், 2016ல் தலைமை நீதிபதியானார். 2017ல் ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தலைவருக்கு எதிராக தரப்பட்ட தீர்ப்பில், பாகுபாடு காட்டியதாக கூறப்பட்டு அன்று ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அவரை பதவி நீக்கம் செய்தனர்.
இது, பெரும் போராட்டத்தை கிளப்பியது. பின்பு அந்த இடைநீக்கம் வாபஸ் செய்யப்பட்டது. பின்பு, 2017ல் அவர் நீதிபதி பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். தான் நீதிபதியாக இருந்த போது, பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஊழலுக்கு எதிரான தீர்ப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார்.
