டிரம்ப் கொடுத்த ஷாக்! ஈரானின் 'சுங்க' வேட்டை .. பெட்ரோல் விலை மீண்டும் உயர்வு? கவலையில் இந்தியா!

Iran US Conflict News In Tamil: பாகிஸ்தானில் நடந்த அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்படும் என்ற டிரம்பின் எச்சரிக்கையால் கச்சா எண்ணெய் விலை $127 ஆக உயர்ந்தது. இதன் எதிரொலியாக இந்தியப் பங்குச்சந்தை 1.6% சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 13, 2026, 03:12 PM IST

Brent Crude Oil Price Hike News: சர்வதேச அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள், உலகெங்கிலும் உள்ள பங்குச்சந்தைகளை நிலைகுலையச் செய்துள்ளன. குறிப்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 'ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை' (Strait of Hormuz) முடக்குவது மற்றும் கப்பல்களுக்கு சுங்கம் விதிப்பது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிவிப்பு, கச்சா எண்ணெய் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளதுடன், இந்தியச் சந்தையிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அமெரிக்கத் துணை அதிபர் ஜே.டி. வேன்ஸ் மற்றும் ஈரான் தரப்புக்கு இடையே பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற 21 மணிநேரப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது சந்தையை மேலும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

1. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மற்றும் கச்சா எண்ணெய் நெருக்கடி

உலக நாடுகளின் எண்ணெய் விநியோகத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி குறித்த பதற்றம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை (Brent Crude) பீப்பாய்க்கு தற்போது $127.61 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் $8 வரை அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக எண்ணெய் விலை உயர்ந்து உள்ளது.

தனது கடல் எல்லையைக் கடக்கும் கப்பல்களிடம் ஈரான் கட்டாயச் சுங்கம் வசூலிப்பதில் தீவிரமாக உள்ளது. ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் ஈரானுடன் ஒப்பந்தம் செய்து 'யுவான்' (Yuan) நாணயத்தில் பணம் செலுத்தச் சம்மதித்துள்ளதால், அவற்றின் கப்பல்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் மற்ற நாடுகளின் கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் வெறும் 8 கப்பல்கள் மட்டுமே அங்கிருந்து வெளியேறியுள்ளன.

2. ஆசிய மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளின் தாக்கம்

ஆசியச் சந்தைகளில் தொடங்கிய இந்தச் சரிவு, ஐரோப்பா வழியாக அமெரிக்காவையும் தாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தென்கொரியா (KOSPI): 1.37% சரிவு.

ஜப்பான் (Nikkei): 1% சரிவு.

ஹாங்காங்: 1.24% சரிவு.

3. இந்தியச் சந்தையின் இன்றைய நிலை

இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே இந்தியப் பங்குச்சந்தைகள் சரிவைச் சந்தித்தன.

சென்செக்ஸ் (Sensex): சுமார் 1,300 புள்ளிகள் சரிந்து 76,270 என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது.

நிஃப்டி (Nifty): 370 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்து 23,670 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

பொதுத்துறை பங்குகள்: பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்குகளை முதலீட்டாளர்கள் அதிகளவில் விற்பனை செய்து வருவதால் (Sell-off), சந்தை 1.6% க்கும் மேல் சரிவைக் கண்டுள்ளது.

4. இந்திய ரூபாயின் வீழ்ச்சி

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இன்று 0.48% சரிவைச் சந்தித்தது. சந்தை வல்லுநர்களின் கணிப்புப்படி, தற்போதைய சூழல் நீடித்தால் ரூபாய் மதிப்பு 94 - 95 நிலையை எட்டக்கூடும். அதுமட்டுமில்லாமல் போர் பதற்றம் அதிகரித்தால் இது 96 வரை செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது.

5. முதலீட்டாளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? 

வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் (FII) ஏப்ரல் மாதத்தில் இதுவரை ₹48,213 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை விற்று வெளியேறியுள்ளனர். டிரம்பின் அறிக்கைகள் மற்றும் மத்திய கிழக்கின் நிலையற்ற சூழல் காரணமாக இந்த வாரம் முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) ஏன் இப்போது முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றுள்ளது?

உலகின் கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்த ஜலசந்தி வழியாகவே நடைபெறுகிறது. டிரம்ப் இந்தப் பாதையை முடக்குவோம் என்று அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, எண்ணெய் விநியோகத் தடை ஏற்படும் என்ற அச்சம் சந்தையில் எழுந்துள்ளது. இதுவே கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்விற்கு முக்கியக் காரணம்.

2. இந்தியப் பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சிக்கு டிரம்பின் அறிக்கை எப்படித் தொடர்பு கொள்கிறது?

டொனால்ட் டிரம்ப் தனது அறிக்கையில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்குவோம் என்றும், கப்பல்களுக்குச் சுங்கம் வசூலிப்போம் என்றும் கூறியது, மீண்டும் ஒரு போர்ச் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பற்ற உணர்வுடன் தங்கள் பங்குகளை விற்பனை செய்யத் தொடங்கியதால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி கடும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன.

3. கச்சா எண்ணெய் விலை தற்போது எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?

போர் நிறுத்தத்தின் போது குறைந்திருந்த எண்ணெய் விலை, தற்போது மீண்டும் உயர்ந்து ஒரு பீப்பாய் $127.61 ஆக எட்டியுள்ளது. போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் $70 ஆக இருந்த விலை, தற்போது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

5. ஜப்பான் மட்டும் எப்படித் தொடர்ந்து ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்கிறது?

ஈரானுடன் ஒரு சிறப்பு ஒப்பந்தம் செய்துள்ள ஜப்பான், டாலருக்குப் பதிலாக 'யுவான்' (Yuan) நாணயத்தில் எண்ணெய் வாங்கவும், கப்பல்களுக்கான சுங்கக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதனால் ஜப்பானியக் கப்பல்கள் மட்டும் தடையின்றி அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

