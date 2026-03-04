English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • ஈரானின் உச்ச தலைவர்... கமேனியின் மகன் தேர்வு செய்யப்பட்டது ஏன்? அதிகாரங்கள் என்னென்ன?

ஈரானின் உச்ச தலைவர்... கமேனியின் மகன் தேர்வு செய்யப்பட்டது ஏன்? அதிகாரங்கள் என்னென்ன?

Mojtaba Khamenei: ஈரான் உச்சபட்ச தலைவராக மொஜ்தபா ஹொசைனி காமேனி தேர்வு செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் குறித்த விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 4, 2026, 03:11 PM IST
  • பிப். 28இல் அலி காமேனி உயிரிழந்தார்.
  • 88 மதகுருமார்கள் அடங்கிய குழு இவரை தேர்வு.
  • ஆனால் வாரிசு என்பதால் இவரை தேர்வு செய்யவில்லை.

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei: ஈரான் நாட்டின் உச்சபட்ச தலைவர் அயத்துல்லா அலி கமேனி, இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து நடத்திய தாக்குதலில் கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி கொல்லப்பட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

40 நாள்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என்றும் 7 நாள்கள் பொது விடுமுறை என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. அலி காமேனியின் படுகொலைக்கு ஈரான் உரிய பதிலடியை கொடுக்கும் என்றும் ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படை(IRGC) இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவை எச்சரித்துள்ளது. அயத்துல்லா அலி கமேனி மட்டுமின்றி அவருடன் அவரின் மகள், மருமகன், பேத்தி உள்ளிட்டோரும் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டனர். அவரது மனைவி மன்சௌரே கோஜஸ்தே பகர்சாதேவும் தாக்குதலில் படுகாயம் அடைந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

உச்சபட்ச தலைவராக மொஜ்தபா தேர்வு

இந்நிலையில், ஈரானின் புதிய உச்சபட்ச தலைவராக அவரது மகனான மொஜ்தபா ஹொசைனி காமேனி தேர்வு செய்யப்பட்டதாக ஈரானிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. ஈரானின் 88 ஷியா மதகுருமார்கள் அடங்கிய வல்லுநர் சபை, மோஜ்தாபாவை உச்சபட்ச தலைவராக தேர்வு செயதுள்ளது. மொஜ்தபா காமேனி குறித்த விவரங்களை இதில் காணலாம். 

யார் இந்த மொஜ்தபா?

ஈரானின் மஷ்ஹாத் நகரில் 1969ஆம் ஆண்டில் அலி காமேனியின் இரண்டாவது மகனாக, மொஜ்தபா பிறந்தார். அவருடன் சேர்த்து காமேனிக்கு 3 மகன்கள், 3 மகள்கள் என மொத்தம் 6 பிள்ளைகள் உள்ளனர். ஈரானில் 1979ஆம் ஆண்டுக்கு முன் மன்னராட்சி நிலவியது. 1979இல் புரட்சி வெடித்து, இஸ்லாமிய குடியரசு நிறுவப்பட்டது. 

அந்த வகையில், ஈரானின் மன்னராக இருந்து முகமது ரேசா பஹ்லவியை எதிர்த்து தந்தை அலி காமேனி முக்கிய மதகுருவாக உருவெடுத்த அதே காலகட்டத்தில்தான் மொஜ்தபாவும் வளர்ந்தார். 1979ஆம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சிக்கு பின் அவரது குடும்பத்தின் செல்வாக்கும் உயர்ந்தது, புதிய அரசின் மையத்தில் இவரது குடும்பம் இருந்தது.

வாரிசு என்பதால் அல்ல...

அயத்துல்லா அலி காமேனிக்கு அடுத்த வாரிசாக மொஜ்தபா தற்போது உச்சபட்ச தலைவராக அறிவிக்கப்படவில்லை. இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படையின் ஆதரவு மொஜ்தபாவுக்கு இருந்துள்ளது, அவர்களின் ஆதரவின் பேரிலேயே தற்போது இவரை உச்சபட்ச தலைவராக தேர்வு செய்துள்ளனர்.

புதிய தலைவர் தேர்வு மீது விமர்சனம்

கமேனியின் மறைவுக்கு பிறகு மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட தற்காலிக குழு ஈரானை வழிநடத்தி வருகிறது. தற்போது மெஜ்தபா உச்சபட்ச தலைவராக  தேர்வு செய்யப்பட்டாலும் அவருக்கு பெரியளவில் அரசியல் அனுபவம் இல்லை என்பதால் அவரது தேர்வு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது. மேலும், இவரை உச்சபட்ச தலைவராக தேர்வு செய்தது ஈரானின் பாரம்பரிய சட்டத்தினை மீறும் வகையில் இருப்பதாகவும் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். மொஜ்தபாவின் அனுபவம் குறைவு மட்டுமின்றி குறைந்த அதிகார நிலை ஆகியவையும் அந்நாட்டின் அரசியலில் சர்ச்சையை எழுப்பும் என பலரும் தெரிவிக்கின்றனர்.

உச்சபட்ச தலைவரின் முக்கிய அதிகாரங்கள் 

உச்சபட்ச தலைவரான மொஜ்தபா ஹொசைனி காமேனியின் அதிகாரம் குறித்தும் இங்கு காணலாம். ஈரானில் ஜனாதிபதியை விட கூடுதல் அதிகாரம் கொண்ட பதவியே, உச்சபட்ச தலைவர் பதவியாகும். ராணுவம், நீதித்துறை, ஊடகம், தேர்தல் அனைத்திலும் இவரது கையே ஓங்கும். அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் இறுதி தீர்மான அதிகாரியாக இவரே இருப்பார்.

ராணுவம், கடற்படை, வான்படை ஆகிய அனைத்துக்கும் இவரே முக்கிய தளபதி ஆவார். IRGC இவரது நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும். போர் அறிவிப்பு அல்லது சமாதான ஒப்பந்தங்களுக்கு இறுதி அனுமதி வழங்குவது இவர்தான். நீதித்துறைத் தலைவரை இவரே நியமிப்பார். அரசியலமைப்பை கண்காணிக்கும் கார்டியன் கவுன்சில் உறுப்பினர்களில் 6 பேரை நேரடியாக நியமிக்கும் அதிகாரம் இவருக்குதான். அரசு ஊடக நிறுவனமான IRIB தலைவரை நியமிப்பதும் இவர்தான். 

கார்டியன் கவுன்சில் மூலம் நாடாளுமன்றம் மற்றும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களை தகுதிச் சோதனை செய்யும் அதிகாரம். ஜனாதிபதி பதவியேற்க இறுதி ஒப்புதல் வழங்கும் அதிகாரம். நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின்னர், தேவைப்படும்பட்சத்தில் ஜனாதிபதியை பதிவு நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம். முக்கிய வெளிநாட்டு கொள்கை முடிவுகளில் இறுதி தீர்மானம் செய்யும் அதிகாரம்; அணு ஒப்பந்தம் போன்ற தேசிய பாதுகாப்பு விஷயங்களில் இறுதி முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம்.

உச்சபட்ச தலைவர்கள் இதுவரை...

இதுவரை ஈரானில் இரண்டு உச்சபட்ச தலைவர்கள் மட்டுமே இருந்துள்ளனர். 1979 புரட்சிக்கு பின், 1979ஆம் ஆண்டு முதல் 1989ஆம் ஆண்டு வரை ரூஹுல்லா கோமெய்னி உச்சபட்ச தலைவராக இருந்தார், 1989ஆம் ஆண்டு முதல் 2026ஆம் ஆண்டுவரை என 37 ஆண்டுகளாக அயாத்துல்லா அலி கமேனி உச்சபட்ச தலைவராக செயலாற்றினார்.

மேலும் படிக்க | உலகை சூழ்ந்த போர் மேகங்கள்... 3ஆம் உலகப் போர் ஆரம்பமா?

மேலும் படிக்க | காமேனியை அவர் இடத்திலேயே போட்டுத்தள்ளியது எப்படி? இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரம் என்ன?

மேலும் படிக்க | Strait of Hormuz | ஹார்முஸ் நீரிணை ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்? உலகப் பொருளாதாரத்தை உலுக்கும் எரிசக்திப் போர்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Mojtaba KhameneiIran Supreme LeaderAyottolah Ali KhameneiIranIsrael

