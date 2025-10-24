ஐஸ்லாந்தில் கொசு..இது ஏன் இவ்வளவு பெரிய விஷயமாகிறது? காரணம் இதுதான்..

Why Mosquitoes In Iceland Are Big Deal : கடந்த இரண்டு நாட்களாக, இணையத்தை திறந்தாலே ஐஸ்லாந்தில் கொசுக்கள் தென்பட்டுள்ளது குறித்துதான் அனைவரும் பேசியும் எழுதியும் வருகின்றனர். சாதாரண கண்ணோட்டத்துடன் இதை பார்ப்பவர்களுக்கு, “ஒரு சிறு கொசுவை பார்த்ததை, ஏன் இவ்வளவு பெரிய தலைப்பு செய்திகளா அடப்பாவிக மாற்றுகின்றனர்?” என்கிற எண்ணம் தாேன்றலாம். ஆனால் இதற்கு பின்னர் ஒரு பெரிய காரணமே இருக்கிறது. அது குறித்த முழு விவரம், இதோ.
ஐஸ்லாந்தில் கொசுக்கள்:
ஐஸ்லாந்து நாட்டில் முதன்முறையாக கொசுக்கள் . இந்த நாட்டின் தலைநகருக்கு தென்மேற்கில் உள்ள ஜோஸ் என்கிற பள்ளத்தாக்கில் தான் கொசுக்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. உலகில் இதுவரை கொசுக்களே இல்லாத நாடு என்ற பெயரெடுத்த ஐஸ்லாந்து இதன் மூலம் அந்த தகுதியை இழந்துள்ளது.
மேற்குறிப்பிட்ட பள்ளத்தாக்கு பகுதியில், இரண்டு பெண் கொசுக்களும் ஒரு ஆண் கொசுவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அந்த நாட்டின் பூச்சியில் துறை நிபுணர் தெரிவித்திருக்கிறார். கடுங்குளுரை தாக்குப்பிடிக்கும் என்ன கொசுக்களான Culiseta Annulata என்கிற வகையை சேர்ந்தவை இவை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரக கொசுக்கள் பெரும்பாலும் வடக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் ஐரோப்பா நாடுகளிலும் காணப்படுபவை என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
கொசுக்கள் வந்ததற்கான காரணம்!
ஐஸ்லாந்தில் தற்போது நிகழும் நிகழும் கடுங்குளிரும், தேங்கிய நீர்நிலைகள் இல்லாத சூழலும் தான் கொசுக்கள் இல்லாததற்கு காரணம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலை, தற்போது மாறி இருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் ஐஸ்லாந்தில் பலமுறை அதிகபட்ச வெப்பமானது பதிவாகி இருக்கிறது. 20 டிகிரி செல்சியஸை இந்த நாடு சந்தித்து விடாத நிலையில், மே மாதம் தொடர்ச்சியாக 10 நாட்களுக்கு மேல் 20 டிகிரி செல்சியசை கடந்து வெப்பம் பதிவாகி இருக்கிறது.
பனிப்பாறைகள் உருகுதல்!
இந்த வெப்ப அதிகரிப்பு, ஐஸ்லாந்தில் இருக்கும் பனிப்பாறைகள் முருக காரணமாக இருந்துள்ளது. இது கொசுக்கள் உற்பத்திக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணிக்கின்றனர். இருப்பினும் இது குறித்து ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இது ஏன் இவ்வளவு பெரிய விஷயமாக பேசப்படுகிறது?
ஐஸ்லாந்தில் கொசுக்கள் இருப்பதற்கும், பனிப்பாறைகள் உருகுவதற்கும் சம்மந்தம் இருப்பதும் பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், பனிப்பாறைகள்தான், கடல் மட்டம் உயருவதற்கும், தூய்மையான தண்ணீரை பல கோடி பேருக்கு வழங்குவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, வெள்ள அபாயம், நிலச்சரிவுகள் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களுக்கும் இவை காரணமாக விளங்குகின்றன.
அது மட்டுமன்றி, உருகும் பணிப்பாறைகள் நம் உலகின் தட்ப வெட்ப நிலையையும் எடுத்து காட்டுகின்றன. காலநிலை மாற்றம் என்பது, மிகத்தீவிர விஷயங்களுள் ஒன்றாக பார்க்கப்படும் நிலையில், இப்படி பணிப்பாறைகள் உருகுவது எதிர்காலம் குறித்த அச்சுறுத்தலாக பேசப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | டாப் 10 பணக்கார நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் இந்தியா இருக்கா?
மேலும் படிக்க | அமானுஷ்ய அரண்மனை..பல கோடிக்கு விற்பனை! இதற்கு பின் இருக்கும் பேய் கதை என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ