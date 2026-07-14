/தங்கம் விலை இன்னும் உயருமா? மத்திய கிழக்கு போரால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய 5 நாடுகள் !

மத்திய கிழக்கில் உருவாகும் ஒவ்வொரு பதற்றமும், அந்தப் பிராந்தியத்தை மட்டுமல்லாமல் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளையும் பாதிக்கும் தன்மை கொண்டது. குறிப்பாக, ஹோர்முஸ் நீரிணை மற்றும் செங்கடல் வழியாக நடைபெறும் கடல் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டால், அதன் தாக்கம் ஐரோப்பா, ஆசியா மற்றும் அமெரிக்கா வரை பரவும். இதன் காரணமாகவே அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், சீனா, இந்தியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட பல நாடுகள் அப்பகுதியில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றன.
எண்ணெய் இறக்குமதியை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் நாடுகளே முதலில் பாதிப்பை சந்திக்கும். மேலும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தால் அதன் தாக்கம் இந்திய சந்தையிலும் எதிரொலிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
|
நாடு
|
ஏற்படக்கூடிய தாக்கம்
|இந்தியா
|எண்ணெய் இறக்குமதி செலவு அதிகரிக்கும்
|ஜப்பான்
|எரிசக்தி பாதுகாப்பு சவால்
|தென் கொரியா
|தொழில்துறை உற்பத்தி செலவு உயரும்
|சீனா
|கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் இறக்குமதி பாதிப்பு
|ஐரோப்பிய நாடுகள்
|எரிசக்தி மற்றும் பொருட்களின் விலை உயர்வு
இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிர்ணயம் என்பது பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. எனவே, உலக சந்தையில் எண்ணெய் விலை உயர்ந்தாலும் அதன் முழு தாக்கம் உடனடியாக இந்திய நுகர்வோரிடம் பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதேநேரம் இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வுக்கு முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படுவது என்பது,
கச்சா எண்ணெய் என்பது வெறும் எரிபொருள் மட்டுமல்ல. அது போக்குவரத்து, விமான சேவை, விவசாயம், தொழிற்சாலைகள், பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி, ரசாயனத் தொழில், கப்பல் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல துறைகளின் அடிப்படை மூலப்பொருளாக உள்ளது. எனவே எண்ணெய் விலை உயர்ந்தால், அதன் தாக்கம் படிப்படியாக அனைத்து பொருட்களின் விலையிலும் எதிரொலிக்கும்.
சர்வதேச பதற்றம் அதிகரிக்கும் காலங்களில் முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக பாதுகாப்பான முதலீடுகளை நோக்கிச் செல்கின்றனர். அதன் காரணமாக,
சர்வதேச அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி, வரும் நாட்களில் அமெரிக்கா, ஈரான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளின் நடவடிக்கைகளே உலக சந்தையின் போக்கை தீர்மானிக்கும். அதேநேரத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் பிற சர்வதேச அமைப்புகள் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுத்தால் பதற்றம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் அதுவரை உலக சந்தைகள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
மத்திய கிழக்கு போர்: முக்கிய நிகழ்வுகள்
|
காலம்
|
முக்கிய நிகழ்வு
|கடந்த சில ஆண்டுகள்
|அமெரிக்கா - ஈரான் உறவில் தொடர்ச்சியான பதற்றம்
|சமீப காலம்
|மத்திய கிழக்கில் பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து உலக கவலை
|தற்போது
|எண்ணெய் சந்தையில் விலை உயர்வு மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் எச்சரிக்கை
|எதிர்காலம்
|புதிய பேச்சுவார்த்தைகள் அல்லது கூடுதல் பதற்றம் உருவாகும் வாய்ப்பு