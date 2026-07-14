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தங்கம் விலை இன்னும் உயருமா? மத்திய கிழக்கு போரால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய 5 நாடுகள் !

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான பதற்றம் மற்றும் மத்திய கிழக்கின் தற்போதைய சூழல் உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தையும், கடல் வர்த்தகத்தையும் பெருமளவில் அச்சுறுத்துகிறது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து, இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செலவு அதிகரிப்பதுடன், தங்கம் விலை உயர்வு, பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி போன்ற பொருளாதார மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 14, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:12 PM IST
தங்கம் விலை இன்னும் உயருமா? மத்திய கிழக்கு போரால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய 5 நாடுகள் !
Image Credit: AI Generated | Oil Spikes, Gold Soars: The Grim Economic Cost of the US-Iran ConflictSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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