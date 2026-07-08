/இன்றிரவு ஈரானை கடுமையாக தாக்குவோம்... முன்கூட்டியே டிரம்ப் எச்சரிக்கை - அதிகரிக்கும் பதற்றம்

US Iran War : இன்றைய நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பேசியபோது, "நேற்றிரவு ஈரானை கடுமையாகத் தாக்கினோம். அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன். இன்று இரவும் அவர்களை கடுமையாக தாக்கப் போகிறோம்" என்றார்.
மேலும் அவரது பேச்சில், "ஈரான் மிகவும் மோசமாக நடந்துக்கொள்கிறது. நிலைமை எப்படி அமைகிறது என்பதை பார்ப்போம். ஈரான் கடந்த 47 ஆண்டுகளாக மக்களை கொன்று வருகிறது" என்றார்.
ஈரான் உடனான போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததாக டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று அறிவித்த நிலையில், வளைகுடா நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்து மீண்டும் தடைப்பட்டுள்ளது.
துருக்கியில் நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில், உக்ரைன் அதிபர் வொலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியை சந்திப்பதற்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் டிரம்ப் பேசினார். ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என்ற சிக்னல் கொடுத்திருக்கிறார்.
ஈரான் முழுவதும் வான்வழிப் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், கடலோர ரேடார் வசதிகள், ஆர்டர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் மற்றும் ஈரானின் 60 கடற்படை கப்பல்கள் உள்ளிட்ட 80 ஈரானிய இலக்குகளை அமெரிக்கா நேற்று தாக்கியிருந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, ஈரான் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை நேற்று ரத்து செய்வதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்த பின்னர், தற்போது கடுமையாக தாக்குதல் தொடுக்கப்படும் என டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார்.
இனி ஈரான் நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த விரும்பவில்லை எனவும் ஈரான் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது என்பது நேர விரயம் என்பது டிரம்ப் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தார். ஈரான் நாட்டவர்கள் மனநோயாளிகள் என்றும் அவர்களை வழிநடத்துபவர்களும் மனநோயாளிகள் என்றும் அவர்கள் கொடூரமான, வன்முறையான மக்கள் என்றும் டிரம்ப் சாடியிருந்தார்.
ஹார்முஸ் நீரிணையில் எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலுக்கு தண்டனை அளிக்கும விதமாக அமெரிக்கா நேற்று தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறப்பட்டது. அமெரிக்காவின் தாக்குதலை தொடர்ந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளான பஹ்ரைன் மற்றும் குவைத் நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தது.