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இன்றிரவு ஈரானை கடுமையாக தாக்குவோம்... முன்கூட்டியே டிரம்ப் எச்சரிக்கை - அதிகரிக்கும் பதற்றம்

US Iran War : இன்று இரவும் ஈரானை கடுமையாகத் தாக்கப் போகிறோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பகீரங்கமாக அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:30 PM IST
இன்றிரவு ஈரானை கடுமையாக தாக்குவோம்... முன்கூட்டியே டிரம்ப் எச்சரிக்கை - அதிகரிக்கும் பதற்றம்
Image Credit: Image Credit : US President Donald Trump | File Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இன்றிரவு ஈரானை தாக்குவோம்... முன்கூட்டியே டிரம்ப் எச்சரிக்கை - அதிகரிக்கும் பதற்றம்
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