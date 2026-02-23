வாங்குபவர்கள் ஜாக்கிரதை! உலக நாடுகளை மிரட்டும் டொனால்ட் டிரம்ப்.. இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா?

Donald Trump Tariffs 2026: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் தனது அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய தீர்ப்பை ‘வேடிக்கையானது’ என்று விமர்சித்துள்ள அவர், ‘வாங்குபவர்கள் ஜாக்கிரதை!’ (Buyer Beware) என உலக நாடுகளுக்கு பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியது என்ன?, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அதன் தாக்கம் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
என்ன நடந்தது? - சர்ச்சையின் பின்னணி
பிப்ரவரி 20, 2026 அன்று அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியது. சர்வதேச அவசரகால பொருளாதார அதிகாரச் சட்டத்தை (IEEPA) தவறாகப் பயன்படுத்தி, இந்தியா, சீனா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற நாடுகளின் மீது டிரம்ப் விதித்த 10-15% கூடுதல் வரிகள் (Tariffs) அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது என 6-3 என்ற கணக்கில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. மேலும் இது டிரம்பின் தன்னிச்சையான நடவடிக்கை என்றும், இவ்வளவு பெரிய வரி விதிப்புக்கு அதிபருக்கு மட்டும் அதிகாரம் கிடையாது என்றும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
டிரம்பின் ஆவேசமான பதிலடி
இந்தத் தீர்ப்பால் ஆத்திரமடைந்துள்ள அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் , தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' (Truth Social) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, " பல தசாப்தங்களாக அமெரிக்காவைச் சுரண்டி வரும் நாடுகள், இந்த 'வேடிக்கையான' தீர்ப்பை வைத்து விளையாட முயன்றால், முன்பு இருந்ததை விட மிகக் கடுமையான வரிகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
வரி விதிப்புக்கு நான் காங்கிரஸின் (நாடாளுமன்றம்) அனுமதியைப் பெற வேண்டிய அவசியமில்லை. அதற்கான அதிகாரங்கள் ஏற்கனவே பல வடிவங்களில் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இந்தத் தீர்ப்பு 'அமெரிக்காவிற்கு எதிரானது' என்றும், இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீரழியும் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
US President Donald Trump posts - "Any Country that wants to “play games” with the ridiculous Supreme Court decision, especially those that have “Ripped Off” the U.S.A. for years, and even decades, will be met with a much higher Tariff, and worse, than that which they just… pic.twitter.com/Miol56TRLJ
— ANI (@ANI) February 23, 2026
இந்தியாவுக்குப் பாதிப்பு என்ன?
டிரம்பின் இந்த மிரட்டல் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்குப் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒருவேளை டிரம்ப் சட்டப் போராட்டத்தின் மூலமாகவோ அல்லது புதிய சட்டங்கள் மூலமாகவோ மீண்டும் வரிகளை உயர்த்தினால், இந்தியாவின் முக்கியத் துறைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படலாம்.
அதாவது அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதி குறைய வாய்ப்புள்ளதால், ஐடி துறை (IT Sector) பாதிக்கப்படலாம். அதேபோல மருந்துகளின் விலை உயர்ந்து போட்டித்தன்மை குறையும் நிலையில் மருந்துத் துறையும் (Pharma) பாதிக்கலாம், மேலும் ஜவுளித் துறையின் (Textiles) ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் கடும் சரிவு ஏற்படலாம்.
பொருளாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை என்ன?
"அமெரிக்கத் தயாரிப்புகளைப் பாதுகாப்பதே எனது நோக்கம்" என டிரம்ப் வாதிட்டாலும், இது உலகளாவிய வர்த்தகப் போருக்கு (Trade War) வழிவகுக்கும் எனப் பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
அடுத்து என்ன நடக்கும்?
ராய்ட்டர்ஸ் செய்திகளின்படி, டிரம்ப் தற்போது காங்கிரஸில் புதிய மசோதாவைத் தாக்கல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளார். 2026 இடைத்தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், இந்த 'வரி யுத்தம்' அமெரிக்க அரசியலில் மிகப்பெரிய புயலைக் கிளப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு... டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு - இந்தியா சொல்வது என்ன?
மேலும் படிக்க - இந்தியா-அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தம் 2026: ட்ரம்ப்-மோடி பேச்சுவார்த்தையின் முக்கிய அம்சங்கள்
மேலும் படிக்க - பாலியல் தொல்லை... டிரம்பின் அந்தரங்க உறுப்பை கடித்து தாக்கிய சிறுமி - பின்னணி என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ