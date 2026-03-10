English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • ஈரான் வரைபடம் மாறுமா? ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை! உலக நாடுகளின் திரைக்குப் பின்னால் நடக்கும் ராஜதந்திரம்!

ஈரான் வரைபடம் மாறுமா? ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை! உலக நாடுகளின் திரைக்குப் பின்னால் நடக்கும் ராஜதந்திரம்!

Will Iran Map Change?: ஈரான்-இஸ்ரேல் மோதலில் போர் களத்திற்கு வெளியே நடக்கும் அதிபயங்கர ராஜதந்திர நகர்வுகள். ஈரானின் வரைபடத்தை மாற்றும் ட்ரம்ப்பின் திட்டம், நேட்டோ நாடுகளுக்கு இடையிலான விரிசல், ரஷ்யாவின் ரகசிய உளவுத் தகவல்கள் மற்றும் சீனாவின் மௌனம் என திரைமறைவில் நடக்கும் உலக அரசியலை குறித்து அலசல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 10, 2026, 01:02 PM IST

ஈரான் செய்திகள்: ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நேரடி மோதல்கள் ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும், மறுபுறம் உலக நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய அளவில் தந்திரமான பேச்சுவார்த்தைகளும், மிரட்டல்களும் அரங்கேறி வருகின்றன. இந்த மோதலில் அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் உண்மையான நிலைப்பாடு என்ன? திரைமறைவில் நடக்கும் ரகசியங்கள் என்ன? என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

ஈரான் - இஸ்ரேல் போர்: திரைமறைவில் நடக்கும் 10 முக்கிய ராஜதந்திர ரகசியங்கள்!

1. லெபனான் நாட்டுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, லெபனான் அரசாங்கத்திற்கு நேரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். "லெபனான் மண்ணில் செயல்படும் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை நிராயுதபாணியாக்க வேண்டும், இல்லையெனில் அதன் விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்" என்பதே அந்த எச்சரிக்கை.

ஆனாலும், லெபனான் அரசாங்கத்திற்கு இது சாத்தியமற்ற ஒன்றாகவே தெரிகிறது. ஏனெனில் ஹிஸ்புல்லா என்பது வெறும் ஆயுதக்குழு மட்டுமல்ல, லெபனான் அரசியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஒரு சக்தி. இஸ்ரேலே பலமுறை முயன்றும் ஹிஸ்புல்லாவை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில், மேலும் இங்கு இருக்கும் ஒரு பலவீனமான அரசாங்கத்தால் அதைச் செய்வது கடினம்.

2. ஈரான் 'ஆட்சி மாற்றம்' கனவு பலிக்குமா?

ஈரான் மக்கள் தங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகத் திரும்புவார்கள் என்றும், அங்கு 'ஆட்சி மாற்றம்' (Regime Change) ஏற்படும் என்றும் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கணக்கு போட்டன. ஆனால், நிலைமை தலைகீழாக உள்ளது. ஈரானில் மக்கள் வீதிக்கு வந்து தங்கள் உச்ச தலைவர் அலி காமேனிக்கு ஆதரவாகவும், இஸ்ரேலுக்கு எதிராகவும் முழக்கமிட்டு வருகின்றனர். தற்போதைய சூழலில் ஈரானில் உள்நாட்டுப் புரட்சி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாகவே தெரிகிறது.

3. அஜர்பைஜானுக்கு ஈரான் விடுத்த எச்சரிக்கை

ஈரானின் 'காதம் அல்-அன்பியா' (Khatam al-Anbiya) தற்காப்பு தலைமையகம், அஜர்பைஜான் நாட்டிற்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. இஸ்ரேலிய உளவுத்துறையோ அல்லது ராணுவமோ அஜர்பைஜான் மண்ணைப் பயன்படுத்த அனுமதித்தால், அஜர்பைஜான் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் என ஈரான் அறிவித்துள்ளது.

4. ஈரான் நாட்டின் வரைபடம் மாறும் -ட்ரம்ப் மிரட்டல்

அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், "இந்த போர் முடிவுக்கு வரும்போது ஈரானின் வரைபடமே மாறிப்போயிருக்கும்" என்று கூறியுள்ளார். அதாவது, முதலாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு ஜெர்மனி துண்டாடப்பட்டது போல (Balkanization of Iran), ஈரானையும் பல துண்டுகளாகப் பிரிக்கும் திட்டம் மேலை நாடுகளிடம் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. குர்து மக்களுக்காக ஒரு பகுதி, மற்ற நாடுகளுக்குச் சில பகுதிகள் எனப் பிரிக்கப்பட்டு, சிறிய அளவிலான 'பெர்சியா' மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும் என்பது இவர்களின் உத்தேசத் திட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

5. நேட்டோ (NATO) நாடுகள் தயக்கம் ஏன்?

ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகள் ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்குத் தங்கள் வான்வெளியைப் பயன்படுத்த அமெரிக்காவுக்கு அனுமதி மறுத்துள்ளன. ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிகளவிலான அகதிகள் மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் தொகை இருப்பதால், அங்கு பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு உண்டு. இதனால் அமெரிக்காவின் அனைத்து முடிவுகளுக்கும் ஐரோப்பா ஒத்துழைக்க மறுத்து வருகிறது. இது நேட்டோ அமைப்பிற்குள் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

6. ஈரான் போரில் நுழையும் உக்ரைன்

உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி, சவுதி அரேபியாவுக்குத் தன் ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார். ஈரானின் ட்ரோன்களை (Drones) எப்படிச் சமாளிப்பது என்பது குறித்துத் தங்கள் நிபுணர்கள் சவுதிக்கு வந்து பயிற்சி அளிப்பார்கள் என அவர் கூறியுள்ளார். ரஷ்யாவுக்கு எதிராகப் போராடும் உக்ரைன், இப்போது ஈரானுக்கு எதிராகவும் மறைமுகமாகத் களம் இறங்கியுள்ளது.

7. அரபு நாடுகளின் குடிநீர் பிரச்சனை

ஈரான், பஹ்ரைன் நாட்டின் குடிநீரைச் சுத்திகரிக்கும் ஆலைகளை (Desalination Plants) இலக்கு வைத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வருகின்றன. சவுதி, கத்தார், ஓமான் போன்ற நாடுகள் தங்கள் குடிநீருக்காக 70% முதல் 100% வரை இந்த ஆலைகளையே நம்பியுள்ளன. இவற்றைத் தாக்கினால் அந்த நாடுகளில் மிகப்பெரிய குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்.

8. ஈரானுக்கு ரஷ்யாவின் மறைமுக ஆதரவு

ஈரானின் நெருங்கிய நண்பர்களாகக் கருதப்படும் ரஷ்யாவும் சீனாவும் தற்போது என்ன செய்கின்றன? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் பிஸியாக இருப்பதால் நேரடியாக ஆயுதங்களை அனுப்பவில்லை. ஆனால், ஈரான் தாக்குதல்களைத் துல்லியமாக நடத்தத் தேவையான செயற்கைக்கோள் தகவல்களையும் (Satellite Intelligence) மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கி வருகிறது.

9. சீனாவின் மௌனம் - ஈரான் கவலை

சீனாவின் மெத்தனமான போக்கு ஈரானுக்கு ஏமாற்றமாகவே உள்ளது. ஒருவேளை அமெரிக்காவும் சீனாவும் ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம் செய்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. அதாவது, அமெரிக்கா ஈரானைக் கையாளும் போது, சீனா தைவானைக் கைப்பற்ற அமெரிக்கா முட்டுக்கட்டை போடக்கூடாது என்பதே அந்த 'டீல்' ஆக இருக்கலாம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.

10. ஈரான் குறித்து இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன?

இந்தியா எப்போதும் போல அமைதி மற்றும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளது.

மத்திய கிழக்கு போரினால் ஏற்படும் விளைவுகள்

இந்த மோதல் வெறும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களோடு முடிந்துவிடவில்லை. இது உலக நாடுகளின் அதிகாரப் போட்டி, எரிசக்தி அரசியல் மற்றும் வரைபடங்களை மாற்றியமைக்கும் முயற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

