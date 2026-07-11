/தூக்கத்தில் பிரசவம்: வலியே இல்லாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய் - இது எப்படி சாத்தியம்?

Woman Gave Birth In Sleep : ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கும்போது எதிர்கொள்ளும் வலியை, நிச்சயம் ஒரு ஆணால் அவரது வாழ்நாளில் எதிர்கொள்ளவே முடியாது. 10 மாதங்கள் சுமந்து ஒரு தாய், அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கும்போது ஏற்படும் வலி என்பது விவரிக்க முடியாத ஒன்றாகும்.
பலரும் இந்த காலகட்டத்தில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தை பெற்றெடுத்துக் கொள்கிறார். உடல்நிலையை பொருத்து பலர் சுகப்பிரசவம் மூலம் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். நிச்சயம் இரண்டுமே பெண்களுக்கு கடினமான ஒன்றுதான்.
பிரவசத்திற்கு பின் குழந்தையை பார்க்கும் தருணத்தில் அந்த வலிகள் பறந்துபோகும் என பலரும் வசனம் பேசினாலும், ஒட்டுமொத்தமாக பெண்கள் தங்களின் கர்ப்ப காலங்களில் கடும் மன அழுத்தத்திற்கும், பதற்றத்திற்கும் ஆளாகின்றனர். அதுவும் முதல்முறையாக கர்ப்பமாகும பெண்களே அதிகம் நெருக்கடிக்கு உள்ளாவார்கள்.
இந்தச் சூழலில் கனடா நாட்டில் ஒரு பெண் தூக்கத்திலேயே, அதுவும் எந்தவித வலியோ உணர்ச்சியோ இன்றி குழந்தையை பிரசவித்திருப்பது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இதுகுறித்து அந்த பெண்மணியே குழந்தையை பெற்றெடுத்து மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு, அவரது டிக்டாக் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்து தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கிறது.
கரோலினா மொரினோ (27) என்ற பெண்மணி மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாய் ஆவார். இவருக்கு Group B Streptococcus என்ற பாக்டீரியா தொற்று இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. கர்ப்பிணியான இவர் மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததும் கவனிக்கததக்கது.
இந்நிலையில், பிரசவத்தின் போது இந்த பாக்டீரியா குழந்தையை தாக்காமல் இருக்கு அவருக்கு ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் வழங்கப்பட்டன. இதனால் அவருக்கு பிரசவ வலியும் தூண்டப்பட்டது.
இதுகுறித்து கரோலினா கூறுகையில், வழக்கமாக அவருக்கு மிக வேகமாக பிரசவம் நடந்துவிடும் என்பதால், ஆன்டிபயாடிக் மருந்து உடல் முழுவதும் செயலாற்றும் வரை மருந்துவர்கள் காத்திருந்தனர் என்றார்.
பிரசவ வலி மிகக் கடுமையாக இருந்ததால், வலியைக் குறைப்பதற்காக அவருக்கு Epidural என்ற மரத்துப்போகும் ஊசி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பிறகு வலி குறைந்ததால் அவர் சுமார் இரண்டு மணிநேரத்திற்கு ஆழந்து தூங்கியுள்ளார்.
அவர் தூங்கிய பின்னர், சிறிது நேரத்தில், வயிற்றில் இருந்த குழந்தையின் இதயத் துடிப்பை கண்காணிக்கும் பொருட்டு செவிலியர் ஒருவர் அவரது அறைக்கு வந்துள்ளார், அப்போது அங்கு நடந்தவை செவிலியருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
கரோலினாவின் வயிற்றில் ஸ்கேனிங் கருவியை வைத்து பரிசோதித்தபோது, செவிலியரால் குழந்தையின் இதயத் துடிப்பையே கேட்க முடியவில்லை. இதனால் கரோலினும் பதறி, தான் படுத்திருந்த நிலையில் இருந்து மாற்றி படுக்க முயன்றிருக்கிறார்.
அப்போது கரோலினாவின் வயிற்றைத் தொட்டுப் பார்த்த செவிலியர் வயிறு வழக்கத்திற்கு மாறாக, காலியாக இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறார். அப்போது தன் குழந்தை இறந்துவிட்டதோ என்று கரோலினா அச்சமடைந்துள்ளார்.
அப்போது தனது கால்களை கரோலினா நகர்த்தியபோது, படுக்கையில் ஏதோ இருப்பது தெரிந்துள்ளது. அது நஞ்சுக்கொடியாக இருக்கும் என்று அவர் நினைததிருக்கிறார், உடனே செவிலியர் படுக்கை விரிப்பை விலக்கிப் பார்த்தபோது அதிர்ச்சி உறைந்திருக்கிறார். அங்கு ஒரு குழந்தை குப்புறப் படுத்துக்கொணடு எவ்வித சத்தமும் இல்லாமல் அமைதியாகக் கிடந்துள்ளது.
உடனே செவிலியர் அந்த குழந்தையை எடுத்து பரிசோதித்து, குழந்தை நலமுடன் இருப்பதை உறுதிசெய்தார். குறிப்பாக, அந்த செவிலியர் பதற்றப்படாமல் குழந்தையின் உடலைத் தேய்த்து முதலுதவி அளித்துள்ளார், செவிலியரின் துரிதமான செயலால் குழந்தை அழத் தொடங்கி, சுவாசிக்க தொடங்கிருக்கிறது. செவிலியரின் இந்த செயலை கரோலினாவும் பாராட்டினார்.
மேலும் ஆண் குழந்தை என்றும் தெரிந்திருக்கிறது. கரோலினாவின் கணவரும் அந்த சமயத்தில் தூங்கிக்கொண்டிருந்தார். அவர் எழுந்துவந்த பார்த்தபோது குழந்தையை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார். தான் மட்டுமே குழந்தை பிறப்பை தவறவிட்டதாக அவர் கவலை அடைந்துள்ளார். ஆனால் அங்கு யாருக்குமே தெரியாமல் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்பது பின்னர்தான் அவருக்கே புரிந்துள்ளது.
அரிய நிகழ்வான இந்த பிரசவ அனுபவத்தை கரோலினா மொரினோ தனது டிக்டாக் பக்கத்தில் 10 நிமிட வீடியோவாக பகிர்ந்துள்ளார். பிரசவ அறையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோ 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வியூஸ்களை பெற்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அதாவது, ஏற்கெனவே 2-3 பிரவசங்களை பார்த்த பெண்களுக்கு இது ஏற்படும் என்றும்; மன அழுத்தம் அதிகமிருந்தாலும் இதுபோன்ற நடக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன என்றும் கரோலினாவுக்கு சிகிச்சை கொடுத்த மருத்துவர்கள் விளக்கம் அளிக்கின்றனர். இதுபோல் தங்களுக்கும் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என பல கர்ப்பணி பெண்களும், மகளிரும் இணையத்தில் கமெண்ட் செய்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.