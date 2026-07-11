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தூக்கத்தில் பிரசவம்: வலியே இல்லாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய் - இது எப்படி சாத்தியம்?

Woman Gave Birth In Sleep : பிரசவத்திற்காக காத்திருந்து ஆழ்ந்து தூங்கிய பெண் ஒருவருக்கு, தூக்கத்திலேயே ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. குழந்தை எப்படி பிறந்தது என்ற உணர்வே இன்றி, எவ்வித வலியுமின்றி அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவம் நடந்துள்ளது. தாயும், சேயும் நலமுடன் இருக்கும் வேளையில், இந்த அரிய நிகழ்வு குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:42 PM IST
தூக்கத்தில் பிரசவம்: வலியே இல்லாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய் - இது எப்படி சாத்தியம்?
Image Credit: Woman Gave Birth In Sleep | Image Source : X/@peopleSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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