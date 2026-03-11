English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மீண்டும் Work From Home! எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் வெளியான புது அறிவிப்பு..

மீண்டும் Work From Home! எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் வெளியான புது அறிவிப்பு..

Work From Home Returns : கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு, தற்போது மீண்டும் வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்கும் சூழல், மக்களுக்கு உருவாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இந்த செய்தியில் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 11, 2026, 02:38 PM IST
  • மீண்டும் வரும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கலாச்சாரம்?
  • என்ன நடந்தது?
  • முழு விவரம்..

மீண்டும் Work From Home! எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் வெளியான புது அறிவிப்பு..

Work From Home Returns : 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கொரோனா நோய் பரவல் காரணமாக, ஊரடங்கு போடப்பட்டது. அப்போது, பெரும்பாலான ஐடி ஊழியர்களுக்கு வர்க் ஃப்ரம் ஹோம் என்கிற வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்கும் ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டது. இதற்கே ஊழியர்கள் பழகி கொண்டதால், கொரோனா முடிந்து வேலைக்கு திரும்ப சொல்லும் போது, பலரும் வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்கிறேன் என்று கூறினர். ஒரு சில நிறுவனங்கள் அந்த கொரோனா காலக்கட்டத்தில் பல நூறு ஊழியர்களை பணியமர்த்தி இருந்தன. அவர்களையும் அலுவலத்தில் வந்து வேலை பார்க்க சொல்ல வேண்டும் என்றால், அந்த அளவிற்கு பெரிய அலுவலகம் இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டன. அதனால், ஊழியர்களை நிரந்தரமாக வீட்டில் இருந்து வேலை பார்க்கவோ அல்லது ஒரு சில நாட்கள் மட்டும் வீட்டில் இருந்து வேலை பார்க்கவோ அனுமதித்தன. ஆனால் ஒரு சில நிறுவனங்கள், ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக தங்கள் ஊழியர்களை மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு வந்து வேலை பார்க்குமாறு உத்தரவிட்டன. 

Add Zee News as a Preferred Source

போர் சூழலால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு:

மத்திய கிழக்கு நாடுகளான, ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையேயான போர் சூழல், உலகளவில் பலவித பொருளாதார பதட்டங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. இதனால், உலகம் கொரோனாவிற்கு பிறகு அடுத்தக்கட்ட பெரிய சவாலை சந்திக்க தயாராகி வருகிறது. ஏற்கனவே கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, எரிவாயு குறைப்பு, எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் எண்ணிக்கை குறைப்பு உள்ளிட்ட பல நெருக்கடிகள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் எழுந்து வருகிறது. இதனால் உலக பொருளாதாரமே ஆட்டம் கண்டுள்ளது. 

கச்சா எண்ணெயின் ஏற்றுமதியாளர்களான நாடுகளே இப்போது போர் புரிவதால், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறது. இதனால்தான், இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் கடும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

பிரச்சனைகள்: 

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் சில ஹோட்டல்களில் மெனு குறைப்பு, சில ஹோட்டல்கள் மூடப்படுவது உள்ளிட்ட பல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால், போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. CNG வண்டிக்கள் பல, எரிவாயு இன்றி, வண்டியை இயக்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. இது மட்டுமன்றி, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் இதனால் கடுமையாக உயரக்கூடும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம்!

கொரோனாவிற்கு பிறகு, இப்போது மக்கள் அனைவரும் வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்கும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நிலைக்கு தள்ளப்படும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. ஏற்கனவே, தாய்லாந்து நாடு இதற்கான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த நாட்டில், தற்போது கடுமையான எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. எனவே, டீசல் பயன்பாட்டை குறைப்பதற்காகவும், போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிப்பதற்காகவும் அந்த நாட்டில் ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்க வைக்க அரசு சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. அந்த நாட்டின் அரசு ஊழியர்களுக்கும், தனியார் நிறுவன ஊழியர்களூக்கும் வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்கும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாம். இது, அந்த நாட்டில் வேலை பார்க்கும் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களை நிம்மதியடைய வைத்துள்ளது.

வியட்நாம் நாட்டிலும் அறிவுறுத்தல்!

வியட்நாம் நாட்டிலும், இதே போன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நாட்டின் அரசும் இதே பாணியை பின்பற்றி, மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருளை சேமிக்க, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் முறையை பரிந்துரை செய்திருக்கிறது. 

இந்தியாவிற்கு இதே நிலை வருமா?

இந்தியாவிலும், பெட்ரோல் டீசல் விலை தாறுமாறாக உயரும் பட்சத்தில், வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக பொருளாதார வல்லுனர்கள் கூறுகின்றனர். இந்தியாவில் பலர், அலுவலகங்களுக்கு செல்ல பல மைல் தூரத்தை கடந்து வர வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றனர். அவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டும், வேலையை தங்கு தடையின்றி செய்யவும் மீண்டும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொண்டு வந்தால் சிறப்பு என்பது ஊழியர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் இந்த முறை சாத்தியம் தானா என்பதை  பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இதற்கு, ஒரு சில நிறுவனங்கள் ஒத்துழைத்தாலும், சில நிறுவனங்கள் ஒப்புக்கொள்வது கடினம் என்ற கருத்தும் நிலவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | முதல் முறையாக..இந்தியாவில் கருணை கொலைக்கு அனுமதி! உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு

மேலும் படிக்க | போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? அல்லது தீவிரமடைகிறதா? ஈரானின் எச்சரிக்கையும் டிரம்பின் பதிலடியும்

