  • ரூ.1.31 கோடி சம்பளம்... ஆனால் வேலைக்கு போக யோசிக்கும் இளைஞர் - காரணம் என்ன?

World Bizarre News: 29 வயதான நபருக்கு சுமார் ரூ.1.31 கோடிக்கு வேலை கிடைக்கிறது, ஆனால் அந்த வேலைக்கு போகலாமா வேண்டாமா என யோசிக்கிறாராம். இதற்கு அவர் சொல்லும் காரணத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:27 PM IST
  • Reddit தளத்தில் ஒரு நபர் இந்த பதிவை எழுதி உள்ளார்.
  • இது அங்கு பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
  • பலரும் அவருக்கு தங்களின் அறிவுரையை வழங்கி வருகின்றனர்.

World Bizarre News: 29 வயதான சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவருக்கு 1,45,000 அமெரிக்க டாலர் (ரூ.1.31 கோடி) சம்பளத்துடன் வேலை கிடைத்திருக்கிறது. தங்குமிடம், உணவு, விமானம், உடை என அனைத்து வசதிகளுடன் இவ்வளவு சம்பளத்துடன் ஒரு வேலை கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால், அவரது காதலியை விட்டு பிரிந்து தனியாக 6 மாதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதால் அந்த வேலைக்கு போகலாமா வேண்டாமா என குழப்பத்தில் இருக்கிறாராம். இதை ஒருவர் தனது Reddit தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

World Bizarre News: அன்டார்டிகாவில் வேலை

Reddit பதிவர் சொன்ன வேலை, சென்னையிலோ அல்லது மும்பையிலோ அல்லது அமெரிக்காவிலோ அல்ல... பனிப்பாறைகள் அடர்ந்த, மனித குடியிருப்புகள் குறைந்த, நடுங்க வைக்கும் அன்டார்டிக் கண்டத்தின் மெக்முர்டோ நிலையத்தில்தான் ஆராய்ச்சி பணி கிடைத்திருக்கிறது. அதுவும் 6 மாதக்கால பணியாகும். கோடிகளை கொட்டிக் கொடுத்தாலும், தனது காதலியை விட்டு பிரித்து தனிமையில் வாழ்வதை நினைத்தும், கடுமையான குளிரை எண்ணியும் அவர் இத்தகைய குழப்பத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

World Bizarre News: தனிமையை நினைத்து அச்சம்

தனிமையில் இருப்பதை எண்ணி அச்சப்படுகிறார். கடந்த மூன்றாண்டுகளாக காதலியுடன் உறவில் இருந்து வரும் அவர், தற்போது இந்த வேலையை தேர்வு செய்தால் இது தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பாதித்துவிடுமோ என்றும் அஞ்சுகிறார். ஒரு பக்கம் பணம் கொட்டுகிறது, ஆறு மாத காலத்தில் வாழ்க்கையே மாறலாம். மறுபக்கம், இதுவரை வாழ்ந்திராத ஒரு சூழலில், தனிமையில் 6 மாத காலம் வாழ்வதும் கடினமாகும். இவரின் இந்த குழப்பத்திற்கு வேறு சில Reddit பயனர்கள் அறிவுரை வழங்கி வருகின்றனர்.

World Bizarre News: எதிர்காலத்திற்கு நல்லது...

அதில் ஒருவர், "நானாக இருந்தால் வேலைக்கு போவேன். வெறும் 6 மாதங்களில் உங்களின் மொத்த சொத்து மதிப்பையே இரட்டிப்பாக்கும் என்றால் அதை விடக்கூடாது. நீங்கள் இந்த வேலைக்கு போவது உங்கள் இரண்டு பேரின் எதிர்காலத்திற்கானது" என்றார். இன்னொரு பதிவர், "நண்பா, துணிந்து அந்த வேலையை எடு. இது வாழ்நாளில் கோடியில் ஒருமுறை கிடைக்கும் வாய்ப்பு, உனது பொருளாதார சூழலும் உயரும். உனது காதலி உங்களுக்கு ஆதரவளித்தால் நிச்சயம் இதை புரிந்துகொண்டிருப்பார். மேலும், 6 மாதக்காலம் என்பது உண்மையாக அவ்வளவு நீண்ட காலமல்ல. இதைவிட குறைவான தொகையை சம்பளமாக பெற்றுக்கொண்டு பல ஜோடிகள் நீண்ட தூர உறவில் இருக்கிறார்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

World Bizarre News: தனியாக பிரிந்து வாழ்வது கடினம்

இன்னும் சிலரோ இந்த வேலை வேண்டாம் என்றும் பதிவிட்டுள்ளனர்.  "நீங்கள் ஏற்கெனவே தனிமையில் இருப்பது குறித்து யோசிக்கிறீர்கள், அதுவும் 6 மாதங்கள் இதுபோல் தள்ளியிருப்பது கொடூரமானது. இவ்வளவு நீண்ட தூரம் இருப்பதும், இத்தனை காலம் பிரிந்திருப்பதும் காதல் உறவுக்கும் நல்லதல்ல. உங்கள் காதலி ஆதரவாக இருக்கிறார் என்பது தெரிகிறது, ஆனால் பிரிந்திருப்பதை யோசிப்பதும், வாழ்வதும் வேறு வேறு என்பதை மறக்காதீர்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

World Bizarre News: உங்களின் எண்ணம் என்ன?

குழப்பத்தில் இருக்கும் அந்த பதிவருக்கு நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்வீர்கள்...? கோடிக்கணக்கில் சம்பளம் தரும் வேலையை எடுத்துக்கொண்டு 6 மாதம் அன்டார்டிகாவுக்கு போகலாமா? அல்லது அந்த தனிமை தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு காதலி உடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க சொல்வீர்களா...? என்பதை கமெண்ட் செய்யுங்கள். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

