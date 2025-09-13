English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நர்ஸ் உடன் உடலுறவு... பரிதவித்த நோயாளி - ஆபரேஷனின் போது மருத்துவரின் சேட்டை - ஷாக் சம்பவம்

World Bizarre News: ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் நோயாளியை பாதியில் விட்டு, செவிலியருடன் அருகில் இருந்து அறையில் மருத்துவர் ஒருவர் உடலுறவு கொண்ட சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:25 PM IST
  • இச்சம்பவம் 2023இல் நடந்துள்ளது.
  • இங்கிலாந்தில் இச்சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.
  • அந்த மருத்துவர் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர் ஆவார்.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி : இந்த ராசிகளுக்கு தேடி வரப்போகும் வெற்றி
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி : இந்த ராசிகளுக்கு தேடி வரப்போகும் வெற்றி
ரஜினி கருப்பாக இருப்பதால்..ரிஜெக்ட் செய்த பெண்! அது யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி கருப்பாக இருப்பதால்..ரிஜெக்ட் செய்த பெண்! அது யார் தெரியுமா?
10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வெறும் ரூ.79 தானா? அப்படியா..!
camera icon7
Gold
10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வெறும் ரூ.79 தானா? அப்படியா..!
கஜகேசரி ராஜயோகம்: நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு லாபம், அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Gajakesari Yogam
கஜகேசரி ராஜயோகம்: நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு லாபம், அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
நர்ஸ் உடன் உடலுறவு... பரிதவித்த நோயாளி - ஆபரேஷனின் போது மருத்துவரின் சேட்டை - ஷாக் சம்பவம்

World Bizarre News: எப்போதுமே நம் ஊரில் பெரியோர்கள், ஒரு வேலையை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் போது அதை பாதியில் விட்டுவிட்டு மற்றொரு வேலைக்கு போகாதே என அறிவுரை சொல்வதை கேட்டிருப்பீர்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனால் இங்கு ஒரு மருத்துவர், அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு வந்தபோது சக செவிலியர் உடன் உடலுறவு கொள்வதற்காக நோயாளியையை அப்படியே விட்டுச்சென்ற அதிர்ச்சிகர சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இந்த அதிர்ச்சியளிக்கும் சம்பவம் எங்கு, எப்போது நடந்தது உள்ளிட்ட விவரங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.

World Bizarre News: நடந்தது என்ன?

மயக்க மருந்து நிபுணரான 44 வயது மருத்துவர் சுகைல் அஞ்சும் என்பவர் அறுவை  சிகிச்சை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது நோயாளிக்கு மயக்க மருந்தை கொடுத்துவிட்டு, மற்றொரு ஆபரேஷன் தியேட்டரில் அவர் அங்கிருந்த செவிலியர் ஒருவருடன் உடலுறவு ஈடுபட சென்றது தெரியவந்துள்ளது. இச்சம்பவம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு செப். 16ஆம் தேதி இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் நகரில் உள்ள டேம்சைட் மருத்துவமனையில் நடந்துள்ளதாக தெரிந்துள்ளது. இதை  அங்கிருந்த மற்றொரு செவிலியர் கொடுத்த புகாரின்பேரில் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது. மருத்துவர் சோகைல் அஞ்சுமும், அந்த செவிலியரும் விவரிக்கத்தகாத செயலில் ஈடுபட்டதாக புகார் அளித்த செவிலியர் தெரிவித்தார். 

சுமார் 8 நிமிடங்கள் அந்த நோயாளியை தனியாக விட்டுச் சென்றிருக்கிறார், மருத்துவர் சோகைல். அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட இந்த குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார். நோயாளிக்கு எதுவும் ஆபத்து நேர்ந்துவிடவில்லை என்றாலும், அப்படி தனியே விட்டுச் சென்றபோது ஏதாவது பிரச்னை வந்திருந்தால் உயிரே போகும் ஆபத்து இருப்பதையும் அவர் ஒப்புக்கண்டார்.

World Bizarre News: பாகிஸ்தானுக்கே சென்ற மருத்துவர்

சுகைல் அஞ்சும், தான் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி டேம்சைட் மருத்துவமனையில் இருந்து பணியில் இருந்து விடைபெற்றுவிட்டதாக மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் தீர்ப்பாய சேவை (MPTS) அமைப்பிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். அதன்பின் அவர் தனது சொந்த நாடான பாகிஸ்தானுக்கே திரும்பிவிட்டாராம். இருப்பினும் அவர் தற்போது இங்கிலாந்தில் மீண்டும் மருத்துவப் பணியை தொடர விரும்புவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், நடந்த சம்பவம் ஒருமுறை நிகழ்ந்த தவறு என்றும் அது மீண்டும் நிகழாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

World Bizarre News: மனம் வருந்திய மருத்துவர்

மேலும் இதுகுறித்து சுகைல் அஞ்சும், "அந்த சம்பவம் வெட்கக்கேடானது. நான் என் மீதே பழிசுமத்திக்கொள்கிறேன். எனது நோயாளியையும், என்னையும், அனைவரையும் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த நம்பிக்கையையும் சீரழித்துவிட்டேன். என்னை மதித்த என்னுடன் பணியாற்றிய அத்தனை பேரையும் நான் கைவிட்டிருக்கிறேன்" என்றார். தனது பணியை மேற்கொள்ள மற்றொரு செவிலியரை பணித்தது மோசமான செயல் என்றும் அந்த செவிலியரை சங்கடமான நிலைக்கு தள்ளிவிட்டது குறித்தும் வருத்தப்படுகிறேன் என்றார். மேலும், "ஆனால், மிக முக்கியமாக, நோயாளியைப் பற்றி சொல்ல வேண்டும். என் மருத்துவர் என்னிடம் சொல்லாமல் இதைபோல் சென்றிருந்தால்... நான் அதைப் பற்றி நினைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அது என்னை வாட்டிவிடும்.

World Bizarre News: காரணத்தைச் சொன்ன மருத்துவர்...

அந்த சம்பவம் அது எப்படி, ஏன் நடந்தது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் அதை நான் மாற்ற விரும்புகிறேன். சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த மன்னிப்புகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், மேலும் இதைச் சரிசெய்வதற்கான வாய்ப்பை நான் விரும்புகிறேன்.

2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் அவருக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது, அந்த குழந்தை குறைப்பிரசவத்தில் பிறந்தது அவரது குடும்பத்திற்கு கடும் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அந்த நேரத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து, "எங்கள் மகள் குறைப்பிரசவத்தில் பிறந்தார், பிறந்தபோது அவரது எடை மிகவும் குறைவாக இருந்தது. என் மனைவிக்கு மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான பிரசவம் ஏற்பட்டது. அது மிகவும் மன அழுத்தமான அனுபவமாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் நாங்கள் உடலளவில் இணைய தவறிவிட்டோம்" என்றார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | பள்ளி கழிவறையில் குழந்தையை பெற்றெடுத்த 9ம் வகுப்பு மாணவி... ஷாக் சம்பவம் - பின்னணி என்ன?

மேலும் படிக்க | 215 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை... பல மாணவர்களை சீரழித்த 'Favorite' ஆசிரியர் - ஷாக்கிங் வழக்கு!

மேலும் படிக்க | உடலுறவு... கணவன்களுக்கு தெரிந்தே மனைவிகளை கர்ப்பமாக்கும் இளைஞர் - இது ஒரு சமூக சேவையாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BizarreWorld Bizarre NewsWorld NewsSexual Intercourse

Trending News