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‘Freedom Ship’ என்ற பெயரில் மிதக்கும் சிறிய நகரம் - அமெரிக்க வல்லுநர்களின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு.!

Freedom Ship: உலக பெருங்கடலில் மிதந்துக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு சிறிய நகரத்தை உருவாக்கும் முன்னெடுப்பை அமெரிக்க வல்லுநர்கள் முன்னெடுத்துள்ளனர். இது ‘ஃப்ரீடம் ஷிப்’ என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய நிரந்தர வசிப்பிட நகரம் போன்ற கப்பலாக இருக்கக்கூடும் எனவும் வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 05, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:17 PM IST
‘Freedom Ship’ என்ற பெயரில் மிதக்கும் சிறிய நகரம் - அமெரிக்க வல்லுநர்களின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு.!
Image Credit: Floating city of the World

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