World Ozone Day: 2050-க்குள் ஓசோன் அடுக்கு சரியாகுமா? விஞ்ஞானிகள் சொல்வது என்ன?

World Ozone Day 2025: ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 16 அன்று உலக ஓசோன் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. அதே போல் 2025-ஆம் ஆண்டின் ஓசோன் நாளன்று சிறிய செய்தி.
பூமியில் உயிர்களை பாதுகாக்கும் ஓசோன் அடுக்கு “பூமியின் குடை” என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சூரியனிலிருந்து வரும் ஆபத்தான அலைகளை (UV radiation) தடுத்து, தோல் புற்றுநோய், கண் பாதிப்பு, சுற்றுச்சூழல் சேதம் ஆகியவற்றை குறைக்கிறது.
2025:
இந்த ஆண்டின் தீம்: “From science to global action”. அதாவது, அறிவியல் ஆய்வுகள் எவ்வாறு அரசியல் முடிவுகளாகவும், உலகளாவிய ஒத்துழைப்பாகவும் மாறின என்பதை நினைவூட்டுகிறது.
தோற்றம்:
1980களில், CFCs, HCFCs போன்ற ரசாயனங்கள் ஓசோன் அடுக்கை கெடுக்கும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்தனர். இதையடுத்து, செப்டம்பர் 16, 1987 அன்று மாண்ட்ரியல் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இது மிகச்சிறந்த சுற்றுச்சூழல் ஒப்பந்தமாக கருதப்படுகிறது.
40 ஆண்டுகள் – வியன்னா ஒப்பந்தம்:
இந்த ஆண்டு வியன்னா ஒப்பந்தத்தின் 40வது ஆண்டு. இதுவே உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து ஓசோன் பாதுகாப்பிற்கான முதல் அடிப்படை ஒப்பந்தம் ஆகும்.
எதிர்காலம்:
ஐ.நா. பொது செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ், “அறிவியல் வழிகாட்ட, உலகம் ஒன்றிணைந்து ஓசோனை பாதுகாத்தது” என நினைவூட்டினார். விஞ்ஞானிகள் கணிப்பின்படி, 2050க்குள் ஓசோன் அடுக்கு 1980களின் வலிமையை மீண்டும் பெறும்.
சுருக்கமாக:
- உலக ஓசோன் நாள் – ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 16 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
- ஓசோன் அடுக்கு – “பூமியின் குடை”, UV radiation-ஐ தடுத்து உயிர்களை பாதுகாக்கிறது.
- 2025 தீம் – From Science to Global Action.
- மாண்ட்ரியல் ஒப்பந்தம் (1987) – ஓசோன் பாதுகாப்புக்கான சிறந்த சுற்றுச்சூழல் ஒப்பந்தம்.
- வியன்னா ஒப்பந்தம் – 40வது ஆண்டு (1985ல் கையெழுத்தானது).
- CFCs, HCFCs – ஓசோன் அடுக்கை சேதப்படுத்தும் ரசாயனங்கள்.
- விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை – 1980களில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
- ஐ.நா. நினைவு கூற்று – அன்டோனியோ குட்டெரெஸ்: “அறிவியல் வழிகாட்ட, உலகம் ஒன்றிணைந்தது”.
- எதிர்காலம் – 2050க்குள் ஓசோன் அடுக்கு மீண்டும் வலிமை பெறும் என விஞ்ஞானிகள் கணிப்பு.
