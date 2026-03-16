English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • அடுத்த ஆப்பு ரெடி... பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தியும் மூடலா...? - கச்சா எண்ணெய் விலை எகிறும்!

அடுத்த ஆப்பு ரெடி... பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தியும் மூடலா...? - கச்சா எண்ணெய் விலை எகிறும்!

Bab El-Mandeb Strait: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை தொடர்ந்து, ஈரானுக்கு ஆதரவாக  பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தியும் மூட இருப்பதாகவும், இதனால் உலக நாடுகளுக்கு கடும் ஆபத்து காத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 16, 2026, 10:58 AM IST
  • ஏமன் நாடு அருகே பாப் எல்-மண்டேப் உள்ளது.
  • இது குறுகிய கடல் பாதையாகும்.
  • ஹவுத்திகள் இதை தாக்கி முடக்க இருப்பதாக எச்சரிக்கை.

Trending Photos

அடுத்த ஆப்பு ரெடி... பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தியும் மூடலா...? - கச்சா எண்ணெய் விலை எகிறும்!

Bab El-Mandeb Strait: ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக ஏற்கெனவே கிழக்காசியாவில் போர் பதற்றம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியதால் சர்வதேச அளவில் பெரும் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. உலக நாடுகளுக்கான 20% கச்சா எண்ணெய் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடங்கியதை தொடர்ந்து எரிபொருள் தட்டுபாடு மட்டுமின்றி, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையும் எகிறியிருக்கிறது. 

இது அமெரிக்காவுக்கு கடும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்க வேண்டாம் என்றும் தொடர்ந்து எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்தை தடை செய்தால் கடுமையான தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரானுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார். அதையும் தாண்டி, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக வரும் எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க, ஜலசந்திக்கு போர் கப்பல்களை அனுப்பும்படி சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்தார். ஆனால் அதுவும் தோல்வியிலேயே முடிந்தது. 

சிக்கல் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வரும் சூழலில், தற்போது ஏமன் நாட்டில் இயங்கிவரும் ஹவுத்தி கிளர்ச்சி படையினர், ஈரானுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பொருட்டு பால் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தியையும் மூடுவதாக மிரட்டல் விடுத்துள்ளது. ஈரான் மீதான அமெரிக்கா - இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களை கண்டிக்கும் வகையிலும், ஈரானுக்கு உதவும் வகையிலும், பால் எல்-மண்டேய் ஜலசந்தியை மூட இருப்பதாக, ஹவுத்திகளின் மூத்த தளபதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 

கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஈரானைச் சேர்ந்த Fars News, ஹவுத்திகளும், மற்ற கிளர்ச்சி படையினரும் தயாராக இருப்பதாகவும், அவர்கள் தற்போதைய போரில் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஈரான் படையுடன் கைக்கோர்க்கலாம் என்றும் செய்தி வெளியிடப்ட்டுள்ளது. ஒருவேளை இந்த நடந்தால், ஏமன் அருகே இருக்கும் பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தி முற்றிலும் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தி என்பது அரேபிய தீபகற்பத்தின் தெற்கு முனையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இது குறுகிய கடல் பாதையாகும். இது செங்கடலில் இருந்து சூயஸ் கால்வாய் நோக்கி பயணிக்கும் எண்ணெய் கப்பல்களுக்கான முக்கிய பாதையாக உள்ளது. ஒருவேளை இந்த பாதையும் முடங்கினால், சூயஸ் கால்வாயை எண்ணெய் கப்பல்களால் போக முடியாது.

எனவே, எண்ணெய் கப்பல்கள் ஆப்பிரிக்க தென் முனையை கடந்து, வேறு பாதையை எடுத்து பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. மாற்று பாதையை தேர்வு செய்தால் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டிய அவசியம் எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு ஏற்படும். எண்ணெய் கப்பல்கள் நீண்ட தூரம் பயணித்தால், அதன் எரிபொருள் செலவு அதிகமாகும். இது மேலும் கச்சா எண்ணெய் போன்ற எரிபொருள்களின் விலையை சர்வதேச சந்தையில் அதிகப்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Bab El Mandeb Strait, Geopolitics, Yemen, World News, Iran

Trending News