Duvvada Srinivas: మెగాస్టార్ ఆశీస్సులతో జనసేనలోకి దువ్వాడ శ్రీనివాస్..? అభిమాన నేతపై కయ్యానికి సై..!

Duvvada Srinivas: ఏపీ రాజకీయాల్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఓ సంచలనం.. ఓ మహిళా కోసం తన పొలిటికల్ లైఫ్నే ఫణంగా పెట్టిన లీడర్.. వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగా.. ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగిన.. ఆయన కుటుంబ వివాదాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాట్టాపిక్ అయ్యారు.భార్య దువ్వాడ వాణి, కూతుళ్లను పట్టించుకోకుండా.. దివ్వెల మాధురి అనే మహిళతో సహజీవనం చేశారు.. ఈ విషయం తెలియగానే దువ్వాడ ఇంటిముందు వాణి కూతుళ్లతో కలిసి 15 రోజులు ఆందోళన చేసింది. దాంతో రెచ్చిపోయిన దువ్వాడ వారిని దూషించడం లాంటివి జరిగిపోయాయి.. అయితే ఇంత రచ్చ జరిగినా.. దువ్వాడ వైసీపీలో కంటిన్యూ అయ్యారు. కానీ.. ఈ మ్యాటర్ పార్టీకి నష్టం తెస్తుందని కాస్తా ఆలస్యంగా గుర్తించినా చివరకు ఆయన్ను పార్టీలో నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. దాంతో ఆయన కొద్దిరోజులుగా సైలెంట్ అయ్యారు..
అయితే వైసీపీ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యాక.. దువ్వాడ శ్రీనివాస్ కొత్తగా వ్యాపారం మొదలు పెట్టారు. హైదరాబాద్లో దివ్వెల మాధురితో కలిసి చీరల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. అయితే కొద్దిరోజులుగా పొలిటికల్గా తిరిగి యాక్టివ్ అయ్యే పనిలో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే జగన్ తనను పార్టీ నుంచి బయటకు పంపినా తనకు ఆయన అంటే అభిమానం అలాగే ఉంటుందని చెబుతూ వచ్చిన దువ్వాడ ఇప్పుడు తన ప్లాన్ మార్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఆయన ఉన్నట్లుండి మెగాస్టార్ చిరంజీవిని పొగుడుతున్నారు. విభజన ఏపీకి తొలి ముఖ్యమంత్రి ఆయన కావాల్సి ఉందని చెప్పారు.
అంతేకాదు తాను ప్రజారాజ్యంలో ఉన్న సమయంలో చిరంజీవి తనను ఎంతో బాగా చూసుకున్నారని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాను ఆర్ధికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే తనకు ఆర్థిక సాయం కూడా చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే రాష్ట్ర విభజనకు ముందే.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేశారు. దాంతో చిరంజీవి పొలిటికల్ లైఫ్ క్లోజ్ అయ్యింది. అలాకాకుండా చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీని ముందుకు నడిపించి ఉండుంటే.. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత.. కచ్చితంగా ఏపీకి తొలి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవారని చెప్పడం హాట్టాపిక్గా మారింది..
ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో జనసేనకు చెప్పుకోదగ్గ లీడర్ లేకుండా పోయారు. దాంతో వచ్చే ఎన్నికల్లోపు జనసేన ఇంచార్జ్గా సెటిల్ అయితే.. టికెట్ ఎలాంటి ఢోకా ఉండదని దువ్వాడ ఆలోచిస్తున్నారట. వచ్చే ఎన్నికలకు జనసేన పార్టీ ఏపీలో మరిన్ని ఎక్కువ సీట్లలో పోటీకి దిగే అవకాశం ఉంది. దాంతో జనసేన నుంచి టికెట్ సాధిస్తే గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. అయితే ప్రస్తుతం టెక్కలి ఎమ్మెల్యే మంత్రి అచ్చెన్నాయుుడు ఉన్నారు. మరి ఆయన్ను కాదని దువ్వాడను టికెట్ ఇస్తారా అనేది చూడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ పార్టీ టికెట్ దక్కకపోయినా మరోచోట అకామిడేట్ చేస్తారని భావిస్తున్నారట. అందుకే ఇప్పుడాయన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ద్వారా పవన్ కు దగ్గరయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో పవన్ కల్యాణ్పై అంతేత్తున గంతులేసిన దువ్వాడ శ్రీనివాస్ను ఇప్పుడు జనసేనలో పవన్ కల్యాణ్ చేర్చుకుంటారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారుతోంది.
