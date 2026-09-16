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Chittoor: జనరేటర్ ఫ్యాన్‌లో చిక్కుకున్నబాలిక వెంట్రుకలు.. చిత్తూరులో వినాయక నిమజ్జనంలో పెను విషాదం..

11 years gild died in Chittoor: బాలిక అందరితో కలిసి వినాయక నిమజ్జనంలో ఉల్లాసంగా పాల్గొంది. డ్యాన్స్ లు వేస్తు అందరు గ్రాండ్ గా గణపయ్యకు వీడ్కొలు పలుకుతున్నారు. ఒక్కసారిగా బాలిక వెంట్రుకలు జనరేటర్ లో చిక్కుకొని పోవడంతో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. చిత్తూరులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన అందరిని కలిచి వేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 16, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:11 AM IST
Chittoor: జనరేటర్ ఫ్యాన్‌లో చిక్కుకున్నబాలిక వెంట్రుకలు.. చిత్తూరులో వినాయక నిమజ్జనంలో పెను విషాదం..
Image Credit: chittoorganeshimmersion(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chittoor: జనరేటర్ ఫ్యాన్‌లో చిక్కుకున్నబాలిక వెంట్రుకలు.. చిత్తూరులో వినాయక నిమజ్జనంలో పెను విషాదం..
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