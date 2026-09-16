11 Years old girl dies in Ganesh immersion tragedy in Chittoor: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వినాయక చవితి వేడుకలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఈ నేపథ్యంలో గణపయ్య విగ్రహలను చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా మండపాలలో ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేసుకుంటున్నారు. పలు చోట్ల గణపయ్యలను ఇప్పటికే నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. అయితే వినాయక నిమజ్జనంలో కూడా డీజేలను ఏర్పాటు చేసి ఎంతో గ్రాండ్ గా డ్యాన్స్ లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్తూరులో జరిగిన ఇలాంటి నిమజ్జనం డ్యాన్స్ వేడుకలలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.
చిత్తూరుజిల్లా నగరి మండలం దామరపాకంలో సోమవారం రాత్రి వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపును గ్రామస్థులు అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించారు. వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేసే క్రమంలో డీజే, సౌండ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని కోసం ట్రాక్టర్ మీదనే జనరేటర్ తో పాటు ఫ్యాన్ ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
అయితే.. అదే గ్రామానికి చెందిన జె. శంకర్ కుమార్తె ప్రసన్నశ్రీ (11) ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో అయిదో తరగతి చదువుతోంది. నిమజ్జనంలో తన తోటి పిల్లలతో కలిసి డ్యాన్స్ చేసింది. ఆతర్వాత ఆమె అలిసి పోయి ట్రాక్టర్ మీద జనరేటర్ ఫ్యాన్ ముందు కూర్చుంది. ఇంతలో ఆమె వెంట్రుకలు జనరేటర్లో చిక్కుకున్నాయి.
ఆమె తెరుకునేలోపు కింద పడిపోయింది. ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయి, రక్త స్రావమైంది. అక్కడున్న వారు వెంటనే స్థానిక ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందించారు. ఆతర్వాత మెరుగైన వైద్యం కోసం బాలికను రుయా ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో బాలిక కన్నుమూసింది. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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