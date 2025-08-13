16 feet king cobra snake found at wash room in Vizianagaram video: వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా అడవుల్లో నుంచి మానవ ఆవాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా గుబురుగా ఉండే చెట్లు, చెరువులు, గుట్టలలో పాములు ఎక్కువగా ఉంటాయి. భారీ వర్షాలకు అవి అడవుల్లో నుంచి అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ఇళ్లు, వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాలకు వస్తుంటాయి.
ఈ క్రమంలో వానాకాలంలోనే ఎక్కువగా ప్రజలకు పాముల కాటుకు గురౌతుంటారు. సాధారణంగా పాముల్ని చూస్తుంటేనే జనాలు భయంతో వణికిపొతుంటారు. అయితే.. ఇక్కడోక భారీ కింగ్ కోబ్రా జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. అది కూడా దాదాపు.. 16 అడుగుల పొడవుంది. దాన్ని చూస్తేనే ఎంతో భయంకరంగా ఉంది.
మన్యం జిల్లాలో 16 అడుగుల పాము
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పొద్దున వాష్ రూమ్ లోకి వెళ్లగా 16 గిరినాగును చూసి భయాందోళనకు గురైన ఇంటి యజమాని
స్నేక్ క్యాచర్స్ కు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఇద్దరు యువకులు వచ్చి దానిని పట్టుకున్నారు.. దీంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. pic.twitter.com/AdZy0jr2Qm
ఈ క్రమంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మన్యం జిల్లా కురపాం మండలం కిచ్చాడలో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉండే.. శివ అనే వ్యక్తి ఉదయంపూట బాత్రూమ్ కు వెళ్దామని బైటకు వచ్చాడు. అప్పుడు బాత్రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేయగానే.. భారీ కింగ్ కోబ్రా కన్పించింది. అతగాడి గుండె ఒక్కసారిగా ఆగినంత పనైంది. వెంటనే భయపడిపోయి చుట్టుపక్కల వారిని అలర్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చాడు.
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అధికారులు కింగ్ కోబ్రాను బంధించేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. కింగ్ కోబ్రా మాత్రం పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడూతూ.. ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి చుక్కలు చూపించింది.
మొత్తంగా అక్కడున్న వారంతా భయంతో పరుగులు పెట్టారు. కొన్ని గంటల పాటు అధికారులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి కింగ్ కోబ్రాను బంధించారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవుల్లోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
