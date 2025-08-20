Pond Tragedy: ఏపీలో తీవ్ర విషాదం.. ఆరుగురు విద్యార్థులను మింగిన నీటి కుంట

Students Dead In Pond: సరదాగా ఈతకు వెళ్లిన చిన్నారులు విగతజీవులుగా మారారు. అప్పటి దాకా పాఠశాలలో పాఠాలు విని.. అనంతరం ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో సరదాగా నీటి కుంటలోకి దిగారు. ఆడుతూ పాడుతూ సందడి చేస్తున్న విద్యార్థులు బురదలో చిక్కుకుని మృత్యువాత పడ్డారు. ఒకేసారి ఆరుగురు విద్యార్థులు చనిపోయిన సంఘటన తీవ్ర విషాదం నింపింది. పాఠశాలలో కలిసి చదివిన ఆ మిత్రులు చావులోనూ కలిసి వెళ్లడం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం చిగలి గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. ఈ పాఠశాలలో చిగలితోపాటు పరిసర గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థులు చదువుకుంటారు. ఈ పాఠశాల సమీపంలో ఓ నీటి గుంట ఉంది. వర్షాకాలం కావడంతో ఆ గుంట నీటితో నిండిపోయింది. దీంతో విద్యార్థులు అక్కడ ఈత కొడుతూ.. నీటిలో ఆడుతూ సందడి చేసేవారు. ఇదే క్రమంలో బుధవారం కూడా యథావిధిగా పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థులు తరగతులు ముగిశాక నీటి గుంత వద్దకు వెళ్లారు.
మధ్యాహ్నం పూట పాఠశాలకు చెందిన కొందరు విద్యార్థులు ఆ నీటి గుంటలో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు. ఈత కొడుతూ ఏడుగురు విద్యార్థులు బురదలో చిక్కుకున్నారు. నీటి గుంటలో బురద కారణంగా విద్యార్థులు నీటిలో మునిగిపోయారు. కొందరు విద్యార్థులు ప్రమాదం గుర్తించి బయటకు రాగా.. ఆరుగురు చిన్నారులు జల సమాధి అయ్యారు. ఆరుగురు ఒకేసారి మృతి చెందడంతో చిగలి గ్రామంలో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలముకొన్నాయి.
మృతి చెందిన విద్యార్థులను బయటకు తీసుకురావడానికి గ్రామస్తులు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. బురదలో చిక్కుకోవడంతో మృతదేహాలను అతికష్టంగా వెలికి తీశారు. మృతదేహాలను ఆలూరులోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమ పిల్లలు అకాల మృతితో బాధిత కుటుంబాలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించాయి. పాఠశాలకు వెళ్లిన విద్యార్థులు మృతదేహాలుగా రావడంతో గుండెలవిసేలా రోదించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించనున్నారు. కాగా సంఘటనా స్థలాన్ని స్థానిక పోలీసులు పరిశీలించారు. చిన్నారుల మృత్యువాత విషయం తెలుసుకున్న ఆలూరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. చిన్నారుల కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వం బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని.. నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి డిమాండ్ చేశారు.
మృతులు వీరే..
శశి కుమార్
సాయి
కిరణ్
భీమ
వీరేంద్ర
మహబూబ్
