English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pond Tragedy: ఏపీలో తీవ్ర విషాదం.. ఆరుగురు విద్యార్థులను మింగిన నీటి కుంట

Rain Water Pond Swallows 6 School Students In Kurnool District: పాఠశాలకు వెళ్లిన సరదాగా నీటి కుంటలో ఆడుకునేందుకు వెళ్లారు. అంతలోనే బురదలో చిక్కుకుని మృత్యువాత పడ్డారు. ఏపీలో జరిగిన సంఘటన తీవ్ర విషాదం నింపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 20, 2025, 09:24 PM IST

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Pond Tragedy: ఏపీలో తీవ్ర విషాదం.. ఆరుగురు విద్యార్థులను మింగిన నీటి కుంట

Students Dead In Pond: సరదాగా ఈతకు వెళ్లిన చిన్నారులు విగతజీవులుగా మారారు. అప్పటి దాకా పాఠశాలలో పాఠాలు విని.. అనంతరం ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో సరదాగా నీటి కుంటలోకి దిగారు. ఆడుతూ పాడుతూ సందడి చేస్తున్న విద్యార్థులు బురదలో చిక్కుకుని మృత్యువాత పడ్డారు. ఒకేసారి ఆరుగురు విద్యార్థులు చనిపోయిన సంఘటన తీవ్ర విషాదం నింపింది. పాఠశాలలో కలిసి చదివిన ఆ మిత్రులు చావులోనూ కలిసి వెళ్లడం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Employees Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. నేడే వెలువడనున్న ప్రకటన

కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం చిగలి గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. ఈ పాఠశాలలో చిగలితోపాటు పరిసర గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థులు చదువుకుంటారు. ఈ పాఠశాల సమీపంలో ఓ నీటి గుంట ఉంది. వర్షాకాలం కావడంతో ఆ గుంట నీటితో నిండిపోయింది. దీంతో విద్యార్థులు అక్కడ ఈత కొడుతూ.. నీటిలో ఆడుతూ సందడి చేసేవారు. ఇదే క్రమంలో బుధవారం కూడా యథావిధిగా పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థులు తరగతులు ముగిశాక నీటి గుంత వద్దకు వెళ్లారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ డీఏలపై భారీ ఉద్యమం

మధ్యాహ్నం పూట పాఠశాలకు చెందిన కొందరు విద్యార్థులు ఆ నీటి గుంటలో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు. ఈత కొడుతూ ఏడుగురు విద్యార్థులు బురదలో చిక్కుకున్నారు. నీటి గుంటలో బురద కారణంగా విద్యార్థులు నీటిలో మునిగిపోయారు. కొందరు విద్యార్థులు ప్రమాదం గుర్తించి బయటకు రాగా.. ఆరుగురు చిన్నారులు జల సమాధి అయ్యారు. ఆరుగురు ఒకేసారి మృతి చెందడంతో చిగలి గ్రామంలో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలముకొన్నాయి.

Also Read: Hyderabad Crime: అమ్మానాన్న ఉద్యోగాలకు వెళ్లగా.. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలిక దారుణ హత్య

మృతి చెందిన విద్యార్థులను బయటకు తీసుకురావడానికి గ్రామస్తులు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. బురదలో చిక్కుకోవడంతో మృతదేహాలను అతికష్టంగా వెలికి తీశారు. మృతదేహాలను ఆలూరులోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమ పిల్లలు అకాల మృతితో బాధిత కుటుంబాలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించాయి. పాఠశాలకు వెళ్లిన విద్యార్థులు మృతదేహాలుగా రావడంతో గుండెలవిసేలా రోదించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించనున్నారు. కాగా సంఘటనా స్థలాన్ని స్థానిక పోలీసులు పరిశీలించారు. చిన్నారుల మృత్యువాత విషయం తెలుసుకున్న ఆలూరు వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. చిన్నారుల కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వం బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని.. నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read: CEC Salary: ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జీతం ఎంతో తెలుసా? లభించే అలవెన్స్‌ ఇవే!

మృతులు వీరే..
శశి కుమార్
సాయి
కిరణ్
భీమ
వీరేంద్ర
మహబూబ్‌

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

School studentsWater PondAspari MandalChigali VillageKurnool Crime News

Trending News