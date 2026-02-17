Madanapalle Drum Murder: మదన పల్లెలో అమానుషం.. డ్రమ్ములో బైటపడ్డ మైనర్ బాలిక డెడ్ బాడీ.. ఏమైందంటే..?

7 years old minor girl dead body found in drum in madanapalle: ఇటీవల కొంత మంది గ్యాంగ్ లు చిన్నారుల్ని ఎత్తుకుని పోతున్నారు. ఇంటి బైట ఆడుకుంటున్న వారిని మెల్లగా వచ్చి ఎత్తుకునిపోతున్నారు. చాక్లెట్ లు కొనిస్తామని చెప్పి, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారని చెప్పి చిన్నారుల్ని మోసం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది తల్లిదండ్రులు నెగ్లీజెన్స్ వల్ల చిన్నారులు బలౌతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ తరహా గ్యాంగ్ లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన ఘటనలు మాత్రం ఆగడంలేదు. తాజాగా..ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో ఏడేళ్ల పాపను ఒక సైకో కిడ్నాప్ చేశాడు.
అన్నమయ్యజిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మదన పల్లెలో ఏడేళ్ల పాప ఇటీవల కన్పించకుండా పోయింది. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తమ ఇంటి ఆవరణలో ఆడుకుంటున్న బాలిక ఒక్కసారిగా మాయం అయ్యింది. వారు ఉంటున్న నివాసంకు సమీపంలో ఉండే కులవర్దన్ అనే వ్యక్తిపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
దీంతో పోలీసులు విచారణ సీసీటివీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా చేపట్టగా అతని ఇంట్లో డ్రమ్ములో బాలిక డెడ్ బాడీ కన్పించింది. ఏడేళ్ల బాలికను సైకో దారుణంగా చంపి , డెడ్ బాడీని డ్రమ్ములో కుక్కినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న తమ కూతురు డ్రమ్ములో విగత జీవిగా కన్పించడం చూసి ఆతల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించారు. బాలిక డెడ్ బాడీని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. గతంలోనే ఆ సైకో ఇతర మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
