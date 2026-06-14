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Tuni Girl Missing Case: జల్లెడ పడుతున్న బృందాలు.. అడవుల్లో 9 రోజులు పాపం పసిపాప 

9 Days Complete Of Tuni Girl Missing Case And Special Forces Enters To Search Operation: ఆడుకుంటూ అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లిన చిన్నారి కనిపించకకుండా పోయి నేటికి 9 రోజులు పూర్తయ్యాయి. అయినా కూడా బాలిక ఆచూకీ లభించలేదు. పోలీసులు, సహాయక బృందాలు అడవిని జల్లెడ పడుతున్నా జాడ కనిపించకపోవడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తుతోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 14, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:44 AM IST
Tuni Girl Missing Case: జల్లెడ పడుతున్న బృందాలు.. అడవుల్లో 9 రోజులు పాపం పసిపాప 
Image Credit: Tuni Girl Missing Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tuni Girl Missing Case: జల్లెడ పడుతున్న బృందాలు.. అడవుల్లో 9 రోజులు పాపం పసిపాప 
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