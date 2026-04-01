  • Aarogyasri: ఏపీలో నేటి నుంచి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్.. అసలు కారణం ఇదే..!

Aarogyasri Dues: నేటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్ కానున్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ నిలిపివేస్తున్నట్లు స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో సేవలు ఆపివేస్తున్నట్లు ప్రకటన విడుదల చేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 1, 2026, 10:56 AM IST

Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
7
TVk Vijay net worth
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
AP Students: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచే..!
5
AP Inter Classes
AP Students: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచే..!
Good Time To Buy Gold: బంగారం కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం..రూ. 40,000 తగ్గిన బంగారం.. రూ. 1.93 లక్షలకు పడిపోయిన వెండి..!!
5
gold price
Good Time To Buy Gold: బంగారం కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం..రూ. 40,000 తగ్గిన బంగారం.. రూ. 1.93 లక్షలకు పడిపోయిన వెండి..!!
Poonam Pandey: 35 ఏళ్ల పూనమ్ పాండే ప్రెగ్నెంట్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలతో షాక్ ఇచ్చిన హీరోయిన్!
5
Poonam Pandey pregnancy
Poonam Pandey: 35 ఏళ్ల పూనమ్ పాండే ప్రెగ్నెంట్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలతో షాక్ ఇచ్చిన హీరోయిన్!
NTR Vaidya Seva: ఏపీలో నేటి నుంచి అనగా ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు మరోసారి నిలిచిపోనున్నాయి. ఆరోగ్య శ్రీ బకాయిల విడుదలకు డిమాండ్ చేస్తూ ఆరోగ్య శ్రీ సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు  స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ (ఆషా) ప్రకటించింది. గతంలో సమ్మె చేసినప్పుడు ప్రభుత్వం వన్‌టైమ్ సెటిల్‌మెంట్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చిందని.. మార్చి 31 వచ్చినా హామీ మేరకు బకాయిలు చెల్లించలేదని ఆషా ప్రతినిధులు తమ లేఖలో ఆరోపించారు. 

నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన రూ. 3,000 కోట్ల బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల అసోసియేషన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గత నాలుగు నెలలుగా సుమారు రూ. 2500 కోట్ల నుంచి రూ. 3000 కోట్ల వరకు బకాయిలు పేరుకుపోయినా.. వాటి చెల్లింపులపై ప్రభుత్వం ఎటువంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. 

పాత బకాయిల సంగతి తేల్చకుండా ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్తగా ‘ఇన్సూరెన్స్ మోడల్’ (యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్) అమలు చేయాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఆసుపత్రులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. పాత బకాయిల బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారని యాజమాన్యాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. 2017 నాటి పాత ప్యాకేజీ ధరలనే ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారు. పెరిగిన వైద్య, నిర్వహణ ఖర్చుల దృష్ట్యా పాత రేట్లకు వైద్యం అందించడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశాయి.

బకాయిలు అందక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, చిన్న ఆసుపత్రులు మూతపడే పరిస్థితి ఏర్పడిందని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు వాపోయారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే బకాయిలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ప్యాకేజీ ధరలను కూడా సవరించాలన్నారు. లేదంటే తమ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

