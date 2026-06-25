/తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సేవలో హీరో నాని, ఇతర ప్రముఖులు

కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బొంగారంగా.. ఇల వైకుంఠంగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వేసవి సెలవులు ముగిసిన అనంతరం మొన్నటి దాకా భారీ ఎత్తున భక్తులు ఉండగా.. ఇప్పుడు కొంత రద్దీ తగ్గింది. కానీ సాధారణం కన్నా అధికంగానే భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుండగా.. పలువురు ప్రముఖులు కూడా దర్శించుకున్నారు. గురువారం స్వామిని దర్శించుకునేందుకు సినీ నటుడు నాని, కర్ణాటక మంత్రి, ఇతర ప్రముఖులు వచ్చారు.
తెలుగు సినీ నటుడు నాని తన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. గురువారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో ఆలయంలోకి వచ్చిన ఆయన శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వారికి ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శనం చేయించారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందించారు. ఆలయ అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం నాని కుటుంబసభ్యులు మాట్లాడుతూ స్వామి వారి దర్శనం బాగా జరిగిందని తెలిపారు. ఇక నానిని చూసేందుకు అతడి అభిమానులు ఎగబడ్డారు. కొందరు ఫొటోలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు.
ఇక కర్ణాటక రాష్ట్ర మంత్రి రామలింగారెడ్డి, జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యుడు జాటోతు హుస్సేన్ నాయక్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆలయ అధికారులు వారికి వేద ఆశీర్వచనం అందించి.. తీర్థ ప్రసాదాలు, శ్రీవారి చిత్రపటాన్ని బహూకరించారు.
భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంతో పోలిస్తే అధికంగానే ఉంది. వైకుంఠంలోని వేచి ఉన్న 31 కంపార్ట్మెంట్లు వరకు క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతోంది. టోకెన్ పొందిన టైమ్ స్లాట్ (ఎస్ఎస్డీ) దర్శనానికి 12 గంటలు సమయం పడుతుండగా.. రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సుమారు 3-5 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. నిన్న 24వ తేదీన 70,139 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 34,940 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.63 కోట్లు లభించిందని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.