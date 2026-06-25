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తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సేవలో హీరో నాని, ఇతర ప్రముఖులు

తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని సినీ నటులతోపాటు పలువు రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శన సమయంలో స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సినీ నటుడు నానితోపాటు కర్ణాటక మంత్రి, ఇతర ప్రముఖులు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:34 PM IST
తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సేవలో హీరో నాని, ఇతర ప్రముఖులు
Image Credit: Actor Nani Visits Tirumala TempleSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సేవలో హీరో నాని, ఇతర ప్రముఖులు
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