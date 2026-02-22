English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Adulterated Milk: రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు కలకలం.. ఇద్దరు మృతి?

Adulterated Milk: రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు కలకలం.. ఇద్దరు మృతి?

Adulterated Milk Effect Two Persons Dead In Rajahmundry And 12 Anuria Cases: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కల్తీ పాలు కలకలం రేపాయి. కల్తీ పాలు విక్రయించారని.. వాటిని తాగిన వారు అస్వస్థతకు గురయి మరణించారనే వార్త సంచలనం రేపుతోంది. ఇప్పటివరకు ఇద్దరు మృతిచెందారని.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:16 PM IST

Adulterated Milk: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కల్తీ పాలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. రాజమండ్రి ప్రాంతంలో కల్తీ పాలు విక్రయించారని.. ఆ పాలు తాగడంతో అస్వస్థతకు గురయి పలువురు మరణించారని తెలుస్తోంది. ఈ వార్తతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఇప్పటివరకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఇద్దరు మరణించారని సమాచారం. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటనతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఉలిక్కిపడింది. వెంటనే వైద్య అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. బాధితులకు వైద్యం సత్వరమే అందించాలని ఆదేశించింది.

రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు సేవించి ఇద్దరు వృద్ధులు మరణించారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక కల్తీ పాలు సేవించిన వారిలో 12 మంది కిడ్నీ వ్యాధి బారినపడి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు.‌ దీనికి కల్తీ పాలు కారణంగా అనుమానాలు వస్తున్నాయి. రాజమండ్రి  చౌడేశ్వరి నగర్ , స్వరూప నగర్, రెవెన్యూ కాలనీ  పరిసర ప్రాంతాల్లో ఐదు రోజులుగా అకస్మాత్తుగా వృద్ధులు, చిన్నారులు మూత్రం రాకపోవడంతో కిడ్నీ వ్యాధులకు గురయ్యారు.

బాధితులంతా రాజమండ్రిలోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే బాధితుల అంతా కూడా వారికి సరఫరా అవుతున్న పాలు వల్లే అనారోగ్యానికి గురయ్యారని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. దీంతో  ఆయా కుటుంబాలకు పాలు సరఫరా చేసే కోరుకొండ మండలం నరసాపురం గ్రామానికి చెందిన గణేశ్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కాలనీలో ఇంటింటికి వెళ్లి వైద్యాధికారులు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

మృతి చెందిన వారిని అధికారులు గుర్తించారు. రాజమండ్రిలోని చౌడేశ్వర నగర్‌కు చెందిన కృష్ణవేణి, కనకరత్నం అస్వస్థతకు గురి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందారు. ఈ సంఘటనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు కారణంగా 12 మంది కిడ్నీ వ్యాధులు బారిన పడటంపై తూర్పుగోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి ఆదేశాలతో ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనూరియా (మూత్రం ఆగిపోవడం) కేసుల అత్యవసరంగా విచారణ చేపట్టారు. అయితే బాధితులందరూ 60 సంవత్సరాల పైబడినవారు కావడం.. చౌడేశ్వరనగర్, స్వరూప్‌నగర్ ప్రాంతాల్లోని నాలుగు కుటుంబాలకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఎనిమిదిగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Adulterated MilkDeath CasesRajahmundryHospitalised PersonsAndhra Pradesh

