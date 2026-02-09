Govt Employees Mandatory Retirement: అధికారంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీసుకువస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సర్వీస్ రూల్స్పై ఉద్యోగ వర్గాలతోపాటు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఉద్యోగులపై ప్రభుత్వానికి ఎందుకింత కక్ష అంటూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రశ్నించింది. 33 ఏళ్ల సర్వీసుకే రిటైర్మెంటా? అని వైఎస్సార్సీపీ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కొత్త రూల్స్తో ఉద్యోగులకు తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని? 33 ఏళ్లకే బలవంతంగా పదవీ విరమణ పొందాలనే నిబంధన సరికాదని ప్రకటించారు. దీంతో ఉద్యోగులు తమ విలువైన సర్వీస్ కోల్పోతారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రివర్స్లో కూటమి సర్కార్ రూల్స్ అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 'ఉద్యోగులపై సర్కార్ కపట ప్రేమ. ఎన్నికల హామీల్ని గాలికొదిలేసింది. ఒకటో తేదీకి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు. మధ్యంతర భృతి, పీఆర్సీ మాటేలేదు' అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి విమర్శించారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 33 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులకు తప్పనిసరి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేలా తెస్తున్న నిబంధనను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉద్యోగులకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోలేని కూటమి ప్రభుత్వం వారికి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలతో పాటు మధ్యంతర భృతి, పీఆర్సీని గాలి కొదిలేసిందని గుర్తు చేశారు. సచివాలయ ఉద్యోగుల్ని సర్వేల పేరుతో తీవ్ర ఒత్తిడి చేసి వాళ్ల చావులకు కారణమవుతున్నారని ఆరోపించారు.
'ఉద్యోగుల కోసం ప్రభుత్వం ముసాయిదా నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. కొత్త రూల్స్తో తమకు మేలు జరుగుతుందని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు భావిస్తుంటే.. ఆ నిబంధనలు చూస్తుంటే కూటమి ప్రభుత్వం రివర్స్లో వెళ్తుందనే భావన కలుగుతోంది. 33 ఏళ్ల సర్వీసు చేసిన వాళ్లను ప్రభుత్వం తొలగిస్తుందనే ఆందోళన ఉద్యోగుల్లో కనిపిస్తోంది' అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వివరించారు. కొత్త రూల్స్తో ప్రభుత్వం ఉద్యోగులను ఏం చేయాలనుకుంటుందోని ప్రశ్నించారు. '62 సంవత్సరాలు పదవీ విరమణ వయస్సు ఉంటే 33 ఏళ్ల సర్వీసు తర్వాత ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాలనే నిబంధన తెస్తున్నారు. ఒక ఉద్యోగి 25 ఏళ్లకు సర్వీసులో చేరితే దానికి 33 సంవత్సరాలు కలుపుకుంటే 58 ఏళ్ల సర్వీసు అవుతుంది. దీంతో నాలుగేళ్ల సర్వీస్ కోల్పోవాల్సి వస్తోంది' అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వివరించారు.
'ఉద్యోగ విరమణ వయస్సును జగన్ ప్రభుత్వం 60 సంవత్సరాల నుంచి 62 సంవత్సరాలకు పెంచితే.. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం 33 సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తయితే రిటైర్మంట్ ఇవ్వాలనుకుంటోంది. ఇదేనా ఉద్యోగులపై ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రేమ?' అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నిలదీశారు. 'ఉద్యోగులకు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలే. అధికారంలోకి రాగానే ఉద్యోగులకు మధ్యంతర భృతి ఇస్తామన్న హామీ, అలాగే పీఆర్సీ ఇస్తామన్న హామీ, బకాయిలు చెల్లింపు హామీ ఇప్పటివరకూ నెరవేర్చలేదు' అని గుర్తుచేశారు.
'సచివాలయ ఉద్యోగులు తమ విధులతో పాటు అదనంగా బూత్ లెవెల్ అధికారులుగా ఎస్ఐఆర్ పని కూడా చేయాల్సి వస్తోంది. ప్రతీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి 6 ఏళ్ల సర్వీసు తర్వాత ప్రమోషన్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్ మెంట్ పథకం కింద ఒక ఇంక్రిమెంట్ కూడా ఇవ్వాలి. కానీ సచివాలయ ఉద్యోగులకు ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వడం లేదు. వాలంటీర్ల విధులు కూడా వీరికి అప్పగించి సొంత ట్యాబ్లతో పని చేయిస్తున్నారు' అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వివరించారు. 'పెండింగ్లో నాలుగు డీఏలు ఇవ్వకుండా.. 12వ పీఆర్సీకి కొత్త కమిషనర్ను నియమించకుండా ప్రభుత్వం కాలం వెళ్లదీస్తోంది. ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు రూ.30 నుంచి 35 వేల కోట్లు ఉన్నాయి' అని నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. వెంటనే కొత్త సర్వీస్ రూల్స్ అమలు చేయొద్దని.. ఉద్యోగులకు సంబంధించి పెండింగ్ బిల్లులు, డీఏలు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.
