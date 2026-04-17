Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. మరో కమెడియన్ అరెస్ట్.. ఏమన్నాడంటే..?..

standup comedian rafiq mohammad arrested: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ పై మరో స్టాండప్ కమెడియన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కూడా పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. రఫిక్ మహమ్మద్ ను అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు అనుదీప్ కు కోర్టు బెయిల్ మంజురు చేసిన విషయం తెలిసిందే.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 04:07 PM IST
  • పవన్ పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..
  • మరో కమెడియన్ పై పోలీసులు సీరియస్..

Rafiq mohammad arrested over controversy comments on pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ పై ఇటీవల కొంత మంది స్టాండప్ కమెడియన్ లు కావాలని రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై జోకులు వేసుకుంటూ కావాలని రచ్చ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ డైవర్స్ లపై స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికాల  చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై పవన్ కళ్యాన్ అభిమానులు సీరియస్ అయ్యారు. ఏపీలోని పలు పీఎస్ లలో దీనిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. అనుదీప్ జనసేన అభిమానులకు భయపడి యూపీకి పారిపోయాడు.

కానీ పోలీసులు సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా ట్రెస్ చేశారు. అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో హజరుపర్చారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన కోర్టు అనూదీప్ ను మందలించి బెయిల్ ను జారీ చేసింది. ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగానే మరో స్టాండప్ కమెడియన్  రఫీక్ మొహమ్మద్‌ పవన్ కళ్యాణ్ పై మరోసారి వివాదాస్పదంగా మాట్లాడాడు.

పవన్ కళ్యాణ్ కు  డిప్యూటీ సీఎంగా కాదని, ఎక్స్ టర్నల్ ఎఫైర్స్ మినిస్ట్రి ఇవ్వాల్సిందంటూ తన నోటిదూలను చూపించాడు. పవన్ ముగ్గురు భార్యల గురించి, ముఖ్యంగా ఆయన భార్య అన్నా లెజినోవా గురించి రఫీక్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారంను రాజేశాయి.

ఈ వ్యాఖ్యలు సమాజంలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయని జనసేన నేత సాయన శివనారాయణ మచిలీపట్నంలోని చిలకలపూడి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి   విశాఖపట్నంలోని రఫీక్ నివాసానికి వెళ్లి అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు ఇలాంటి పనులపై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆకతాయిలకు కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

pawan kalyanAnudeep katikalaRafiq mohammadstandup comedian rowAP Deputy CM pawan kalyan

