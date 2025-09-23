English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TDP MLAs: చంద్రబాబు హెచ్చరించినా.. తొలిసారి ఎమ్మెల్యేలు మాజీలు కాక తప్పదా?

These TDP MLAs Went Danger Zone: ఆ జిల్లాలో చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు తొలిసారి విజయం సాధించినా ప్రజల నాడీ పట్టడంలో విఫలమవుతున్నారా..! ఎమ్మెల్యేల తీరు మార్చుకోమని సీఎం చంద్రబాబు పదేపదే హెచ్చరించినా మారడం లేదా! రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితులు ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే.. వారంతా మాజీలు కావడం పక్కా అనే చర్చ జరుగుతోంది..!

Written by - G Shekhar | Last Updated : Sep 23, 2025, 09:59 AM IST

Chandrababu Politics: శ్రీకాకుళం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జిల్లాను కూటమి పార్టీలు క్లీన్‌స్విప్ చేశాయి. జిల్లాలో మొత్తం ఎనిమిది సీట్లలో కూటమి నేతలు విజయం సాధించారు. గతంలో ఇదే జిల్లా నుంచి కిమిడి కళా వెంకట్ రావు, ధర్మాన ప్రసాదరావు, తమ్మినేని సీతారామ్, దివంగత లీడర్ ఎర్రన్నాయుడు, గౌతు శ్యామ్ సుందర శివాజీ, గుండా లక్ష్మీదేవి సుర్యానారాయణ లాంటి లీడర్లు ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేలుగా విజయం సాధించారు. కానీ గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైసీపీలో ఓ వెలుగువెలిగిన నేతలు ఓటమి పాలయ్యారు. అటు తెలుగుదేశం పార్టీలో తొలిసారి అసెంబ్లీకి వెళ్లిన నేతలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇందులో శ్రీకాకుళం నుంచి గొండు శంకర్, పలాస నియోజకవర్గం నుంచి గౌతు శిరీష, పాతపట్నం నుంచి మామిడి గోవిందరావు, ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గంలో ఎన్. ఈశ్వర రావు ఉన్నారు. వీరంతా తొలిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. ఇప్పడు వీరిలో కొందరు నేతలు ప్రజలను అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదని టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను జనంలోకి తీసుకెళ్లడంలో పూర్తిగా విఫలయ్యారని అంటున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఇదే తంతు కొనసాగితే వచ్చే ఎన్నికలకు మాజీలు కావడం ఖాయమనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూటమి సర్కార్ కొలువుదీరి ఏడాదిన్నర దాటింది. ఇప్పటికే మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు రిపోర్టు తెప్పించుకున్నారు. పనితీరు బాగలేని ఎమ్మెల్యేలను పిలిపించుకుని మాట్లాడారు. పద్దతి మార్చుకోవాలంటూ గట్టిగానే వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ పద్దతి మార్చుకోకపోతే.. వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇవ్వనని ముఖంమీదే చెప్పారు. వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ ఎమ్మెల్యేలుగా కంటిన్యూ అవుతారా.. లేక మాజీలుగా మిగిలిపోతారా తేల్చుకోవాలంటూ వారికే ఆప్షన్ వదిలేశారు. అయితే సీఎం చంద్రబాబు ఈస్థాయిలో వార్నింగ్ ఇచ్చినా.. కొందరు నేతల తీరు మారలేదని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇందులో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొందరు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి.

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పలాస నియోజకవర్గం నుంచి గౌతు శిరీష ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. అక్కడ వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పరాజును చిత్తుచిత్తుగా ఓడించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే గౌతు లచ్చన్న పొలిటికల్ వారసురాలిగా శిరీష పనితీరు పర్వాలేదని అంటున్నారు. కానీ శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ పనితీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. అటు పాతపట్నం, ఎచ్చెర్ల ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచాక నియోజకవర్గంలో వీరి అవినీతి తారాస్థాయికి చేరిందన్న చర్చ జరుగుతోంది. అంతేకాదు.. సొంత పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలను అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గతంలో కార్యకర్తలు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా పరామర్శలు, ఆర్థికంగా సహాయ, సహకారాలు అందజేసిన నేతలు.. ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికయ్యాక.. ఆర్ధిక సాయం పక్కనపెడితే.. కనీసం ఫోన్ కూడా ఎత్తడం లేదని వాపోతున్నారు.

మరోవైపు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ఎంపీల కథ మరోలా ఉంది. కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు ఈ ఇద్దరిది సిక్కోలు జిల్లానే. ఈ ఇరువురు ఎంపీలు అందుబాటులో లేకుండా పోయారనే చర్చ జరుగుతోంది. కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడి పీఏగా ఉన్న ఓ వ్యక్తి చేస్తున్న హడావుడి అంతా ఇంతా కాదనే చర్చ జరుగుతోంది. ఎన్నికల తర్వాత.. కేంద్రమంత్రి పీఏ కూడా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదని అంటున్నారు. అయితే పీఏ తీరుతో కేంద్రమంత్రికి చెడ్డపేరు వస్తుందన్న చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇంతలా బ్యాడ్ నేమ్ వస్తున్న రామ్మెహన్ నాయుడు మాత్రం చూసి చూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. మొత్తంమీద తొలిసారి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేల పనితీరు మారాలన్న చర్చ జరుగుతోంది. లేకపోతే.. వీరంతా మరోసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టడం ఆసాధ్యమని సొంత పార్టీ నేతలు బహిరంగంగా చెబుతుండటం.. పార్టీ హైకమాండ్‌కు ఇబ్బందిగా మారిందని అంటున్నారు.

TDP MLAsNDA govtchandrababuAndhra PradeshTelugu Desam Party

