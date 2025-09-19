English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YSRCP No 2: వైఎస్‌ జగన్‌ తర్వాత ఎవరు? వైఎస్సార్‌సీపీలో నంబర్‌ 2 అతడేనా?

After YS Jagan Who Is Second Place In YSRCP: వైసీపీలో ఆయనో ఎంపీ..! వైఎస్ జగన్‌కు చాలా దగ్గరగా ఉంటారు..! ఇటీవల లిక్కర్ కేసులో జైలుకు వెళ్లారు! ప్రస్తుతం రాజమండ్రి జైల్లో ఉన్నారు! ఆయనతో ములాఖత్ కోసం వైసీపీ నేతలు జైలుకు క్యూ కడుతున్నారా! వైసీపీ నేతల రాకతో.. జైలు పరిసరాలన్నీ నిండిపోతున్నాయా! పార్టీలో ఆ ఎంపీకి ఇంత పరపతి ఉందా అంటూ సొంత పార్టీ నేతలు షాక్ అవుతున్నారా!

Written by - G Shekhar | Last Updated : Sep 19, 2025, 10:45 PM IST

YSRCP No 2: వైఎస్‌ జగన్‌ తర్వాత ఎవరు? వైఎస్సార్‌సీపీలో నంబర్‌ 2 అతడేనా?

YSRCP: కడప జిల్లా రాజంపేట వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి రాజమండ్రి జైల్లో ఉన్నారు. లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని సిట్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. దాదాపు 50 రోజులుగా జైల్లో ఉన్న ఎంపీతో ములాఖత్ అయ్యేందుకు వైసీపీ నేతలు జైలుకు క్యూ కడుతున్నారు. వైసీపీలో అగ్రనేతల నుంచి, కింది స్థాయి నేతల వరకు మిథున్ రెడ్డిని కలుస్తున్నారు. ప్రతిరోజు రాజమండ్రి జైలు వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతోనే నిండిపోతోంది. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంపై పెద్ద  చర్చ జరుగుతోంది. వైసీపీలో ఎంపి మిథున్ రెడ్డికి ఇంతా పరపతి ఉందా అని సొంత పార్టీ నేతలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇటీవల వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ కూడా మిథున్ రెడ్డిని పరామర్శించారు.. ఆ తర్వాత వైసీపీ నేతలంతా రాజమండ్రి బాటపట్టారని ప్రచారం సాగుతోంది.

ఇక ఏపీలో లిక్కర్ స్కామ్ సంచలనం రేపింది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు దాదాపు 12 మందిని అరెస్టు చేశారు. వీరిలో ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు. ఆయన రాజమండ్రి జైల్లో ఉండటంతో.. శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి చిత్తూరు జిల్లా వరకు ఉన్న వైసీపీ నేతలంతా కదలివస్తున్నారు. ఆయనతో ములాఖత్ అవుతున్నారు. తాజాగా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని వైసీపీ కీలక నేతలు కలిశారు. మాజీ మంత్రులు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి, గొల్లపల్లి సూర్యారావు, మాజీ ఎమ్మేల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి మిథున్ రెడ్డితో ములాఖత్ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. రాష్ట్రంలో  వైసీపీకి చెందిన కొన్ని కుటుంబాలను నాలుగు విధాలుగా టార్గెట్ చేస్తూ  నారా వారి రెడ్  బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అయితే  గర్జించే సింహం కన్నా గాయపడిన సింహం చాలా ప్రమాదకరమైందనీ కాకాని అన్నారు. 1985 నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్న తాను  ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదనీ మాజీ ఎమ్మేల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి విమర్శించారు. మిథున్ రెడ్డికి పార్లమెంట్ మెంబర్ గా ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఉన్నా ప్రభుత్వం అమలు చేయుట లేదనీ మాజీ మంత్రి గొల్లపల్లి సూర్యారావు ఆరోపించారు.

అంతకుముందు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా బైరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ రాజకీయాల్లో టాప్ పొజిషన్‌లోకి వెళ్లిన మిథున్ రెడ్డి కారణంగా భవిష్యత్తులో నారా లోకేశ్‌కి ఇబ్బంది ఉండకూడదనే ఇలా అక్రమ కేసులో అరెస్టు చేశారని తెలిపారు. కల్తీ మద్యం తాగి వేల మంది చనిపోయారని ప్రచారం చేసిన వారు ఎక్కడైనా ఒక్క పోలీస్ కేసు, లేదా మెడికల్ రిపోర్ట్ ను ఎందుకు చూపించలేదని గుర్తుచేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలో మూడు దశాబ్దాలుగా పెద్దిరెడ్డి కుటుంబం ప్రజలకు సేవ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. తమ కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ప్రీతి కేసులో ఆధారాలను టీడీపీ వారే చెరిపి వేసిన విషయాన్ని పవన్ కల్యాణ్ తెలుసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి తెలిపారు.

ఇటీవల ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్యే ద్వారకనాథ్ రెడ్డి కలిశారు. ఏ తప్పు చేయని ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని కక్ష సాధింపుతో అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌లో ఉంచారని తెలిపారు. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న మిథున్ రెడ్డితో ఏపీ శాసన మండలి ఛైర్మన్ మోషేన్ రాజుతో కలసి ములాఖాత్ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జైలు వద్ద మాట్లాడుతూ, కష్టపడి పైకి వచ్చిన తమ కుటుంబం పై సీఎం చంద్రబాబు కక్ష సాధిస్తూ ఆనందం పొందుతున్నారని ద్వారకానాథ్ రెడ్డి విమర్శించారు. ములాఖాత్ సమయంలో పక్కనే పోలీసులను ఉంచడంతో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడలేక పోయామనీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొద్దిరోజులుగా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని ఆయన తండ్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కలుస్తున్నారు. వారంలో ఒక్కరోజైనా ఎంపీతో ములాఖత్ అవుతున్నారు. ఆయన వెంట చిత్తూరు జిల్లాతో పాటు ఇతర జిల్లాల నేతలు కూడా వస్తున్నారు. ఇలా నిత్యం ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని కలుస్తున్న నేతలను గమనిస్తే.. ఆయనకు పార్టీలో ఎంత బలం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది.

మొత్తంగా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి వైసీపీలో మంచి పట్టుంది. వైఎస్ జగన్ తర్వాత.. పార్టీలో ఆ స్థాయిలో ప్రభావం కలిగిన నేతగా గుర్తింపు ఉంది. కానీ ఈ విషయాలను ఆయన ఎప్పుడు బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేయలేదు.. కానీ ఇప్పుడు జైలుకు వెళ్లాక.. ఆయన పవరెంటో అందరూ చూస్తున్నారు. ఇందుకు ఉదహరణే ములాఖత్ లు అంటున్నారు. మరోవైపు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి బెయిల్‌ రాకుండా సిట్‌ అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అందుకే అరెస్టు జరిగి దాదాపు 50 రోజులు దాటాక కూడా కస్టడీ కోరుతూ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం.. హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. మొత్తంగా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి జైలునుంచి బయటకు వచ్చే వరకు.. రాజమండ్రి జైలుకు వైసీపీ నేతల క్యూ కడుతూనే ఉంటారనే చర్చ జరుగుతోంది.

