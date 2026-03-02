Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. రేపు చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆలయం మూసివేత

Tirumala temple closing time on 03 February 2026: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక సమాచారం అందించింది. మార్చి 3వ తేదీన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉన్నందున.. రేపు శ్రీవారి ఆలయంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక దర్శనాలు మొత్తం రద్దు చేశారు. ఇవాళ రాత్రి వరకు మాత్రమే భక్తులను క్యూ లైనులోకి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. సర్వదర్శనం భక్తులకు ఇవాళ తిరుపతిలో జారీ చేసే దర్శన టోకెన్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో చంద్రగ్రహణం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. రేపు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులు మూసి ఉంచుతారు. రేపు ఉదయం 9:00 గంటల నుండి రాత్రి 7:30 గంటల వరకు శ్రీవారి ఆలయ దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేస్తారు.
గ్రహణ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యాహవాచనం వంటి వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి.. ఆ తర్వాత భక్తులను శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. ఈ సమయంలో భక్తులు వేచి ఉండాల్సి వస్తుందని టీటీడీ అధికారులు ముందే సమాచారం అందించారు. గ్రహణ సమయాల్లో ఆలయాలను మూసివేసి సంప్రోక్షణ అనంతరం తిరిగి తెరవడం హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలోని దర్శన వేళల్లో అధికారులు కీలక మార్పులు చేశారు.
ఇక గ్రహణం కారణంగా దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే.. ఆలయాల మూసివేత సమయాలను గమనించి తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గ్రహణ కాలంలో ఆహార పానీయాలు తీసుకోకపోవడం, దైవ నామస్మరణ చేయడం వంటి నియమాలు పాటించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు, తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్టుమెంట్స్ అన్ని నిండిపోయి.. వెలుపల క్యూ లైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఇక టోకెన్ లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. అలాగే, నిన్న శ్రీవారిని 83 వేల 122 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 30 వేల 54 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకోగా.. 4.49 కోట్ల రూపాయల హుండీ ఆదాయం వచ్చినట్లు టీటీడీ పేర్కొంది.
