English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. రేపు చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆలయం మూసివేత

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. రేపు చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆలయం మూసివేత

Tirumala Temple closing time on Grahanam: తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్. రేపు అనగా మార్చి 3వ తేదీన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉన్నందున.. ఆలయం మూసివేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 7:30 గంటల వరకు శ్రీవారి ఆలయం మూసివేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 2, 2026, 09:34 AM IST

Trending Photos

Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
5
Dubai war news
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Holiday Tomorrow India
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
5
PF Interest Rate
EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..
7
Us Israel strikes on iran
School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. రేపు చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆలయం మూసివేత

Tirumala temple closing time on 03 February 2026: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక సమాచారం అందించింది. మార్చి 3వ తేదీన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉన్నందున.. రేపు శ్రీవారి ఆలయంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక దర్శనాలు మొత్తం రద్దు చేశారు. ఇవాళ రాత్రి వరకు మాత్రమే భక్తులను క్యూ లైనులోకి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. సర్వదర్శనం భక్తులకు ఇవాళ తిరుపతిలో జారీ చేసే దర్శన టోకెన్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.  

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో చంద్రగ్రహణం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. రేపు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులు మూసి ఉంచుతారు. రేపు ఉదయం 9:00 గంటల నుండి రాత్రి 7:30 గంటల వరకు శ్రీవారి ఆలయ దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేస్తారు.

గ్రహణ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యాహవాచనం వంటి వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి.. ఆ తర్వాత భక్తులను శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. ఈ సమయంలో భక్తులు వేచి ఉండాల్సి వస్తుందని టీటీడీ అధికారులు ముందే సమాచారం అందించారు. గ్రహణ సమయాల్లో ఆలయాలను మూసివేసి సంప్రోక్షణ అనంతరం తిరిగి తెరవడం హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలోని దర్శన వేళల్లో అధికారులు కీలక మార్పులు చేశారు.

ఇక గ్రహణం కారణంగా దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే.. ఆలయాల మూసివేత సమయాలను గమనించి తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గ్రహణ కాలంలో ఆహార పానీయాలు తీసుకోకపోవడం, దైవ నామస్మరణ చేయడం వంటి నియమాలు పాటించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

మరోవైపు, తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్టుమెంట్స్ అన్ని నిండిపోయి.. వెలుపల క్యూ లైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఇక టోకెన్ లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. అలాగే, నిన్న శ్రీవారిని 83 వేల 122 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 30 వేల 54 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకోగా.. 4.49 కోట్ల రూపాయల హుండీ ఆదాయం వచ్చినట్లు టీటీడీ పేర్కొంది.

Also Read: Srisailam Temple: శ్రీశైలం మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఉగాదికి ఆ దర్శనాలు రద్దు..! 

Also Read: Power Cut Today: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో కరెంట్ కట్.. ఫుల్ డీటెయిల్స్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumala templetirumalaTirumala Devotees AlertAlert For Tirumala DevoteesTirumala Temple Closed

Trending News