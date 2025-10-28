English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • School Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. ఏపీలో 31 వరకు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్‌!

School Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. ఏపీలో 31 వరకు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్‌!

All School And Colleges Holidays Up To October 31st: భయానక వాతావరణంలో ఏపీ గజగజ వణుకుతోంది. ఇప్పటికే అన్నీ విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించగా.. తాజాగా వాటిని ఏపీ ప్రభుత్వం ఈనెల 31వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 28, 2025, 11:23 PM IST

School Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. ఏపీలో 31 వరకు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్‌!

School And Colleges Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భయానక వాతావరణం అలుముకుంది. మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో ఏపీ గజగజ వణుకుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఏపీలో అన్నింటినీ బంద్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అన్నీ విద్యాసంస్థలను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. తుఫాన్‌ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే విద్యా సంస్థలకు ప్రకటించగా.. తాజాగా ఆ సెలవులను ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఈనెల 31వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్‌ విద్యా సంస్థలకు సెలవు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ఆయా విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఇవ్వాలని ఆయా జిల్లాల విద్యా శాఖ అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Also Read: IPS Officers Salary: ఐపీఎస్‌ అధికారుల జీతమెంతో తెలుసా? ఎన్ని లక్షలంటే..?

ఈ జిల్లాల్లో సెలవులు పొడిగింపు
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాల కారణంగా ఏపీలో అన్నీ విద్యా సంస్థలకు సెలవులు పొడిగించారు. విజయనగరం, విశాఖపట్టణం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, వైఎస్సార్‌ కడప.

ఈ సంస్థలకు సెలవు
ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్‌, ప్రైవేటు జూనియర్‌ కళాశాలలకు సెలవు ఉండనుంది.

ఎయిర్‌పోర్టు మూసివేత
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో విశాఖపట్టణం ఎయిర్‌పోర్టు మూసివేయించారు. విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టుని మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి రేపు బుధవారం వరకు మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఎయిర్‌పోర్టు మూసివేతతో 32 విమానాలు రద్దు చేశారు.

Also Read: Aadhaar New Rules: నవంబర్ 1 నుంచి ఆధార్ కార్డుల్లో కీలక మార్పులు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

తీరాన్ని తాకిన తుఫాన్‌
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ఆంతర్వేదిపాలెం వద్ద తీరాన్ని మొంథా తుఫాన్‌ తాకింది. అంతర్వేది వద్ద భారీగా అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. లైట్‌హౌస్‌ కట్టడాలను సముద్రపు అలలు తాకుతున్నాయి.

అన్నీ బంద్..
భారీ వర్షాల కారణంగా ఏపీలో దాదాపు రవాణా వ్యవస్థను బంద్ చేశారు. జిల్లాల మధ్య రాకపోకలను నియంత్రించారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, విమానాలు, రైళ్లు రద్దు చేశారు. అన్నీ దుకాణాలు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మెడికల్ దుకాణాలు మాత్రం తెరచి ఉండాలని తెలిపింది.

Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 8వ వేతన సంఘానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం

