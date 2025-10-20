English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Karthika Masam: శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. ప్రత్యేక పూజా ఉత్సవాల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Karthika Masam: శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. ప్రత్యేక పూజా ఉత్సవాల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

కార్తీక మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా ఏపీలోని ప్రసిద్ధి శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయం కొత్త శోభను సంతరించుకుంది. రేపు మంగళవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న కార్తీకమాసం సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ అలంకరణలతో ముస్తాబు చేశారు. కార్తీకమాసం అంటేనే శివాలయాల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి పరమేశ్వరుడిని పూజిస్తుంటారు. పంచభూత లింగాలలో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతుంటారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:18 PM IST

Sri Kalahathishwara Swamy Temple: కార్తీక మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా ఏపీలోని ప్రసిద్ధి శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయం కొత్త శోభను సంతరించుకుంది. రేపు మంగళవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న కార్తీకమాసం సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ అలంకరణలతో ముస్తాబు చేశారు. కార్తీకమాసం అంటేనే శివాలయాల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి పరమేశ్వరుడిని పూజిస్తుంటారు. పంచభూత లింగాలలో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతుంటారు.

పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో ఆలయ పాలకమండలి భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కార్తీక మాసం సందర్భంగా విద్యుద్దీపాలు అలంకరించారు. ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేసేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మహిళా భక్తులు కార్తీక దీపోత్సవం చేసేందుకు ఆలయ అధికారులు దీపాలంకరణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శ్రీకాళహస్తి ఆలయ ఈవోగా బాపిరెడ్డి దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కాళహస్తీర స్వామికి, జ్ఞాన ప్రసునాంబ అమ్మవారికి అభిషేకాలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అమ్మవారికి బంగారు ఆభరణాలు, బోలా శంకరుడు విభదీశుడు, ఆయనకు పాములు కపాలాలే అలంకారాలు. కానీ పంచభూతలింగాల్లో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తిలో దేవతలే కాదు ఆలయమంతా బంగారుమయమే. 2016-18లో ఉన్న పాలకమండలి దాతల సహాయంతో ఉత్సవ వాహనాలకు మొత్తం బంగారు పూత వేయించారు.

ఆలయంలో రాగి స్తంభాలకు కూడా కొంత బంగారు పూత వేయించారు. ధ్వజస్తంభానికి బంగారు తాపడం చేయించారు. పరమేశ్వరుడి సతి పార్వతీదేవికి ప్రతి శుక్రవారం బంగారు పుష్పాలతో అభిషేకించటమే కాకుండా బంగారు చీరతో అలంకరించుట ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కార్తీక మాసంలో సోమ, శుక్రవారాల్లో స్థానిక పరిసర ప్రాంతాల నుంచి  భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ప్రతి ఏడాది దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో భరద్వాజ తీర్థంలో కార్తీకమాసంలో వనభోజనాలు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఈసారి కూడా కార్తీకమాసంలో వన భోజనాలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. ఇక కార్తీకమాసం సందర్భంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వరఆలయం అత్యంత వైభవంగా పుష్పలంకరణలతో.. విద్యుత్ అలంకరణల శోభతో విరాజిల్లుతుంది. ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కార్తీక మాసంలో స్థానిక పట్టణం కూడా దీపాలంకరణలో మెరిసిపోతుంది.

