English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

By Elections: ఎల్లుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జెడ్పీటీసీ పోరు.. ఏం జరుగుతుందో ఉత్కంఠ

All Set To Pulivendula And Ontimitta By Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తయ్యాయని.. పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమని అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే ఎల్లుండి ఏం జరుగుతుందో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:36 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
5
Shilpa Shetty
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
Star Actress: మద్యం తాగుతూ పిచ్చిపిచ్చిగా వాగేస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. నన్ను వదలొద్దు అంటూ!
5
Star Actress
Star Actress: మద్యం తాగుతూ పిచ్చిపిచ్చిగా వాగేస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. నన్ను వదలొద్దు అంటూ!
By Elections: ఎల్లుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జెడ్పీటీసీ పోరు.. ఏం జరుగుతుందో ఉత్కంఠ

Local Body By Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు రేపు సోమవారం ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ప్రచారంలో తీవ్ర ఘర్షణలు, వివాదాలు రాజుకున్న నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. పారదర్శకంగా జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధమైంది. ఈనెల 12వ తేదీన జరగనున్న జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తచేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి ప్రకటించారు.

Also Read: YS Jagan: ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికలు అని చెప్పేందుకు చంద్రబాబు సిగ్గుపడాలి.. వైఎస్‌ జగన్‌ 8 కీలక ప్రశ్నలు ఇవే!

పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ పక్రియను  నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి తెలిపారు. కడపలోని కలెక్ర్‌ కార్యాయలంలో జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో ఎస్పీ అశోక్ కుమార్‌, జెడ్పీ సీఈఓ ఓబులమ్మతో కలిసి కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి మాట్లాడారు. ఉప ఎన్నికలను పకడ్బందీగా కట్టుదిట్టంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని కలెక్టర్‌ తెలిపారు. ఈనెల 12న ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు బ్యాలెట్ బాక్స్‌ల ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని చెప్పారు.

Also Read: Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

పోలింగ్ సిబ్బందికి మొదటి విడత రాండమైజేషన్ పూర్తి చేసి రెండు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించినట్లు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ నుంచి పోలింగ్ సంబంధించిన మెటీరియల్ను పోలింగ్ కేంద్రాలను పంపించామని కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ తెలిపారు. ఆగస్టు 10వ తేదీ సాయంత్రానికి ఉప ఎన్నికల ప్రచార సమయం ముగిసిందని అభ్యర్థులు, పార్టీలు, ప్రతినిధులు, ఎలాంటి ప్రచారం నిర్వహించడం  నిషేధమని వెల్లడించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

Also Read: YS Sharmila: వైఎస్‌ జగన్‌ పార్టీకి.. నాన్నకు సంబంధం లేదు? వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఓటర్లకు పులివెందుల 95 శాతం ఒంటిమిట్టలో 96 శాతం పోలింగ్ స్టేషన్ల వివరాలతో కూడిన ఓటర్ స్లిప్పులను పంపిణీ చేసినట్లు కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ వివరించారు. ఎన్నికల సమయంలో శాంతిభద్రతలు, ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు  పులివెందులలో 15 క్రిటికల్ పోలీస్ స్టేషన్లను, ఒంటిమిట్టలో 10 క్రిటికల్ పోలీస్ స్టేషన్లను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ, వెబ్ కాస్టింగ్ ఉంటుందని తెలిపారు. వెబ్ కాస్టింగ్ లేని పోలింగ్ స్టేషన్లో వద్ద మైక్రో అబ్జర్వర్‌లను నియమించామని తెలిపారు. అలాగే ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి పోలింగ్ స్టేషన్‌లో వద్ద తాగునీరు, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

ఈనెల 11వ తేదీన ఉదయం పులివెందుల ఒంటిమిట్టకు పోలింగ్ మెటీరియల్‌ను అందిస్తామని కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ తెలిపారు. హింసాత్మక ఘటనలకు తావు లేకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టామని చెప్పారు. అవాంఛనీయ సంఘటనలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పోలింగ్ తేదీ నాడు 5 గంటల వరకు క్యూలో నిలబడిన వారందరికీ ఓటు వేయడానికి అనుమతి ఉంటుందlr చెప్పారు. ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ లో పాల్గొని తమ అమూల్యమైన ఓటును వినియోగించుకోవాలని కోరారు. పోలింగ్ అనంతరం బ్యాలెట్ బాక్సులను స్ట్రాంగ్ రూములకు తరలిస్తామని.. ఈనెల 14వ తేదీన స్థానిక మౌలానా ఆజాద్ జాతీయ ఉర్దూ విశ్వవిద్యాలయంలో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ చేపడతామని కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ వెల్లడించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

AP By ElectionPulivendulaOntimittaby electionsAndhra Pradesh

Trending News