APSRTC Free Bus: ఆగస్ట్ 15న మహిళలకు ఉచిత బస్సు.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు

APSRTC Free Bus Scheme: ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ఆగస్ట్ 15వ తేదీన ప్రారంభం కానుండడంతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. బస్సుల్లో రద్దీ నిర్వహణ, మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తన, భద్రత ముఖ్యమని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని సూచించారు. ఆటో డ్రైవర్లకు సాయంపైనా సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని ఆదేశించారు. ఉచిత బస్సుపై ఇబ్బందులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.
ఆగస్ట్ 15 నుంచి ప్రారంభిస్తున్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం ‘స్త్రీశక్తి’పై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష చేపట్టారు. అమరావతిలోని సచివాలయంలో మంగళవారం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం అమలులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. అధిక రద్దీకి అవకాశం ఉండడంతో ట్రాఫిక్ నిర్వహణ సమర్థంగా చేయాలని, దీనికి తగ్గట్టు సామర్ధ్యం పెంచుకోవాలని, భద్రత కూడా ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు.
ఎక్కడా ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాకుండా చూసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. మహిళల ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలుకు సంబంధించి ప్రయాణికుల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకుని.. పథకాన్ని మెరుగ్గా అమలుచేయాలని నిర్దేశించారు. సర్వీస్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా సేవలు అందించేలా చూడాలని చెప్పారు. ఈపోస్ మిషన్లకు జీపీఎస్ తప్పనిసరిగా ఎనేబుల్ చేసి ట్రాక్ చేయడం ద్వారా ప్రయాణికులకు సమాచారాన్ని అందించాలని తెలిపారు.
సమస్యలు ఎక్కడైనా ఉత్పన్నమైతే వాటిని వెంటనే పరిష్కరించేలా వ్యవస్థ సిద్దంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. బస్ స్టేషన్లు పరిశుభ్రంగా ఉండాలని.. ఎప్పటికప్పుడు చెత్త తొలగించాలని సూచించారు. రూ.30 కోట్లతో చేపట్టిన బస్ స్టేషన్ల మరమ్మతులు, పెయింటింగ్ పనులు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి కావాలని తెలిపారు. ప్యాసింజర్లకు సహకరించేలా 24 గంటలు ఆర్టీసీ సిబ్బంది బస్ స్టేషన్లో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.
రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సు సర్వీసులు అదనంగా నడపాలని.. బస్సులు ఎక్కడా బ్రేక్ డౌన్ కాకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డనరీ, ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలో మహిళలు రాష్ట్రమంతా ప్రయాణించవచ్చని వివరించారు. వీరికి జీరో ఫేర్ టిక్కెట్ కోసం ఈపోస్ మిషన్లలో సాఫ్ట్వేర్ ఆగస్ట్ 14 కల్లా అప్డేట్ చేస్తామని తెలిపారు.
