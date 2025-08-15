English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Allagadda Accident: హైదరాబాద్‌ వస్తుండగా ఘోర ప్రమాదం.. ఆళ్లగడ్డలో రెండు బస్సులు ఢీ ముగ్గురి మృతి, 18 మందికి తీవ్రగాయాలు..!

Allagadda Bus Accident: ఏపీలో ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆళ్లగడ్డ వద్ద రెండు బస్సులు ఢీకొని ముగ్గురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ ఘటనలో మరో 18 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఉదయం తెల్లవారుజామున ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇక అందర్నీ ఆళ్లగడ్డ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవడం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 15, 2025, 06:54 AM IST

Allagadda Accident: హైదరాబాద్‌ వస్తుండగా ఘోర ప్రమాదం.. ఆళ్లగడ్డలో రెండు బస్సులు ఢీ ముగ్గురి మృతి, 18 మందికి తీవ్రగాయాలు..!

 Allagadda Bus Accident: తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈరోజు శుక్రవారం తెల్లవారుజాము సమయంలో నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ వద్ద రెండు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు ఒకదాని ఒకటి ఢీకొట్టాయి. దీంతో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 18 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. వారందరినీ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరంతా హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ముందు వెళ్తున్న బస్సును వెనుక వస్తున్న మరో బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

